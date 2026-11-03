Con obras por más de u$s13.500 millones en El Pachón y MARA, la minera apunta a fortalecer el desarrollo de proveedores y financiamiento PyME.

Glencore encabeza la búsqueda de proveedores nacionales para acelerar sus dos proyectos de clase mundial en el país, con inversiones millonarias orientadas a responder a una demanda global de cobre que prevé duplicarse hacia 2050 impulsada por la electromovilidad, las energías renovables y la inteligencia artificial.

Con más de 116 millones de toneladas de recursos cupríferos identificados, la Argentina cuenta con la capacidad potencial de aportar entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas anuales de cobre en la próxima década, posicionándose como un actor clave en el mapa minero y energético internacional y generando un movimiento inédito de demanda de trabajadores por proyecto.

Frente a este escenario de transición energética y escasez de recursos a nivel internacional, el desarrollo de una sólida cadena de valor local resulta indispensable. La estrategia de la compañía bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no solo busca extraer mineral, sino consolidar un ecosistema de proveedores nacional donde las pequeñas y medianas empresas aporten la provisión de bienes, servicios, tecnología y obras.

Para profundizar esta vinculación directa con el tejido productivo, la compañía participó de la primera Ronda de Negocios RIGI realizada en la ciudad de Rosario. El encuentro organizativo reunió a más de 45 grandes empresas inversoras con 2.500 proveedores de todo el país y diversas entidades financieras, con el objetivo explícito de conectar la demanda de los megaproyectos con la oferta técnica nacional y transformar los compromisos de inversión en oportunidades concretas para la economía real.

Durante la jornada, los equipos de Abastecimiento de los proyectos El Pachón y MARA mantuvieron reuniones de networking para presentar a los proveedores interesados los requerimientos y compromisos operativos que asume la empresa en el país.

El objetivo se enfoca en acompañar a las pymes en el salto de calidad necesario para alcanzar los altos estándares internacionales de la minería, promoviendo al mismo tiempo la capacitación técnica de las nuevas generaciones y la integración de herramientas de financiamiento para equipamiento y apalancamiento operativo.

Dos proyectos cupríferos "world class"

En el caso del proyecto MARA en Catamarca -que integra el yacimiento Agua Rica con ingreso al RIGI con la infraestructura de la histórica Minera Alumbrera-, la iniciativa ya cuenta con la aprobación formal para adherir al RIGI y avanza con una inversión estimada en u$s4.000 millones.

Tras la presentación de su Informe de Impacto Ambiental (IIA), el yacimiento operado por Glencore prevé iniciar su producción comercial entre 2031 y 2032, generando un promedio superior a las 200.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante su primera década.

Por su parte, el yacimiento El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta a 3.600 metros de altura, contempla una inversión estimada en u$s9.500 millones para su primera década.

Este complejo minero operado 100% por la compañía proyecta iniciar su etapa de construcción hacia 2028 y 2029 para concretar su puesta en marcha a partir de 2034, con una producción inicial superior a las 350.000 toneladas anuales de cobre que escalarían hasta alcanzar 1 millón de toneladas por año a medida que se desarrolle la infraestructura complementaria de el Pachón en una fase decisiva sobre el cobre argentino.

Para abastecer proyectos de semejante escala, Glencore busca fortalecer el entramado PyME nacional acompañándolas en el salto de calidad necesario para alcanzar los exigentes estándares internacionales de la industria minera. Este esquema contempla además un esfuerzo de coordinación institucional con todos los niveles educativos para promover la capacitación laboral, profesionalización y especialización de las nuevas generaciones.

Asimismo, la estrategia corporativa pone el foco en impulsar la integración de herramientas de financiamiento para los proveedores locales. El objetivo central es permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan equiparse, capacitar a su personal y apalancar su crecimiento operativo, asegurando así que las inversiones mineras de gran escala se traduzcan en una verdadera dinamización socioeconómica y en la generación de empleo en el país.

El renacimiento de Alumbrera

Sin dudas uno de los ejes centrales e inmediatos de la estrategia de Glencore se concentra en la reapertura de la histórica Minera Alumbrera, un complejo que operó de manera ininterrumpida durante dos décadas hasta concluir su ciclo productivo en 2018 y que en diciembre de 2025 concretó oficialmente el anuncio reinicio de sus operaciones.

La historia de Minera Alumbrera marcó un hito fundacional para la gran minería metalífera moderna en la Argentina al demostrar la viabilidad técnica y logística de extraer cobre y oro a gran escala en zonas de alta montaña. Tras años de culminar sus reservas originales de mineral, la infraestructura instalada en Catamarca encontró una nueva vida al ser designada como el soporte físico y de procesamiento para canalizar el material proveniente del yacimiento Agua Rica.

Una vez que se obtengan todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, se espera que Alumbrera a partir de 2028 produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

La planta concentradora y la infraestructura asociada a Alumbrera se han mantenido bajo un programa estructurado de Cuidado & Mantenimiento con una renovación o sustitución específica de ciertos equipos clave. Durante ese período, el proyecto Alumbrera también continuó cumpliendo con sus obligaciones de rehabilitación.