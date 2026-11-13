El encuentro se realizará el 2 de diciembre en Buenos Aires con foco en petróleo, gas y energía. Las rondas B2B cierran inscripción el lunes 16.

El próximo lunes 16 de noviembre cierra la inscripción para participar en las reuniones bilaterales (B2B) de la segunda edición de la Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro gratuito organizado por el Ministerio de Economía que se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires con eje en los sectores de petróleo, gas y energía.

La convocatoria oficial, habilitada en el portal institucional de la cartera económica, busca articular la demanda de compras y abastecimiento de los grandes proyectos de inversión con la oferta nacional de bienes, servicios, tecnología y obras, lo que se espera tenga impacto en la generación de empleo.

Según el cronograma establecido por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, las empresas nacionales interesadas en asistir como proveedoras y las firmas tractoras que actúen como compradoras tienen tiempo hasta el lunes 16 de noviembre inclusive para completar sus respectivos formularios.

Por su parte, quienes deseen inscribirse bajo la modalidad de participantes generales —que habilita el acceso a charlas, paneles técnicos, espacios institucionales y áreas de networking, aunque sin acceso a las mesas B2B— podrán registrarse hasta el 30 de noviembre.

Foco en hidrocarburos e infraestructura energética

A diferencia de la primera edición realizada en la ciudad de Rosario, que tuvo un fuerte perfil minero, el capítulo bonaerense estará orientado de manera específica a las cadenas de valor de hidrocarburos, infraestructura de transporte de escala, energías renovables e infraestructura eléctrica.

La elección de territorio bonaerense apunta a integrar al mayor entramado industrial del país con los desarrollos del upstream y downstream energético, incluyendo los proyectos vinculados a Vaca Muerta, las plantas de Gas Natural Licuado (GNL) y la exploración offshore.

Este esquema de vinculación cobra relevancia incluso en un contexto institucional particular, dado que la provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI nacional y sancionó su propio Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (Ley 15.510).

Más allá de esa diferencia normativa, los fabricantes bonaerenses de válvulas, recipientes a presión, calderería pesada, servicios de ingeniería y logística industrial mantienen la posibilidad comercial de abastecer a los vehículos de proyecto único (VPU) aprobados a nivel nacional.

La normativa del RIGI establece que los VPU deben destinar al menos un 20% de su inversión total a la contratación de proveedores locales, siempre que existan condiciones competitivas de precio y calidad.

Mapa de inversiones y antecedentes de la primera ronda

De acuerdo con los datos oficiales del Palacio de Hacienda, el régimen contabiliza 27 proyectos formalmente aprobados por un total de 76.173 millones de dólares, dentro de una cartera general presentada que alcanza las 49 iniciativas por u$s218.000 millones.

Cerca del 97% de los desembolsos autorizados se concentra en el complejo hidrocarburífero y en la minería de escala de cobre, litio y oro. A nivel geográfico, tres jurisdicciones captan aproximadamente el 74% del capital aprobado: Neuquén lidera con u$s23.744 millones, seguida por Río Negro con u$s19.356 millones y San Juan con u$s13.510 millones, mientras que Catamarca (u$s8.474 millones), Buenos Aires (u$s4.961 millones) y Salta (u$s3.508 millones) completan el mapa principal de radicación.

La dinámica de trabajo del 2 de diciembre replicará el formato estrenado en el espacio La Fluvial de Rosario, donde se registraron más de 4.500 asistentes y 1.800 empresas PyME frente a 43 grandes operadoras mineras y energéticas. Aquella jornada concluyó con 3.300 vinculaciones comerciales —2.500 reuniones bilaterales directas y 800 encuentros de networking técnico— y permitió identificar dos desafíos centrales para el entramado proveedor: el cumplimiento de estándares internacionales de homologación y el acceso a financiamiento para capital de trabajo.

Para la cita de diciembre, que contará con la presencia confirmada del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, las autoridades buscan acelerar los procesos de calificación de contratistas industriales. Los interesados en postularse deben ingresar al sitio oficial del Ministerio de Economía y seleccionar la categoría correspondiente antes de los plazos de cierre.

Cuántos empleos prevé crear el Gobierno con el RIGI

Según los datos presentados por el Gobierno en la primera ronda de negocios entre grandes compañías operadoras y pymes de servicios, que se realizó en Rosario, el régimen acumula anuncios de inversión por u$s80.000 millones, que permitirían asegurar un flujo de inversiones durante los próximos años. Además, se destacó que en la actualidad hay 1.794 proveedores locales contratados por proyectos alcanzados por el RIGI y que el 82% de las compras corresponde a proveedores nacionales.

En cuanto a la generación de empleo que se espera de los proyectos derivados del RIGI, el ministro estimó que las iniciativas podrían generar 250.000 puestos de trabajo formales y bien remunerados. También proyectó exportaciones anuales por casi u$s55.000 millones y sostuvo que el desarrollo de estos emprendimientos contribuirá a fortalecer la disponibilidad de divisas.

El mapa de los capitales aprobados refleja una fuerte presencia internacional, con desembolsos provenientes de países como Brasil, Canadá, Suiza, Inglaterra, Noruega, India, Corea del Sur, Australia, Japón y China. En contraste, la participación directa de Estados Unidos se mantiene marginal.

El volumen financiero norteamericano queda supeditado a la concreción de acuerdos estratégicos como el Corredor Andes-Atlántico, el cual promete canalizar inversiones por cerca de 7.000 millones de dólares en megaproyectos como Argentina LNG, impulsado por YPF en sociedad con Eni y la emiratí XRG.

En lo que respecta a la distribución geográfica, la provincia de Neuquén encabeza la recepción de los desembolsos aprobados con el 33% del total, impulsada por la tracción no convencional de Vaca Muerta. Le siguen San Juan con el 24%, sostenida por los megaproyectos metalíferos, Río Negro con el 11% y Buenos Aires con el 10% de las iniciativas radicadas bajo los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del marco legal.