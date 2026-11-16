El megaproyecto de Argentina LNG movilizará hasta 40.000 puestos en la costa de Río Negro

La etapa constructiva del megaproyecto Argentina LNG, que permitirá la exportación de gas de Vaca Muerta a través de la costa de la provincia de Río Negro, movilizará hasta 40.000 trabajadores en su momento de mayor actividad, marcando una escala sin precedentes para la región patagónica.

Así lo plantearon este lunes los directivos de YPF que tienen a su cargo la presentación del proyecto durante la apertura de la audiencia pública ambiental destinada a evaluar los alcances de las obras y su operación por al menos 25 años, en un encuentro que se realiza hasta mañana en el gimnasio municipal Vuta Mahuida en Sierra Grande.

Los voceros de la compañía energética -que encabeza el consorcio junto a la italiana ENI y la emiratí Adnoc- presentaron los detalles de una iniciativa que demandará inversiones superiores a los u$s50.000 millones en una primera etapa, tal como consta en el RIGI presentado por YPF.

Durante las ponencias técnicas, los coordinadores del estudio de impacto ambiental explicaron que el proceso evaluativo abarca cuatro componentes fundamentales para el desarrollo logístico e industrial. El primer eje corresponde al gasoducto dedicado de 526 kilómetros desde la Cuenca Neuquina, seguido por el sistema de transporte de líquidos y condensados, las unidades flotantes de licuefacción fondeadas en el Golfo San Matías y el complejo industrial terrestre.

Cada uno de estos frentes despertó tanto adhesiones gremiales como observaciones de sectores comunitarios preocupados por la planificación urbana y el suministro de servicios públicos. Asimismo, los especialistas detallaron los protocolos de seguridad náutica y ambiental diseñados para preservar la biodiversidad marina en el golfo, respondiendo a las inquietudes expresadas por organizaciones pesqueras y conservacionistas.

Las cifras de una obra inédita por su magnitud en el país

El proyecto de gas natural licuado demandará una inversión total aproximada de u$s51.000 millones desplegada a lo largo de 25 años, configurando la iniciativa de infraestructura más relevante en la historia económica de la Argentina. Las proyecciones oficiales detallaron que el desarrollo movilizará un promedio de 20.000 puestos de trabajo anuales durante la etapa constructiva, con picos máximos que alcanzarán hasta 40.000 empleos simultáneos entre puestos directos, indirectos e inducidos.

En cuanto a la fase operativa, el complejo industrial garantizará la creación de 8.000 puestos de trabajo anuales estables, priorizando la contratación de personal con residencia nacional y local en un porcentaje estimado superior al ochenta por ciento. Asimismo, el esquema de compras y contrataciones prevé un impacto directo sobre la cadena de valor interna mediante la asignación de aproximadamente u$s15.000 millones destinados a proveedores nacionales de bienes y servicios industriales.

En el plano macroeconómico, la monetización de los recursos hidrocarburíferos generará exportaciones estimadas en u$s10.000 millones anuales durante dos décadas consecutivas. Esta masa de ventas externas consolidará una nueva fuente estructural de ingreso de divisas para la economía de la Argentina, transformando de manera definitiva la balanza comercial energética del país.

En el plano provincial, el desarrollo de la planta de NGLs, las instalaciones portuarias y las unidades FLNG impulsará una demanda sostenida de bienes y servicios locales en Río Negro. Durante la etapa constructiva estipulada entre 2027 y 2030, las actividades con impacto directo incluirán la construcción y el montaje industrial, la infraestructura portuaria, los campamentos y la logística, al tiempo que el impacto indirecto dinamizará los comercios locales, la gastronomía y los servicios de apoyo.

Por su parte, la vida útil del proyecto entre 2031 y 2050 contemplará 4.000 empleos dedicados a actividades estratégicas de largo plazo, tales como la operación industrial, los servicios profesionales y las telecomunicaciones. De este modo, la provincia concentrará el desarrollo industrial, logístico y marítimo necesario para exportar gas natural licuado y condensados a los mercados globales.

El respaldo político y la licencia social en la Patagonia

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck defendió la radicación del polo exportador en suelo rionegrino y ratificó la aplicación estricta de la normativa provincial destinada a la preservación del medio ambiente y a priorizar la contratación de mano de obra local. El mandatario provincial sostuvo que la magnitud de la inversión frena el éxodo juvenil y consolida un horizonte de estabilidad ocupacional para tres décadas, vinculando el desarrollo energético con la retención de talento autóctono y la diversificación de la matriz productiva regional.

Las estadísticas oficiales y los convenios firmados con la petrolera nacional contemplan mecanismos regulatorios para asegurar que los residentes ocupen las vacantes disponibles, complementando la exigencia con programas intensivos de capacitación técnica en colaboración con las cámaras empresarias, las universidades nacionales y los centros de formación profesional instalados en la región patagónica.

La transformación territorial exige una reconversión profunda del tejido pyme local y regional. Las firmas de la zona enfrentan el desafío operativo de elevar sus estándares de calidad, seguridad y logística para calificar como proveedoras en las licitaciones millonarias que lanzará el consorcio internacional.

Durante las jornadas previas al debate público, los equipos técnicos recorrieron las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste para coordinar esquemas de formación orientados a preparar a los proveedores regionales, garantizando que el derrame económico beneficie directamente al entramado comercial autóctono sin depender exclusivamente de proveedores externos.

Los vecinos plantearon la urgencia de planificar el crecimiento demográfico para evitar el colapso de los servicios públicos ante la inminente llegada masiva de operarios y familias completas. Las autoridades municipales y provinciales respondieron que coordinan mesas de trabajo interinstitucionales para anticipar las necesidades habitacionales y garantizar la provisión de agua, energía y redes cloacales en consonancia con el avance cronológico de las obras civiles.