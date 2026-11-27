Neuquén alcanzó 723.929 barriles/día en octubre y el gas subió 17,29% interanual, con fuerte impulso no convencional. Acumula un alza del 30% anual

La provincia de Neuquén alcanzó en octubre un nuevo récord de producción a través de la aceleración de Vaca Muerta y registró un promedio de 723.929 barriles diarios, un 1,38% más que en septiembre. En tanto, la producción de gas se ubicó en 96,94 millones de metros cúbicos por día.

Neuquén, así, mantiene su liderazgo en la producción nacional de hidrocarburos, al concentrar el 75% del petróleo y el 73% del gas producido en la Argentina durante octubre de 2026, según los datos relevados por la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía. La aceleración de proyectos permite proyectar que los récords seguirán dándose de manera sostenida.

La producción petrolera registró un crecimiento interanual del 23,28%. Asimismo, al comparar los volúmenes acumulados entre enero y octubre de 2026 con el mismo período del año anterior, se observó un incremento del 29,06%.

El aumento mensual estuvo asociado principalmente a los mayores volúmenes registrados en las áreas La Angostura Sur I (+11.053 bbl/d), Mata Mora Norte (+3.240 bbl/d), La Angostura Sur II (+2.571 bbl/d), Bajo del Choique – La Invernada (+1.468 bbl/d), Cruz de Lorena (+1.452 bbl/d) y Bajada del Palo Oeste (+1.275 bbl/d).

En cuanto al gas, si bien la producción disminuyó un 7,47% respecto de septiembre, presentó un crecimiento del 17,29% en comparación con octubre de 2025. Por su parte, el acumulado de los primeros diez meses del año registró un aumento del 7,05% respecto de igual período del año anterior.

La disminución mensual se explica principalmente por los menores niveles de producción en las áreas Aguada de la Arena, Fortín de Piedra, La Calera, Aguada Pichana Oeste, Sierra Chata y Loma La Lata – Sierra Barrosa, a raíz de la menor demanda estacional.

Los recursos no convencionales representaron el 97,76% de la producción provincial de petróleo, con 707.659 barriles diarios, y el 91,50% de la de gas, con 88,70 millones de metros cúbicos por día. De este último volumen, 79,27 millones de metros cúbicos diarios correspondieron a shale gas y 9,43 millones a tight gas.

Exportaciones y balanza comercial energética

El salto productivo de la cuenca neuquina se tradujo de lleno en el frente externo de la Argentina, con una balanza del sector energético que volvió a funcionar como el principal generador de divisas netas del país.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, la balanza comercial energética registró en octubre de 2026 un superávit mensual de u$s1.600 millones, lo que significó un incremento interanual del 131% frente al mismo mes de 2025 y explicó el 47% del superávit comercial total del país.

El dinamismo estuvo motorizado por el avance de las exportaciones de crudo, que en octubre alcanzaron los u$s1.169 millones —más del doble que un año atrás, con una suba interanual del 121,7%— y colocaron al petróleo como el principal producto exportado del mes.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, la balanza energética alcanzó un superávit récord de u$s11.027 millones, y con el cierre del año por delante —período de menor demanda importadora de GNL—, el sector se encamina a superar los US$ 12.000 millones de saldo positivo anual.

Cómo avanza el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y cuándo estará operativo

La tendencia esperada para la actividad hidrocarburífera apunta a sostener y ampliar el ritmo de expansión de la producción a medida que se complete la puesta en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el corredor de casi 600 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con la terminal marítima de exportación en Punta Colorada, Río Negro.

Con una obra que ya supera el 85% de avance físico —incluyendo el tramo troncal entre Allen y la costa atlántica en etapa de pruebas—, el cronograma proyectado contempla iniciar el llenado del ducto con crudo en enero de 2027 y cargar el primer buque entre fines de marzo y principios de abril de ese año.

La entrada en servicio del sistema permitirá destrabar cuellos de botella de evacuación hacia el Atlántico, partiendo de una capacidad inicial cercana a los 180.000–190.000 barriles diarios para escalar luego hacia los 390.000 y los 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliaciones adicionales en función del crecimiento de Vaca Muerta.

De este modo, la combinación entre el récord de extracción en Neuquén y la habilitación progresiva de la capacidad de transporte y despacho del VMOS consolida la proyección de mayores volúmenes exportables y de un aporte creciente de divisas para la Argentina en los próximos años.