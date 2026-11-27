En octubre, la proporción de usuario subsidiados cayó al 12%, el nivel más bajo de 2026. Bajó el precio mayorista y crecieron las energías renovables

Subsidios a la luz bajaron al 12% en octubre, el mínimo anual, con usuarios cubriendo el 88% del costo real.

Los usuarios residenciales de la Argentina cubrieron en octubre, en promedio, el 88% del costo real de generación eléctrica, el registro más elevado de todo 2026. Como contrapartida, los subsidios energéticos cubiertos por el Estado Nacional descendieron al 12%, una caída de 14 puntos porcentuales respecto del 26% registrado en septiembre y de 53 puntos frente al pico del 65% alcanzado en julio pasado.

Los datos surgen del último Monitor Eléctrico elaborado por RICSA Alyc, sobre la base de estadísticas oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). De acuerdo con el informe, el achicamiento de la brecha de subsidios obedeció principalmente a una retracción mensual del 12,9% en el costo real de referencia, que se ubicó en $99.568 por megavatio hora (MWh), sumado a un ajuste del 3,5% en el Precio Estacional (PEST) residencial.

El análisis desagregado por segmentos de consumo revela fuertes disparidades dentro del universo hogareño. Frente al costo real de generación de referencia de $99.568/MWh, los usuarios de ingresos medios y bajos cubren el 50% dentro de su bloque de consumo base subsidiado ($50.058/MWh), mientras que los segmentos sin subsidio y los consumos excedentes se ubican por encima de ese valor de referencia.

En el primer caso, la cobertura alcanza el 123% ($122.611/MWh) y en el segundo llega al 124% ($123.893/MWh). A nivel general del sistema, el PEST promedio vigente en octubre se situó en $107.816/MWh, lo que representa un incremento interanual del 54,8% en pesos respecto de octubre de 2025.

Evolución de los subsidios y precios mayoristas

La trayectoria a lo largo de 2026 muestra dos etapas bien diferenciadas en el peso de las subvenciones. Entre enero y abril, la proporción subsidiada en el segmento residencial promedio se redujo del 44% al 31%, un punto siempre de alerta en las observaciones del FMI.

Sin embargo, con la llegada del invierno y el mayor uso de combustibles líquidos para generación térmica, la brecha escaló al 46% en mayo, al 54% en junio y tocó su techo anual del 65% en julio. A partir de agosto, el indicador inició un sendero descendente continuo: bajó al 43% en ese mes, al 26% en septiembre y finalmente al 12% en octubre.

En paralelo a la recomposición de la cobertura tarifaria, el mercado mayorista registró un marcado abaratamiento en dólares. El Precio Spot cerró octubre en 64,5u$s/MWh, lo que implica un descenso del 28,4% frente a septiembre y una baja del 5,2% en la comparación interanual.

Con este retroceso, el valor spot acumuló cuatro meses consecutivos en baja desde el máximo de 189u$s/MWh alcanzado en junio, ubicándose un 66% por debajo de aquel pico y retornando a los niveles de principios de 2026.

Dinámica del mercado spot y generación renovable

La caída mensual del precio spot estuvo explicada casi en su totalidad por el componente de energía, que pasó de 69,3u$s/MWh a 44,9u$s/MWh, mientras que el Costo Marginal de Operación (CMO) se derrumbó un 42,8% mensual hasta los 35,6u$s/MWh.

De este modo, el precio del mercado no regulado quedó un 0,5% por debajo del costo monómico de la Generación Asignada (64,8u$s/MWh), revirtiendo la brecha de septiembre, cuando el spot superaba en un 19,7% al segmento regulado.

En términos operativos, la generación local totalizó 11.168 GWh durante octubre, con un protagonismo inédito de las fuentes limpias. Las energías renovables, incluyendo las grandes centrales hidroeléctricas mayores a 50 MW, aportaron el 59,6% de la electricidad producida en el país, tras registrar un crecimiento interanual del 18,4%.

El aporte de El Niño a la energía más barata

El motor principal de la expansión de las energías renovables fue la generación hidráulica de gran porte, que saltó un 47,2% interanual —de 2.910 a 4.283 GWh— y explicó por sí sola el 38,4% de toda la matriz. Según detalla el reporte de RICSA, las intensas lluvias y el deshielo en la cuenca del río Limay, impulsados por un episodio de El Niño, elevaron el caudal cerca de un 43%.

Esto permitió que la central neuquina Piedra del Águila multiplicara su producción un 461,3% interanual (hasta 800.651 MWh) y que Alicurá creciera un 199,4% (331.475 MWh). Por su parte, la represa binacional Yacyretá se mantuvo como la mayor generadora de la Argentina con 1.719.096 MWh, equivalente al 15% de la oferta local (+21% interanual).

Entre las renovables no convencionales, la bioenergía (biomasa y biogás) creció un 12,9% interanual y la solar subió un 2,3% (581 GWh), en tanto que la generación eólica retrocedió un 20,2% (1.483 GWh).

No obstante, el parque eólico sumó en octubre 445 MW de nueva potencia habilitada comercialmente, encabezada por el parque chubutense La Flecha (336 MW) y dos proyectos en la provincia de Buenos Aires: Olavarría (58 MW) y Vientos Bonaerenses Etapas III y IV (51 MW).

Qué ocurrió con la generación térmica

En contraste con el avance renovable, la generación térmica cayó un 8,8% interanual (35,6% de participación) y la nuclear se redujo un 42,2% (4,8% del total) debido a la salida de servicio de la central Embalse el 2 de octubre por una parada programada de mantenimiento.

Por el lado del consumo, la demanda eléctrica nacional alcanzó los 10.918 GWh en octubre, un 3,1% por encima del mismo mes de 2025. El incremento estuvo vinculado al factor climático: con una temperatura media de 16 °C en el Gran Buenos Aires —3,5 °C inferior a la de octubre de 2025 y 1,4 °C por debajo del promedio histórico—, CAMMESA ubicó el período entre los octubres más fríos de los últimos 50 años.

A nivel regional, la Patagonia lideró el crecimiento de la demanda con una suba del 27,5% interanual, seguida por el Gran Buenos Aires (+7,6%) y el interior bonaerense (+6,9%), mientras que el Noroeste (-10,2%), el Noreste (-9,5%) y Cuyo (-8,4%) exhibieron las mayores retracciones.