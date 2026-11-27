El acuerdo entre empresas líderes asegura el desarrollo de infraestructura que posicionará a Argentina como actor clave en la exportación de energía

Argentina LNG, el megaproyecto de gas natural licuado que impulsan YPF, la italiana Eni y XRG (el brazo inversor de la emiratí Adnoc), acaba de dar el paso más importante para su desarrollo. El Gobierno aprobó su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión reconocida de u$s50.750 millones.

La medida se oficializó este jueves 26 de noviembre mediante la Resolución 2027/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo. El texto salió publicado en el Boletín Oficial.

El proyecto tendrá como eje la producción y exportación de gas de Vaca Muerta. Contempla la construcción de plantas industriales, nuevos gasoductos y unidades flotantes de licuefacción.

Con esta aprobación, Vaca Muerta se prepara para dar un nuevo salto en su desarrollo. La iniciativa busca posicionar a Argentina como proveedor internacional de gas natural licuado (GNL).

La luz verde del RIGI representa una condición clave para avanzar hacia la decisión final de inversión. Esa definición está prevista para el lunes 30 de noviembre en Buenos Aires.

Quiénes son los socios detrás de la inversión millonaria

El proyecto está a cargo de tres grandes protagonistas de la industria energética global. YPF participa junto con Eni, compañía italiana con décadas de experiencia en el sector, y XRG, el brazo internacional de inversiones de Adnoc, la empresa estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos.

La resolución reconoce u$s50.750 millones en activos computables y establece un desarrollo dividido en dos etapas bien diferenciadas.

La primera contempla una inversión de u$s26.377 millones, con puesta en marcha estimada para el 30 de junio de 2030. La segunda etapa prevé otros u$s24.372 millones y se extenderá durante el período comprendido entre 2031 y 2050.

Para los primeros dos años, el plan establece inversiones de u$s6.397 millones y u$s8.290 millones, respectivamente. El Ministerio de Economía presentó la primera fase con una cifra redondeada de u$s25.000 millones entre 2027 y 2030.

En la sociedad productora UPCO ARLNG I, YPF tendrá una participación del 36%, mientras que Eni y XRG contarán con el 32% cada una. Las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA son las beneficiarias de la adhesión al régimen.

Qué beneficios concretos tendrá Argentina LNG con el RIGI

Uno de los puntos centrales de la resolución es la estabilidad que tendrán las empresas durante 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa. Esa estabilidad abarca cuatro frentes: tributario, aduanero, cambiario y regulatorio.

En concreto, la primera fase contará con estabilidad hasta el 30 de junio de 2060, mientras que la segunda tendrá ese beneficio hasta el 30 de junio de 2061. Esto significa que las reglas del juego no podrán cambiar para las compañías durante tres décadas.

A cambio, las compañías deberán acreditar durante los primeros dos años una inversión equivalente, como mínimo, al 20% del monto mínimo exigido por el régimen. Ese compromiso deberá completarse antes del 31 de diciembre de 2028.

La norma también contempla beneficios para la importación de maquinaria y equipos. Establece mecanismos para resolver posibles controversias entre las empresas y el Estado.

La Secretaría de Energía quedó a cargo de fiscalizar el cumplimiento del proyecto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central también fueron notificados para aplicar los incentivos correspondientes.

Qué sigue ahora para el megaproyecto de GNL

Con la aprobación del RIGI en el bolsillo, Argentina LNG ingresa en la recta final hacia la decisión final de inversión. Ese momento crucial está programado para el lunes 30 de noviembre en Buenos Aires.

La definición marcará el arranque formal del proyecto más grande de la historia energética argentina, que transformará a Vaca Muerta en un exportador global de gas natural licuado (GNL).

El cronograma contempla que las primeras inversiones comenzarán a materializarse en 2027. Para 2030, si todo marcha según lo previsto, la primera etapa estará operativa.

Las plantas industriales, los gasoductos y las unidades flotantes de licuefacción empezarán a tomar forma en los próximos años. El desafío logístico y técnico es monumental, pero el respaldo del RIGI le da al proyecto un marco de previsibilidad que hasta ahora no existía.