Temor por el canje: acciones argentinas en Nueva York se hundieron y subió el riesgo país

Con la plaza local cerrada por el feriado del 9 de julio, los activos argentinos tuvieron operatoria en el exterior con un fuerte retroceso. Qué pasó

Si bien la plaza local estuvo sin operaciones este jueves por el feriado del 9 de julio, los activos argentinos tuvieron cotización en Nueva York y mostraron fuertes caídas al cierre donde se vieron derrumbes de hasta el 6 por ciento. La magnitud de la merma viene de la mano de una jornada negativa para Wall Street y amplificada luego del rechazo del principal grupo de acreedores a la oferta de Martín Guzmán.

Así, los papeles argentinos que cotizan en forma de American Depositary Receipt o ADR terminaron virtualmente todos en rojo: Banco Francés (-6,2%), Cresud (-6,3%), Central Puerto (-5,7%), Tenaris e IRSA (-5%), Grupo Financiero Galicia (-4,6%) y Pampa Energía S.A. (-4,6%), entre las más destacadas. En positivo tan solo quedaron Telecom Argentina con un alza del 1,3% y el papel estrella de Mercado Libre con una apreciación del 0,3% hasta los 1.018 dólares por acción.

Los papeles argentinos amplificaron la caída que se vio en Wall Street este jueves.

Trepa el riesgo país

En lo que respecta a los bonos, también se vieron rojos pero no tan amplificados como las acciones. En las pantallas de los operadores se pudieron observar caídas superiores al 2% como respuesta al rechazo que sufrió la oferta de canje oficial por parte del grupo Ad Hoc, donde lidera Blackrock, Ashmore y AllianceBernstein. A todo esto, el riesgo país argentino, que mide el banco JP Morgan, subió 1,5% para quedar en 2.348 puntos básicos.

"Hicimos nuestro máximo esfuerzo", dijo Guzmán en las últimas horas en relación a una hipotética mejora por podría hacer el país a la oferta, algo que fue pedido por los acreedores más duros. El ministro, de hecho, afirmó que "claramente no había espacio para mejorar más la oferta".

Los grupos de inversores Ad Hoc y Exchange, que en conjunto suman alrededor de 21.000 millones de dólares de la deuda a reestructurar, dijeron el miércoles que no aceptan la propuesta del país, aunque sostuvieron que la misma sienta "las bases para un compromiso constructivo".

Tras el estancamiento en las negociaciones que se produjo en junio, Ad Hoc, que nuclea a fondos como BlackRock y Fidelity, ha criticado al Gobierno y dijo que había falta de compromiso.

"Si Ad Hoc y Exchange permanecen unidos y rechazan la oferta, entonces es difícil ver cómo avanza este acuerdo", dijo Siobhan Morden, de Amherst Pierpoint, refiriéndose a los dos grupos de acreedores. "Sin su participación del 35%, Argentina no solucionaría el default. El rechazo de la oferta puede desalentar la participación de los tenedores de bonos y este último lanzamiento podría fracasar", agregó la especialista.

En el mercado esperan que el Gobierno vuelva a subir un poco más la propuesta para que ingrese Blackrock.

Final abierto y las apuestas

De todas formas, los bonistas se mostraron dispuestos a seguir negociando si bien la incógnita ahora es si el Gobierno estará dispuesto a seguir incrementando la oferta. Hay que recordar que la misma pasó de valer menos de 40 dólares en abril a los actuales 53,5. Los acreedores más duros piden 60 dólares y, como marca la matemática financiera, el arreglo quedaría en el medio, o sea en torno a los 55 dólares.

"Creo que se están acercando a un acuerdo y creo que lo alcanzarán", dijo Peter Kisler, de North Asset Management, que posee bonos de Argentina pero no forma parte de ningún grupo de acreedores. "Los acreedores están tratando de sacar todo lo que puedan. No les cuesta nada presionar más, especialmente porque queda poco tiempo", agregó, refiriéndose a la última oferta de Argentina que rige hasta inicios de agosto.

Si el Gobierno se planta y no mejora, muy probablemente esta clase de inversores no ingresen al canje hasta el 4 de agosto. Después de eso, es todo incógnita. Guzmán podría cerrarlo tal como está y luego negociar con los que no ingresaron, podría extender el plazo, o -si la adhesión es muy baja- declararlo desierto y decir que más adelante se volverán a sentar las bases para negociar. Claro que en ese último caso todo volvería a foja cero y el país iría a un full default.