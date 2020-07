¿Error de cálculo de la CNV?: ahora los Fondos Comunes no podrán comprar bonos argentinos del canje

Tras la medida que desalienta la compra de activos en dólares, los expertos de la City advirtieron que podría haber efectos no deseados por el Gobierno

En la City decodificaron el mensaje de inmediato: la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de obligar a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) a valuar sus activos en dólares al tipo de cambio oficial fue interpretada como un nuevo intento por desalentar las inversiones en dólares y la compra de divisas por cualquier vía, al tiempo que tiende a incentivar las inversiones en pesos.

En eso coinciden los analistas y operadores del mercado. Sin embargo, lo que también están notando podría tener un efecto colateral no deseado por el Gobierno: al desalentar la compra de activos en dólares, impide que los Fondos compren bonos de la deuda argentina en dólares, algo que no resulta conveniente en medio del cierre del canje de la deuda.

Tal vez por eso a algunos administradores de fondos les costó comprender el porqué de esta decisión, más allá de que no los tomó por sorpresa porque era algo que en el mercado ya descontaban que ocurriría.

"Lo que yo me pregunto es: si el canje sale bien, ¿van a revertir la norma? Porque con esta medida no sólo se limita a los Fondos Comunes que querían invertir en acciones de Microsoft, sino también a aquellos que pensaban comprar títulos públicos argentinos en dólares. Y eso no es bueno para el Gobierno en medio del canje de la deuda", señaló Eduardo Herrera, CEO de Fondos de IEB.

Para dar un claro ejemplo, Herrera citó un caso que tienen dentro de IEB. "Nosotros tenemos bonos de la provincia de Mendoza, que como solo cotizan en dólares, los vamos a tener que vender porque si no, vamos a tener que valuarlos al tipo de cambio oficial y eso, además de generar una pérdida enorme en términos contables —yo compré el dólar a $ 110 y lo vengo que valuar a $ 73—, me trae otro problema, que es la transferencia de valor entre los cuotapartistas".

En la City no hubo sorpresa pero sí desagrado por la medida que desalienta la inversión en fondos comunes

¿Una ola de retiros?

A lo que se refería el CEO de Fondos de IEB es al hecho de que ante esta situación dispuesta por la CNV, muchos cuotapartistas podrían decidir retirar su dinero del Fondo de Inversión.

Si lo hacen ahora —antes de que los fondos desarmen las posiciones que tienen en dólares— perderán dinero, y esa plata irá a quienes decidan esperar a que se normalice la situación. El que se va pierde y el que se queda a esperar, gana. Esa es la transferencia de ganancias de la que hablaba, y que no puede ocurrir.

El problema es que los Fondos Comunes de Inversión valúan sus cuota-partes cada día. "Si hoy valúo el fondo como me pide la norma —es decir, a tipo de cambio oficial—, estoy subvalorando el fondo. Entonces lo mejor es vender todos los activos dolarizados o los dólares y de esa manera evito que haya transferencia de valor entre los cuotapartistas", explicó Herrera.

La decisión que muchos administradores tomarán de desarmar las posiciones en dólares, podría provocar una baja en el dólar MEP o contado con liqui, ya que si todos salen al mismo tiempo a desprenderse de los bonos Ay24, éstos bajarán de precio y con ellos el valor del dólar que se consigue a través de la Bolsa.

Sin embargo, el tiempo juega a favor. Y como tienen tiempo hasta el 31 de julio de reorganizar toda su cartera, algunos analistas aseguran que esto no impactará en la cotización de los dólares que se pueden conseguir a través de la compra de bonos. De hecho, hoy tanto el MEP como el contado con liqui subieron. El dólar MEP aumentó un 0,60% y cerró a $ 112,64, mientras que el contado con liqui subió 1,5% y cotizó a $ 115,06.

"No creo que afecte en nada la cotización del dólar MEP o contado con liqui, porque para mí la tendencia es que los dólares de libre cotización irán hacia arriba", aseguró Augusto Darget, socio de SilverCloud.

Pero advirtió que esta medida "sumada a tantas otras que se han tomado, terminan erosionado de a poco a la industria de los Fondos que hoy administran en dólares menos del 50% de lo que administraban hace dos años atrás".

Se refería a que hace algunos años, la industria de los fondos manejaba unos 35.000 millones de dólares. Y hoy es un mercado mucho más chico que entonces: apenas 13.000 millones de dólares es lo que representan los fondos operados a través de los FCI.

"Hoy el mercado es mucho más chico, por eso no se entiende mucho el sentido de la norma, más allá de que está claro que busca incentivar las inversiones en pesos, pero para eso hace falta también generar confianza en el peso", señaló Eduardo Herrera. Y precisó que "para los inversores particulares no es tan problemático, porque si quieren pueden irse del Fondo de Inversión y redireccionar sus colocaciones a otra parte donde puedan hacerse de dólares, pero para los inversores institucionales es mucho más complicado".

Allí es donde se nota que la medida publicada hoy a través de la resolución 848 de la CNV apunta a desalentar a los inversores institucionales de poner su dinero en los Fondos Comunes de Inversión, si lo que buscan es cobertura con respecto al dólar.

"La medida es un desaliento para los inversores institucionales, porque tienen que pasar los resultados de lo que invirtieron en los FCI a sus balances, y si se subvaloran los activos del fondo se les complica toda la contabilidad y con ella la posibilidad de tomar créditos", señaló un experto analista del mercado.

El organismo que dirige Adrián Cosentino, en busca de desincentivar las colocaciones en dólares

La hora del dólar-linked

¿Adónde irían los pesos de esos inversores institucionales? Tal vez a algún activo que ajuste por tasa Badlar o a otro tipo de inversión, siempre en pesos, que es lo que el Gobierno busca: reforzar la construcción de la curva en pesos. Pero además los operadores del mercado coinciden en señalar una dirección clara a la que parece apuntar la decisión del organismo que comanda Adrián Cosentino: los activos dólar-linked.

"Esta medida podría estar impulsando no sólo las inversiones en pesos, por aquello de que el Gobierno busca construir una curva en pesos, sino también todo tipo de activo dólar-linked", advirtió Alejandro Henke, economista y socio de Proficio Investment.

Y recordó que "ya son varias las empresas que han emitido deuda dólar linked, y algunas provincias podrían comenzar a hacerlo. Esto podría ayudar algunas provincias que necesitan salir a tomar fondos frescos porque con lo que les envía el Gobierno nacional no les alcanza y no tienen otra alternativa para financiarse".

Como sea, lo cierto es que a partir de ahora los inversores institucionales (bancos, compañías de seguro, y otro tipo de empresas con alto nivel de regulaciones) deberán buscar otra manera si quieren tratar de cubrirse de las posibles subas del dólar, ya que la opción de invertir una parte de sus pesos en los Fondos Comunes de Inversión, ha quedado descartada. Y con ella también la posibilidad de invertir en títulos públicos argentinos en dólares.