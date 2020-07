El titular de la Bolsa respaldó oferta de Guzmán por la deuda y anticipó si es buen momento para invertir

El presidente de la Bolsa elogió la última oferta de Guzmán y la calificó de "competitiva e interesante". Aseguró que es fundamental impulsar al mercado

En una rueda de prensa virtual, organizada con motivo del 166º Aniversario de la Bolsa de Comercio, su titular, Adelmo Gabbi, se refirió a la negociación de la deuda que el Gobierno lleva adelante.

"La Bolsa festeja y apoya la decisión del Gobierno de intentar evitar el default de la deuda", sentenció, y agregó: "El Gobierno muestra voluntad de pago negociando con una oferta superadora y no imponiendo una visión unilateral".

Sobre la aceptación, Gabbi puso el foco en los bonistas internacionales: "Ojalá los fondos privados externos acepten la propuesta del Gobierno argentino. No tengo ninguna duda de que el tramo local va a acompañar al país porque ya lo hizo en la primera oferta y lo va a seguir haciendo en esta segunda propuesta, que es mucho más competitiva e interesante", vaticinó.

Gabbi espera que los inversores extranjeros acepten la propuesta y está seguro de que el tramo local acompañará a Guzmán

El titular de la Bolsa de Comercio, cuyo mandato venció en abril pero que todavía está en ejercicio a espera a poder realizar la Asamblea de socios para elegir al nuevo presidente, hizo una leve referencia al encuentro que mantuvo con el Presidente Alberto Fernández en el acto por el 9 de Julio.

"Previo al acto, le pregunté al Presidente por la deuda. Me dijo que había muchísima voluntad de solucionar el tema y que era importantísimo para Argentina estar en los mercados internacionales", contó.

Con respecto a la negociación, Gabbi sostuvo que la discusión hoy está más del lado legal que económico. "Vamos a depender mucho del arreglo de la deuda que, particularmente, creo que está bastante adelantado y que ayer hubo reuniones casi fundamentales. No habría problemas ya de número sino de otro tipo", confesó.

Además, consideró que el acuerdo con los bonistas será muy importante para los emisores corporativos que deben renovar su deuda emitida en el mercado internacional. "El arreglo es más importante para el sector privado que para el público porque, en realidad, hay muchas más fuentes de financiación para los privados a estas tasas internacionales, que son interesantes", consideró.

La economía del día después

Sobre la economía post pandemia, el histórico dirigente bursátil aseguró que "en algún momento se va a tener que constituir el Consenso Económico y Social porque, una vez que pase la pandemia, va a haber que arreglar el tema económico lo antes posible".

De todos modos, Gabbi afirmó que no tuvo más contactos con el Gobierno ni reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Consultado sobre cuál será el plan económico post pandemia, dijo no tener más detalles que los divulgados por el propio ministro en una reciente entrevista televisiva.

No obstante, aprovechó la ocasión para dar algunas definiciones. Se pronunció en contra del gasto público desmedido y la emisión monetaria.

"Para generar empleos y crecimiento económico, que es fundamental en la próxima etapa, no basta simplemente con abrir la llave del gasto público. Teniendo en cuenta que hoy tenemos el mayor nivel de gasto público de la historia con un nivel de pobreza que lamentablemente es muy grande", sostuvo.

El presidente de la Bolsa reconoció que la emisión monetaria es necesaria en este momento de crisis pero sostuvo que no ayuda a erradicar la pobreza a largo plazo

"Tampoco se resuelven los problemas de la gente emitiendo. Lógicamente, en esta situación tan especial, hay que hacerlo pero así no se erradica la pobreza. La realidad es que hay que distinguir entre crear trabajo y generar empleo, esto es, el proceso de trabajar para producir un bien o un servicio, de tener la capacidad de agregar valor", propuso.

Como contribución a la sociedad en este momento, Gabbi anunció que la Bolsa hará una donación de materiales por el equivalente a $3 millones a los hospitales Argerich, Fernández y Clínicas.

¿Es un buen momento para invertir?

Consultado sobre si es recomendable en este momento hacer inversiones en el mercado local, Gabbi se definió como un optimista y expresó: "Es muy importante entrar en el mercado en este momento pero va a depender muchísimo de cómo se arregle el tema de la deuda. Creo que si no se resuelve, la generación de confianza también se lastima. Y para la suba de la Bolsa, es necesaria la confianza".

Ante la pregunta de si la emisión monetaria y las trabas sobre los dólares financieros anticipan una eventual disparada del dólar, el dirigente contestó: "Yo soy un amante de las inversiones en pesos. No sé por qué razón seguiría subiendo el dólar, más allá de la apetencia del momento. No habría motivos para que el dólar suba mucho más".

Y sumó: "Cuando uno viaja al exterior, se da cuenta si el tipo de cambio está barato o caro. En este momento, para los argentinos, comprar cualquier cosa fuera del país es prácticamente imposible. Es decir, que el dólar tiene su precio. Pero acá es importante ver qué se hace con la deuda. El Gobierno va por el camino de la generación de confianza".

Para el dirigente bursátil no hay razones para que el dólar siga subiendo

Gabbi también se tomó un tiempo para reconocer la performance de la acción de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma). "Hace 3 años debutaba en nuestras pizarras Byma, que enfrentó en estos 3 años todo tipo de volatilidad. Lo que en otro país sucede en 50 años, en Argentina pasó en 90 días pero Byma dio una muestra de solvencia y seguridad que nos honra. Hoy vale 4 veces más que el día de su lanzamiento y todos los años dio dividendos a sus accionistas", señaló.

Al mismo tiempo, resaltó que "la Bolsa está orgullosa de ser el principal accionista de Byma" y analizó: "Ojalá la CNV nos permitiese comprar más acciones de Byma a estos valores. Vale prácticamente lo que tiene de liquidez y es un mercado que está trabajando muy bien".

Contra las regulaciones

El presidente de la Bolsa se manifestó en contra de las trabas normativas. "Yo soy un amante de la libertad, así que no soy partidario de regulaciones. Pero entiendo que este es un momento muy especial y todo lo que sea lo más parecido posible a la realidad, hay que hacerlo. Ahora, lógicamente hay un avance sobre la libertad de cotización que a mi no me gusta", admitió.

No obstante, aseguró que confía en el presidente del organismo regulador, Adrián Cosentino. "Es un hombre que conoce mucho el mercado desde adentro. Espero que su opinión sea escuchada", pidió. Y estimó: "Probablemente mejore la cuestión regulatoria una vez que se acuerde el tema de la deuda".