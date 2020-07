El oro está imparable y anota nuevo récord mientras empeora la disputa entre EEUU y China: ¿a cuánto cotiza?

Supera el umbral u$s1.900, impulsado por las disputas entre Estados Unidos y China que han hecho escalar la demanda por activos de refugio

El oro trepaba el lunes sobre el umbral u$s1.900, impulsado por las disputas entre Estados Unidos y China que han hecho escalar la demanda por activos de refugio y llevaron al lingote hasta su mayor nivel histórico, en medio de dudas persistentes sobre la recuperación económica tras la crisis del coronavirus.

El oro al contado avanzaba 2,14% a u$s1.941,70 la onza, bastante por encima de la barrera sicológica de u$s1.900 . Más temprano en la sesión, marcó el récord de u$s1.943,93. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ascendían 2% a u$s1.936,30 la onza.

La plata se sumaba a la búsqueda acelerada por refugio y saltaba más de 7% hasta US$ 24,37, su mayor nivel desde septiembre del 2013.

La debilidad generalizada el dólar ayudaba en el ascenso del oro, sumándose al afecto de la riña entre Estados Unidos y China y los rendimientos reales negativos, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

"La demanda por el metal precioso está por los cielos y se esperan más ganancias en el corto y largo plazo", declaró.

El oro, un activo que no rinde intereses, ha escalado más de 24% este año, empujado por las bajas tasas de interés y los estímulos de bancos centrales para revivir las economías, beneficiándose de su uso como cobertura ante la inflación y la volatilidad de los tipos de cambio.

China ordenó a Estados Unidos cerrar su consulado en la ciudad de Chengdu como respuesta al cierre de su delegación diplomática en Texas, agudizando la crisis diplomática entre las dos principales economías el mundo.

La renovada disputa envió al índice dólar a su menor nivel desde septiembre del 2018.

El resto de los metales preciosos también iban al alza. El platino sumaba 2,3% a 934,83 dólares la onza y el paladio subía 2,4% a 2.272,25 dólares la onza.

Refugio de valor

En la actualidad, además de la tensión constante entre Estados Unidos y China, los inconvenientes que trajo consigo la pandemia de coronavirus, alimentó la incertidumbre que reina en los mercados financieros internacionales, lo que benefició al oro, considerado como un "refugio de valor" por una gran cantidad de inversores.

Frente a esto, surge la duda si conviene o no invertir en este metal.

Una de las cuestiones que impulsa los precios de este material es que es difícil de extraer, además de ser costoso. Y es por este motivo que no hay mucho en circulación.

El London Bullion Market, el mercado mayorista de venta libre de lingotes de oro, establece su precio basándose en evaluaciones financieras y subastas.

Otro de los temas es el contexto actual. La guerra comercial entre el gigante americano y su par asiático podría derivar en una mayor emisión de dólares por parte de la Reserva Federal, acción que favorecería a la cotización del metal precioso, como ocurrió en la crisis financiera de 2008, la mayor de la historia y que se cargó, por ejemplo, al gigante financiero Lehman Brothers.

Para sumarle más atractivo, el precio del oro cerró junio con una cotización de 1.768,10 dólares la onza en la Bolsa de Metales Preciosos de Londres (LBMA), suba que ronda el 15% en comparación con mayo.

Te puede interesar ¿Va a ser negocio poner plata en un plazo fijo en agosto para ganarle a la inflación?: esto anticipan economistas

El oro es una inversión muy atractiva para muchos ahorristas

¿Comprar o no comprar oro?

Este metal sostiene su valor a largo plazo y es una buena inversión si se le compara, por ejemplo, con las monedas, las que están sujetas a la inflación. Sin embargo, como inversión a corto plazo, puede ser riesgosa.

Un caso que demuestra esto es lo que sucedió este año con el coronavirus. Frente a los temores de la pandemia, los inversores compraron oro, lo que generó un pico en el precio en marzo. Pero del 11 al 20 de marzo, su precio cayó brutalmente un 20%.

"Los productos básicos son de naturaleza altamente cíclica… a largo plazo, las gráficas suben y bajan bruscamente, una y otra vez", dice al respecto Jim Wyckoff, analista senior de Kitco Metals

Y agrega: "comprar oro que represente un pequeño porcentaje de nuestra cartera total es una buena idea".

Es importante resaltar dos estudios sobre el oro. El del equipo de analistas de materias primas de Goldman Sachs, que proyectó que el oro podría alcanzar el nivel de los 2.000 dólares en los próximos meses, y superar de esta manera su récord histórico, y otro más conservador, emitido por el Bank of America, que pronostica que cerrará 2020 a u$s 1.700 por onza.

Como se puede ver, los expertos tienen diferencias en cuanto a sus pronósticos, debido a que se está hablando de lo que ocurrirá en el futuro, y aquí es donde entra en juego el conocimiento de cada ahorrista para decidir si el oro es -o no- un campo en el que está dispuesto a pisar para invertir en este momento.

Te puede interesar Compra de dólares: cuándo los bancos pueden bloquearte la cuenta

¿Es fácil invertir en oro?

Invertir en oro no es tan simple como ahorrar en un plazo fijo o en un fondo común de inversión

Consultados por iProfesional, diferentes especialistas se explayaron al respecto, y coincidieron en que esta alternativa no es apta para cualquiera. Exige conocimientos del mercado y no es tan sencilla como abrir un plazo fijo, por citar un ejemplo.

El analista económico y director de la Consultora Focus Market Damián Di Pace, lamentó que el ahorrista medio no tenga un amplio abanico de posibilidades para invertir, pero comparó las operaciones referidas al oro con las criptomonedas, por el conocimiento previo que se debe tener antes de considerarlas como una alternativa.

"Algunos especialistas encontraron un refugio en él porque tiene un valor que sigue creciendo y se espera que alcance nuevos picos, pero se debe estar avezado en este campo. La realidad es que son ya otro tipo de inversiones, pensadas para quienes tengan conocimientos específicos sobre cada una de ellas, no tan accesible para todos los ahorristas", explicó.

Por su parte, Daniel Vicien, Director Comercial de Fondos Comunes de Inversión de Balanz, detalló que quienes estén interesados en esta alternativa, "deberán comprar con pesos un Cedear de alguna de las mineras de oro en Bolsas Y Mercados Argentinos (BYMA)", y citó como ejemplos las alternativas de Barrick Gold, Yamana Gold, Novagold y Gold Fields.

"Ningún Fondo Común de Inversión de Argentina tiene inversiones en oro", agregó.

Cabe destacar que un Cedear es un instrumento que cotiza en pesos y es un certificado de acciones que trabaja en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y está atado tanto a su valor en esa entidad como a la variación del dólar contado con liquidación.

Consultado por este medio, el economista Estanislao Malic no se alejó de lo expresado por los otros especialistas y aconsejó que se piense en una combinación entre FCI y Plazo Fijo precancelable UVA como herramienta para el ahorrista medio y no en la alternativa oro, porque el análisis que demanda no es sencillo si no se tiene experiencia al respecto.

"Es un mercado muy chico y su acceso para el ahorrista medio es muy incómodo porque tiene valores muy altos y puede llegar a tener ciclos largos que lo hacen más interesante para los especuladores de commodities que para un persona que busca proteger su patrimonio", sentenció.