En plena fiebre por el dólar, el contado con liquidación baja: expertos revelan por qué y anticipan qué viene

Tras la caída del lunes, el contado con liquidación sigue hacia abajo este martes. Perderá liquidez debido al inminente canje pero descartan que se pinche

La cotización del contado con liquidación perdió este lunes $2, tras llegar a $135 en la última jornada de la semana pasada y continúa en baja hoy. Pese a las caídas puntuales, en el mercado no creen que se trate de una tendencia bajista que llegó para quedarse, aunque reconocen que la próxima semana podría disminuir el volumen del mercado ante la formalización del canje de deuda.

Ayer el contado con liquidación cerró a $132,95, con una baja diaria de 1,5%. Por el contrario, el dólar Mep ganó 0,6% y terminó la jornada en $130,33. El blue también perdió terreno en el arranque de la semana. Las brechas respecto del tipo de cambio oficial continúan así en la zona del 80%.

Hoy, en tanto, el blue opera estable y las cotizaciones financieras, en baja. Más allá del retroceso de esta semana, los operadores aseguran que la tendencia sigue siendo alcista, en tanto y en cuanto la incertidumbre económica continúe.

"El contado sigue firme. De hecho, nosotros tenemos clientes que están comprando ahora Bonar 24 para venderlo contra dólares apenas se los canjeen. Si la exit yield es de 12%, ese arbitraje rendiría 9% directo en dólares", contó un operador.

El bono más usado hoy para obtener dólares en la Bolsa es el Bonar 2024, que será reemplazado por un título a 2030

"El tipo de cambio en Argentina siempre es una variable muy volátil. En este caso, ante un escenario de suma incertidumbre como es un proceso de reestructuración de deuda soberana, el dólar absorbe gran parte de la tensión en el mercado lo que se refleja en sus precios", afirmó Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil.

El contado con liquidación sube 6,4% en lo que va de agosto y 77,4% en 2020. El dólar Mep, por su lado, gana 5,4% en el mes y 77,8% en el año. Los máximos se anotaron la semana pasada.

En referencia el salto del precio que se vio la semana pasada, Candia sostuvo: "La falta de certeza sobre lo que pasará luego de la reestructuración y la fuerte emisión monetaria del último tiempo generan que el tipo de cambio tenga presión alcista, pero podría considerarse que estos valores son altos para la moneda teniendo en cuenta que se está a punto de solucionar un gran problema para el país. Gran cantidad de inversores prefieren evitar entrar al canje y la opción que les queda disponible es liquidar sus títulos en el mercado antes de la operación".

"Esto hace que los precios de los bonos se ajusten y en consecuencia haya leves distorsiones en el tipo de cambio dependiendo qué posiciones tengan los inversores", complementó.

Menos liquidez

Hasta hoy, el bono más utilizado para hacer contado con liquidación o Mep es el Bonar 2024 que a partir del canje será reemplazado por un bono en dólares a 2030, 2035 o 2041, a elección del tenedor (en el caso de acreedores locales, también pueden optar por dos bonos en pesos con ajuste CER).

Como la recomendación generalizada es elegir el bono más corto, se presume que el título a 2030 será el que se utilizará para comprar dólares en la Bolsa una vez finalizado el canje.

Quienes hayan decidido entrar al canje de bonos que ofrece el Gobierno deben dejar inmovilizadas sus tenencias hasta que se concrete la operación, lo que pasará durante la próxima semana. En ese marco, mientras se intercambia un bono por otro, puede haber algunas restricciones de liquidez. Pese a ello, no creen que el precio se vea influenciado por ese fenómeno.

Las acciones que cotizan a nivel local e internacional, como YPF, también sirven para hacer contado con liquidación

"Una vez que entrás en estos bonos que van al canje, quedan en custodia y no se pueden tocar. Es un bloqueo al movimiento de los títulos. No los podés operar porque estás entrando al canje. Eso restringe la liquidez en el mercado de bonos, lo que desincentiva la operatoria de dólar financiero", explicó Agustín Vilaseca, client portfolio manager de Megainver.

Y, en esa línea, agregó que "quizá en los próximos días gane representatividad el contado con liquidación que se opera contra acciones". Sin embargo, advirtió que ese valor "es un poco más volátil y más complejo, porque algunas plataformas del exterior no operan bien con ADR, eso puede generar más dispersión en los tipos de cambio implícitos".

Otro operador afirmó: "Ese efecto se va a dar más bien la semana que viene, que puede faltar algo de liquidez y caerá un poco el volumen. De todos modos, cuando estén los bonos nuevos, algunos van a salir a vender contra dólares inmediatamente".

Vilaseca, en cambio, opinó que eso no sería lo más recomendable, desde el punto de vista de la inversión. "Una vez realizado el canje, el que reciba los nuevos bonos puede salir a venderlos contra dólares inmediatamente. No obstante, no creo que sea lo que vaya a pasar ya que lo ideal sería esperar un poquito a que el mercado digiera los nuevos bonos", dijo.

Cómo afecta en el precio

A priori, una menor profundidad de mercado genera una volatilidad adicional sobre el precio y, eventualmente, un alza.

"No hay que descartar una nueva suba debido al temor que tienen los inversores a que se seque la plaza momentáneamente por el canje. Como en estos momentos, la mayoría de los inversores prefiere sortear las situaciones tensas en dólares, podría haber presión sobre el tipo de cambio en estos últimos días teniendo en cuenta los parkings que se abrieron hoy y los que estaban abiertos desde la semana pasada", indicó Candia.

La menor liquidez hasta que finalice el canje impulsaría hacia arriba la cotización del dólar Bolsa

Otro vocero que prefirió el off the record también apuntó que habrá menor liquidez pero descartó que eso pueda tener un efecto importante en el precio. "Puede haber menos liquidez en general, menos operaciones y algo de lateralización del nivel de tipo de cambio implícito. En general, si hay mayores restricciones, se generan cotizaciones más altas", puntualizó.

Y agregó: "Más que nada, me parece que el problema es más estructural, en relación a lo que pase con las reservas o si se ponen más restricciones".

Para Vilaseca, en tanto, el precio del dólar Bolsa también tiene que ver con lo que sucede en las monedas de los países vecinos "Yo creo, más bien, que el contado con liquidación va de la mano de lo que sucede con las monedas de la región, particularmente en Brasil. El real se recuperó un poco luego de un sell off importante y creo que el precio del dólar financiero refleja eso", afirmó.

Rumores de mercado

Los trascendidos en el mercado financiero están a la orden del día. Con un canje exitoso a la vista y la falta de liquidez que generará en los próximos días, algunos rumores del mercado hablan de la posibilidad de que organismos públicos aprovechen el momento de bajo volumen para vender sus propias tenencias de bonos en dólares y, así, generar una baja en el precio.

"No sería lo más inteligente porque el efecto de eso sería muy transitorio, aunque no sería una completa sorpresa", estimó un operador.

Según el economista y director de EcoGo, Federico Furiase, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Anses tiene una tenencia de u$s5.000 millones en bonos, mientras que el propio Banco Central posee otros u$s13.500 millones.

Sin embargo, el economista cree que lo mejor sería que dichos organismos usen esas posiciones luego del canje local, ya que sus carteras ganarán liquidez.

"Ahí tendrán poder de fuego para poder intervenir en el contado con liquidación, siempre que además se den señales de consolidación fiscal. Esa venta de bonos no sólo serviría para reducir la brecha sino también para absorber pesos", concluyó Furiase.