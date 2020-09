Aluvión de argentinos en busca de dólar ahorro: ¿cuántos millones perdió el Banco Central el primer día?

Septiembre comenzó con una presión compradora mayor a la esperada. "Hubiéramos preferido menos demanda", admitieron desde la autoridad monetaria

Las reservas del Banco Central acusaron este martes un golpe esperado: en el primer día del mes de septiembre se registró un aluvión de compradores de dólares que hicieron uso de su cupo de u$s200 mensuales.

La concentración de la demanda fue tal que muchos usuarios sufrieron problemas para utilizar el home banking y algunos hasta no pudieron concretar la operación de compra.

En este marco de ansiedad por la divisa estadounidense, el Banco Central informó que las reservas cayeron a u$s42.701 millones, lo que representó una merma de u$s142 millones respecto del lunes.

Julio, según los datos oficiales, finalizó con el récord de 3,9 millones de compradores. Una cifra que habría sido holgadamente superada durante agosto. En total, el Banco Central se vio obligado a vender más de u$s1.100 millones el mes pasado -en forma neta- obligado por la altísima demanda de divisas y los gastos dolarizados con tarjetas de crédito.

El "culpable" de esta oleada imparable en la demanda de dólares es la brecha. La brecha entre una cotización -la oficial más el PAIS- y el "dólar blue" le permitía a los ahorristas hacerse una diferencia máxima de unos $5.400 pesos, al comprar en el banco a $101 y venderlos (por los menos) a $128

También influyó en las demoras para operar la adecuación llevada a cabo por las entidades financieras en su sistema, tras conocerse el lunes a última hora que el Banco Central bloqueó casi 15.000 cuentas por infracciones a la ley penal cambiaria a raíz de maniobras de "coleros digitales".

La medida adoptada por la autoridad monetaria alcanza a 14.858 personas que tendrán suspendida todo tipo de operatoria, pero también comprende a alrededor de 130 organizadores de estas maniobras.

Miguel Pesce, titular del Banco Central , resiste el embate. La confianza no llega y los dólares se van.

Caos y saturación en el home banking

Numerosos usuarios reportaron este martes inconvenientes en sus cuentas para acceder al home banking y adquirir dólares, en lo que fue el primer día de la renovación del cupo mensual de u$s200.

Desde el inicio de la jornada se dieron dificultades para iniciar sesión en las plataformas virtuales de las entidades financieras, mientras en otros casos era posible ingresar, aunque no se podía comprar divisas. En redes sociales, usuarios reportaron incluso que contaban con la posibilidad de vender moneda extranjera, pero no adquirirla.

Fuentes del sistema financiero indicaron a la agencia NA que la gran afluencia del público para comprar dólares con el cupo mensual permitido provocó un colapso en las plataformas de los bancos.

Indicaron que sobre el final de la jornada el sistema se normalizó ante una menor presión para comprar divisas. Estimaron, además, que la fuerte demanda en el primer día del mes se debe en parte a la incertidumbre de los ahorristas respecto de la posibilidad de una profundización del cepo cambiario.

Estos problemas habían sido advertidos por iProfesional durante la mañana.

"No hay sistema que aguante. Así no va", admitía el gerente de sistemas de un banco privado líder ante la consulta de este medio sobre el arranque de las operaciones.

Los sistemas bancarios, bajo estrés: la demanda de dólares se acelera.

Más controles por parte del Banco Central

Los últimos datos oficiales indicaron que alrededor de 3.900.000 personas compraron dólares en julio para ahorro, cifra récord que representó un incremento en torno al 20 por ciento respecto de junio.

A fines de mayo, los ahorristas también habían atravesado dificultades para acceder al home banking, aunque en esa oportunidad directamente se vieron imposibilitados de realizar la operación. Las entidades financieras en ese entonces también estaban adaptando su sistema ante medidas oficiales para profundizar el control en la plaza cambiaria.

"Continuá comprando dólares"

El especialista en Finanzas, Mariano Otálora, recomendó a los ahorristas continuar "comprando dólares" a través del mercado oficial "mientras se pueda o mientras te lo permitan".

En un contexto en el que el mercado habla cada vez más de posibles restricciones al cupo de u$s200 o de un salto de la moneda, el experto señaló además que "si me voy a cubrir en dólares, entonces lo hago en dólar billete, no en pesos", en relación a otras alternativas que ofrece el mercado en moneda local y que siguen la cotización de la divisa.

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio", sostuvo, aunque aclaró que "hoy no están esas condiciones dadas".

"Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", agregó.

Según Otálora, "sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio".