Bonos del canje arrancan formalmente a operar: ¿seguirá la mejora de las tasas o hasta acá llegaron?

Comenzó la erapara la Argentina y sus bonos , algo que se verá recién el martes en plenitud ya queno opera el lunes por Labor Day. La semana pasada el foco estuvo puesto en la renta fija y en los primeros pasos de los nuevos bonos en el mercado secundario. Si bien bajo la modalidad when and if (se liquidan los títulos sin fecha fija más allá de la estimada para el 7 de septiembre), lo cual deja los primeros valores en el terreno de lo condicional ya que no todos los jugadores están en la cancha, sirve para sacar un primer análisis rápido.