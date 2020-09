Tensión cambiaria "mata" a bonos argentinos: caída de dos dígitos en 48 horas y rendimientos que ya superan el 14%

Los activos argentinos siguen espantando a los inversores y, a pesar de valuaciones muy atractivas, siguen inmersos en una ola de ventas. Tanto las acciones como los bonos vienen en caída libre: el canje de deuda no traccionó (algo que se esperaba pero que no sucedió) y la crisis cambiaria terminó por pulverizarlos . Así, y conoperando errático estos últimos días (pero venía de un rally al cual la Argentina nunca se sumó), se vieron derrumbes de hasta 7% en las acciones y más 5% en los bonos

La caída de los bonos no es historia tan reciente: cuando salieron a negociarse en el "mercado gris", o sea antes de operar formalmente, ya estaban por debajo de la par y mostraban rendimientos del 12%. Además, por la misma estructura de los títulos, son inversiones que no seducen. Comono quería pagar casi nada en los próximos meses, y los cupones son muy bajos (empiezan en casi cero), el inversor no tiene incentivo de comprar los bonos para tener una renta.