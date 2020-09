Prueba de fuego para el cepo al dólar: vuelve a funcionar el homebanking y empiezan a acreditarse sueldos

Esta semana, el súper cepo enfrenta su primer test, con la reactivación de la venta de dólar ahorro y la renovación del cupo mensual para minoristas

Si bien algunas entidades lograron reactivar la venta de dólares el viernes por la tarde, este lunes se volverá a la operatoria habitual con todos los bancos funcionando en las diversas versiones de sus plataformas.

La vuelta de la normalidad a las transacciones cambiarias se combinará en la semana que arranca con las acreditaciones de sueldos y la renovación del cupo mensual de u$s200 a partir del próximo jueves.

Se termina así una semana que estuvo marcada por "altos niveles de incertidumbre y rumores por la aplicación de las nuevas medidas cambiarias", tal como señaló Fernando Marull, socio de FM&A.

Los problemas en el homebanking generaron nerviosismo entre los ahorristas

"Mala praxis del BCRA, que disparó todo tipo de rumores sobre la disponibilidad de los depósitos en dólares. Se sabe que el segmento de dólares sistema financiero está sólido y líquido (90% es la liquidez de los bancos). Más allá de los fundamentals del sistema, dada la triste experiencia argentina, el mercado se pone alerta", agregó el economista.

Como saldo del súper cepo Marull señaló que, desde el 15 de septiembre, volvieron a caer los depósitos en moneda extranjera; el agro liquidó alrededor de u$s580 millones; el BCRA vendió unos u$s330 millones; la brecha cambiaria llegó a escalar 13 puntos, hasta tocar un máximo de 95%; y el riego país saltó a casi 1.400 unidades.

En ese marco, iProfesional preguntó a expertos qué efecto puede tener la reactivación de las ventas de dólares sobre la brecha cambiaria y las cotizaciones paralelas del dólar.

Ingrediente para el puré

Las ventas de dólar oficial, coinciden los expertos, ofrecen la materia prima para el mercado blue ya que muchos aprovechan a comprar su cupo mensual a precio oficial (ahora, con 65% de recargo) para luego venderlo en el paralelo y llevarse una diferencia en pesos.

A valores del viernes, el dólar solidario se pagaba $132 y se vendía a $145, en la operación que en la jerga se conoce como "puré". En ese sentido, algunos analistas opinaron que la reanudación de los sistemas bancarios para operar dólares podría tener un efecto positivo sobre el precio del blue.

"Normalizar el mercado oficial, si no viene acompañado de una salida de reservas muy importante, puede calmar a los paralelos. Por un lado, porque puede aparecer oferta en el blue. Quizá, de gente que no podía comprar y quería hacer el puré. Por otro lado, porque cuando el mercado funciona mal se genera un clima de tensión que no necesariamente se corresponde con lo que está pasando. Me parece que la regularización del sistema puede ayudar", apuntó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Muchos ahorristas compran su cupo de dólar oficial y luego venden los billetes en el blue

En la misma sintonía se manifestó Martín Vauthier, director de EcoGo: "La habilitación del homebanking le agrega presión a las reservas pero también le da algo de oferta al mercado informal".

De todos modos, el economista resaltó que hay brecha cambiaria para rato: "En la medida en que no se ataquen las cuestiones de fondo que están afectando a los mercados, la presión sobre los paralelos se va a mantener. Hay una brecha cambiaria muy significativa, el precio de los activos locales ha caído significativamente y el BCRA sigue perdiendo reservas en sus intervenciones diarias".

Tal como señaló Vauthier, en los últimos días, y pese al cierre total de la ventanilla de dólar ahorro, el BCRA se vio obligado a vender reservas. Por eso, Rajnerman apuntó que también puede darse un escenario donde la reanudación de las ventas minoristas implique mayor pérdida de reservas. "Si eso pasara, ahí sí podría haber más presión en los tipos de cambio paralelos", sostuvo.

Menos compradores

Los tres días que quedan de septiembre no deberían traer grandes presiones en materia de dólar ahorro, ya que la mayoría de los minoristas ya habían comprado su cupo a comienzos del mes, antes de los anuncios del BCRA.

"Es de esperar que aumente la demanda, especialmente porque está reprimida desde las nuevas medidas. Pero, de punta a punta del mes, por las nuevas restricciones, las compras terminarán siendo inferiores", opinó Walter Morales, presidente de Wise, en referencia a las operaciones que se reinician este lunes.

Las estimaciones indican que unos 5 millones de ahorristas ya compraron su cupo de dólar ahorro en septiembre. Sin embargo, dado que las nuevas limitaciones dejan afuera del mercado cambiario a una buena cantidad de personas, se cree que en octubre habría cerca de 1 millón de personas habilitadas a comprar billetes al tipo de cambio oficial más el recargo de 65%.

Las últimas decisiones del Banco Central redujeron el universo de compradores de dólar ahorro

A pesar del recorte en el universo de compradores, para Vauthier la presión sobre la brecha cambiaria se va a mantener "hasta que no aparezcan señales que permitan reducir la incertidumbre y restaurar la confianza".

"El endurecimiento del cepo que se dio hace un par de semanas, básicamente implica administrar la escasez, es intentar desacelerar la caída en las reservas pero no implican que vayan a aumentar", afirmó el economista.

En ese sentido, detalló lo que se necesita para empezar a calmar al mercado. "Por un lado, una señal política que permita brindar previsibilidad, reducir la incertidumbre y brindar un marco más propicio para activar inversiones e incentivar exportaciones. Hace falta una señal a la exportación porque es la única fuente genuina de divisas y es muy importante que crezcan hacia adelante", recalcó.

"También es importante una señal fiscal, de consistencia hacia adelante, y es muy importante una señal monetaria, fundamentalmente en relación a la tasa de interés, que hoy se ubica bastante por debajo del movimiento del tipo de cambio oficial, la inflación y las expectativas", concluyó Vauthier, en referencia al rendimiento de las Leliq, que se mantiene en 38% desde marzo.