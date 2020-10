"Un salto del dólar dependerá de cuánto dure el 'Plan Aguantar'", la advertencia de un reconocido economista

El socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, opinó que la estrategia del Gobierno para controlar al dólar hasta acordar con el FMI es poco sostenible

Para el economista Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma, el Gobierno está tratando de convencer al mercado con un cambio en el modo de financiamiento del déficit con más deuda y menos emisión.

Sin embargo, el economista recordó que eso no soluciona los desequilibrios de fondo. "Ya lo vivimos con el Gobierno anterior, que cambió la forma de financiar el déficit sin achicarlo y terminó con una crisis, aunque el mecanismo fue distinto", alertó, en diálogo con iProfesional.

-Hubo bajas esta semana en los dólares paralelos, ¿a qué se lo atribuís?

-Hubo un cambio de estrategia del Gobierno, siempre mirando más los efectos que las causas. Salió a intervenir con ventas fuertes de bonos en los paralelos, particularmente de AL30, contra pesos. Son ventas constantes, ya desde hace varias semanas, complementadas con llamados del regulador para que haya menos volumen operado y solicitudes de datos online sobre las operaciones. En los paralelos también hubo allanamientos. O sea, hubo un cambio fuerte de estrategia enfocándose más en las consecuencias que en los desequilibrios en sí mismos. También hay un intento de cambiar la forma de financiar el déficit fiscal, aunque el déficit y las necesidades financieras de los próximos dos meses son muy altos. Eso es lo que vimos esta semana. La baja de los paralelos es básicamente es esa acción directa del Gobierno de vender bonos en dólares contra pesos.

-¿Es sostenible?

-No, porque están peleando contra flujos. Tienen más stock de bonos que de dólares, porque reservas quedan pocas, pero igualmente es stock contra flujo. Si no se solucionan los desequilibrios de fondo, algún día el stock se termina. Si es sólo para ganar tiempo, termina mal. Si es que usan ese tiempo para solucionar lo otro, puede ser, aunque hay que ver qué hacen.

Según el economista, el Gobierno aumenta su deuda con el sector privado para bajar el dólar Mep

-¿Cuál es el costo de esa intervención para el Gobierno?

-El Gobierno termina el día con menos bonos en dólares propios de los que tenía al inicio, con lo cual, privatizó deuda que estaba en poder del sector público y pasó al sector privado. ¿A qué tasa? Al 17% o más. Con lo cual está endeudándose en términos netos con el sector privado. Esa es la deuda que, al fin y al cabo, importa porque el sector público no te corre.

-El Gobierno lo desmintió.

-Salieron a decir dos cosas que no son consistentes con lo que están haciendo. Explicaron que se puede intervenir de dos maneras. Una es comprando bonos en dólares, algo que no están haciendo porque no tienen dólares y, además, porque las paridades de los bonos en dólares están cayendo, lo que no pasaría si estuvieran comprando. La segunda opción que señalaron es vender títulos contra pesos y con esos pesos recomprar los bonos. Según ellos, con la brecha del tipo de cambio, salen ganando y el costo no es tal. Eso no es cierto porque, en realidad, el Gobierno está vendiendo en términos netos al oficial, dado que justamente el problema que tenemos es que están vendiendo en reservas en el mercado de cambios. Esto no se sostiene y, como ellos la saben, tratan de apoyarse en la contabilidad y decir que ellos contabilizan todo al tipo de cambio oficial. La contabilidad no siempre es la realidad.

-¿Qué organismo vende?

-En los datos se ve que ni siquiera es el BCRA el que más opera, sino la Anses. Eso no lo podemos ver en datos porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no publica información de su cartera tan seguido pero da toda la sensación de que Anses vende AL30 contra pesos para hacer bajar el precio del bono y, por ende, el del Mep. Entonces queda con pesos y suscribe, por ejemplo, el bono dólar linked. En la primera licitación habían informado la porción suscripta por organismos públicos pero en la de esta semana no dijeron nada.

-¿Cuántas son las reservas netas del BCRA?

-Con el balance del BCRA, si a los activos en dólares le restás los pasivos en dólares, da que las reservas son prácticamente nulas o negativas. Ahora bien, con la metodología del FMI que dice que a los activos en dólares hay que restarle solamente los pasivos en dólares exigibles en los plazos de un año, todavía dan positivas pero muy bajas y achicándose. Esa es la diferencia entre los cálculos. El último dato que hay con esta metodología es de fin de septiembre, cuando estaban alrededor de u$s5.000 millones y además, hay una posición vendida en futuros de u$s5.600 millones. El año había empezado con u$s12.000 millones y posición nula en futuros. Es decir, están bastante peor de lo que empezaron, en poco tiempo.

-¿Cómo se pueden reforzar?

-Argentina tiene superávit de cuenta corriente, el problema que tenemos es de flujos: nadie quiere vender y todos quieren comprar. Lo primero es que el que tiene que vender deje de retrasar las ventas o de financiarse en pesos para evitar vender. Para eso hay que subir la tasa, que hoy no cierra ni siquiera con respecto a la devaluación del oficial. Entonces, ahí ellos mismos están apalancando esa falta de ventas y la corrida contra las reservas. Es obvio que la tasa sola no puede, como no pudo en el Gobierno de Macri, y se necesita consistencia fiscal. Entonces, se necesita un plan con una tasa y un sendero fiscal consistentes como condiciones necesarias. A eso se le pueden sumar otras cosas para ganar credibilidad y potencia. Puede ser un desdoblamiento transitorio o una corrección en el tipo de cambio oficial, que ya parece imposible de evitar, o un aporte de reservas del FMI.

-Eso, hoy, no está.

-No tenemos el plan, no hay una pata fiscal consistente y tenemos un BCRA al que le cuesta muchísimo subir la tasa. La va subiendo de a medio punto en términos ponderados entre pases y Leliq. Y la depreciación oficial, que él mismo propicia, le gana a la tasa en pesos. Ni hablar de los paralelos y las brechas. No cierra ni en sí misma la política monetaria. Así es muy difícil.

-¿Y el acuerdo con el FMI puede ayudar?

-El acuerdo con el FMI es una oportunidad porque, de última, lo pueden hacer "jugar de malo" y decir que tiene que tomar ciertas medidas para que el FMI envíe la plata. Pero no queda tan claro que vayan a aprovechar la oportunidad y el acuerdo podría llegar recién en marzo... falta un vida para eso. Además se viene un año complicado climatológicamente por el fenómeno de La Niña, que habrá que ver cuánto afecta el volumen de granos.

-¿Hay posibilidades de un salto devaluatorio?

-Depende de cuánto dura este "plan aguantar", parecen apostar a ese plan hasta que salga el acuerdo con el FMI. Después, habrá que ver qué es el acuerdo con el FMI. Pueden ser solo recursos o puede exigir un cambio en la política económica, para que gane consistencia, lo que se parecería a tener un plan. Eso no lo sabemos hoy y tampoco nos dan muchas pistas al respecto. Sabemos que están intentando que el acuerdo con el FMI venga con recursos pero están apuntando más a las líneas de alrededor de u$s3.000 millones por el Covid, que no tienen condicionalidades, que al tramo que quedó pendiente de desembolsos del Stand By pero que sí tienen condicionalidades.

Caamaño cree que el acuerdo con el FMI puede ser la oportunidad de tener un plan económico

-¿Cómo interpretás la señal monetaria del resultado de la licitación de esta semana?

-El Gobierno cambió la forma de financiar el déficit. El problema es que el déficit primario de 8 puntos del PBI es muy alto y no es sostenible. El 4,5%, que es la meta de 2021 también es insostenible. Y ya están en máximos de monetización, en la relación nominal entre la cantidad de dinero y el Producto. A la vez, la velocidad de circulación había bajado mucho y está subiendo. Entonces, en realidad, lo primero que deberían hacer en términos monetarios es ser contractivos y subir mucho la tasa. Eso no lo están haciendo. En términos fiscales, el Ministerio de Economía está diciendo que va a intentar financiar menos con emisión pero, como no quiere convalidar subas de tasa endeudándose en pesos, entonces lo hace en dólar linked, que da cobertura. La cobertura, en la curva de futuros, está carísima. Las tasas implícitas están alrededor del 70%, el doble de las tasas en pesos que paga Economía. Entonces, lo que hizo el Gobierno es salir a ofrecer cobertura barata y el mercado compró.

-El Gobierno cancelará parte de los adelantos transitorios con lo obtenido en la licitación, ¿es una vía para aspirar pesos?

-Por otro lado, para saber si realmente hubo absorción monetaria, hay que saber de dónde salieron esos pesos que después, en parte, irán a cancelar adelantos transitorios. Si provienen de desarme de encajes o Leliq, en realidad hubo un cambio en el balance del BCRA pero no hubo menos emisión. Ese cambio no es menor porque casi no tienen margen para emitir por adelantos transitorios el año que viene, entonces están recuperando margen. Así no usan tanto el giro de utilidades donde también se pueden terminar pasando y quedarse sin vías para emitir el año que viene.