Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el miércoles 6 de enero de 2021

En el mercado paralelo la divisa se ofrece a $160. Mirá cuál es el precio del dólar blue hoy y cómo cotizan el dólar Bolsa y el contado con liquidación

El dólar blue cotiza este miércoles 6 de enero a $150 para la compra y $160 para la punta vendedora en cuevas del microcentro porteño.

Esto se da en un escenario marcado por el movimiento brusco de la cotización, que hace crecer la incertidumbre sobre cuál será el precio del dólar paralelo en los próximos meses.

En un contexto de dudas por el dólar blue, los inversores también miran de cerca las cotizaciones bursátiles.

El dólar contado con liquidación cotiza a $143,91.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica también en torno a los $143,55.

Como se señaló más arriba, el dólar blue se ofrece a $160 en cuevas del microcentro porteño.

En las últimas jornadas el Banco Central había logrado comprar dólares en el mercado.

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la rueda a $84,81, seimpre bajo la atenta mirada del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana operaa un promedio de $90,55 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar ahorro, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS más el 35% del impuesto a las ganancias, se vende alrededor de los $149,40.

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas son las cotizaciones de venta del dólar oficial minorista:

- Galicia: $91

- Nación: $89,75

- Santander: $91

- Patagonia: $90

- Itaú: $90,50

El dólar blue, que se ubica en los $160, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.417 puntos básicos.

¿Qué esperan los expertos para el verano?

Varios analistas coinciden en que la brecha continuará en alza durante los próximos meses. Es decir que aumentará la divergencia entre los precios del dólar oficial y del paralelo.

"Es posible que la brecha vuelva a estar en niveles anteriores, no sería nada raro. Quizá no sea tan alta porque, como el oficial va ajustando, puede ser que la brecha sea menor y no llegue a un 120% como supo estar, pero no sería muy descabellado si el precio llegara a $180 o más", opinó Sebastián Centurión, operador de ABC Mercado de Cambios, quien resaltó que esa dinámica estará relacionada con lo que suceda con los precios y también con la dinámica monetaria del verano.

Aún cuando el Gobierno intervenga en el mercado bursátil para mantener a raya los tipos de cambio financieros, el blue expresará los desequilibrios económicos y pondrá presión en las cotizaciones bursátiles.

A fuerza de intervenciones oficiales, los dólares financieros retroceden en diciembre

"Mi perspectiva es alcista. La brecha entre el blue y el Mep volvió a subir. Hay bastante presión al alza sobre los dólares financieros. Este nivel parece un piso, se ve cierta resistencia en los valores actuales", consideró Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen.

Y agregó: "Hay muchas señales respecto de que debería volver a subir, salvo que nos encontremos con alguna buena noticia del Gobierno en cuanto a moderación fiscal o algún programa que saque la incertidumbre".

"En tanto el Gobierno no retire consistentemente el exceso de liquidez con una política fiscal creíble, los problemas y las tensiones cambiarias van a seguir presentes. El Gobierno tiene que mostrar un plan integral, con consistencia monetaria y fiscal, junto con un acuerdo con el FMI si quiere reducir la presión sobre la brecha", coincidió Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores.

El desafío del verano

Hasta el salto de las últimas jornadas, diciembre había sido un mes calmo para el mercado cambiario. Con cepo, intervenciones y demanda estacional de pesos, el blue llegó a tocar un mínimo de $146, es decir, $9 por debajo del cierre de noviembre.

Esa pax cambiaria resultó ideal para un BCRA que aprovechó para recomponer reservas y compró dólares en el mercado. "En las últimas semanas, el BCRA viene teniendo saldo positivo a costa de los importadores, a quienes no los autorizan en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Al haber menos demanda de parte de ellos, el BCRA puede comprar", sostuvo una fuente del mercado.

Luego de la fuerte emisión monetaria para financiar al Tesoro, que sumó más de $2 billones en 2020, la entidad se enfrentará durante el verano con una gran cantidad de pesos que tendrá que absorber si quiere evitar presiones cambiarias e inflacionarias.

El BCRA inyectó más de $2 billones este año para financiar el déficit y tendrá que retirar el excedente en el verano

"La fuerte emisión monetaria que hubo en diciembre va a empezar a generar presión cuando caiga la demanda de dinero, a partir de mediados de enero. Ese es el camino natural para que haya presiones los tipos de cambio paralelos", apuntó Polo.

De cara a enero, en el organismo que conduce Miguel Pesce saben que será difícil repetir la dinámica compradora de diciembre. En una visión cautelosa, esperan poder salir empatados en el primer mes del año y puertas adentro reconocen que seguramente en febrero terminen con saldo vendedor. Ya en marzo, el BCRA aspira a tener algún alivio.

Sobre ese punto, Centurión afirmó: "La cuestión es cómo navega enero o febrero para tratar de llegar a marzo, cuando se empieza a liquidar la cosecha gruesa. Si puede recomponer reservas, se lo puede ver un poco más robusto al BCRA y tal vez aliviane un poco las expectativas devaluatorias".

No obstante, el operador advirtió que eso también depende de los números de inflación de diciembre y enero. "Si se confirman las expectativas de 4% mensual, la tasa mínima del plazo fijo que tratan de poner como incentivo queda muy corta. Ningún instrumento en pesos rinde lo mismo que la inflación, salvo algunos ajustados por CER. Entonces, lo que queda es volcarse al dólar. Eso generan estas inconsistencias", cerró Centurión.

Riesgo de dólar caliente: la trampa que debe evitar Banco Central

Durante el año que acaba de terminar, el Banco Central (BCRA) emitió más de $2 billones para financiar al Tesoro que sumó muchos gastos debido a la pandemia. Ese exceso de pesos en la calle generó ayudó a muchos a atenuar la crisis pero también tuvo efectos colaterales: fue el combustible de una brecha cambiaria que llegó a 150% y una inflación que empieza a repuntar a medida que la economía vuelve a activarse tras los períodos de aislamiento.

La dinámica de estrés cambiario se debilitó de cara a los últimos dos meses del 2020. Fundamentalmente en diciembre, la demanda de pesos se recuperó por las necesidades de fin de año (pago de aguinaldos, gastos de vacaciones) y, combinada con las intervenciones oficiales, trajo calma a los dólares financieros.

El BCRA giró $254.000 millones al Tesoro en diciembre, todo lo que tenía disponible en concepto de transferencias de utilidades. Aunque el dólar mantuvo la calma en buena parte del mes, los economistas alertan que la demanda de pesos cae en los primeros meses del año y afirman que allí radicará el desafío monetario de los próximos meses.

En los últimos años, bajo diferentes administraciones del BCRA, la conducción del organismo cayó en "la trampa de febrero". Es un fenómeno que acompaña a la caída estacional de la demanda de pesos, que sucede a la suba que se da durante diciembre, y que consiste en una baja de tasas reales por parte del BCRA.

Al combinar una reducción en la remuneración de los pesos en un momento de exceso monetario, el BCRA pierde capacidad de absorción porque los agentes económicos (desde el pequeño ahorrista hasta las grandes empresas) prefieren comprar dólares antes que dejar los pesos en el banco a cambio de una tasa que perciben como baja. Así, se genera una suba en el tipo de cambio libre y un recalentamiento de la brecha.

Por eso, los economistas destacan que será fundamental que el Gobierno brinde señales de consistencia fiscal y monetaria hacia los próximos meses si quiere evitar caer en la trampa veraniega.

En diciembre la demanda de pesos sube por los gastos de fin de año y el pago de aguinaldos

"Siempre tiene probabilidad de ocurrencia porque es un fenómeno estacional. Dependerá de la coordinación entre la política monetaria y fiscal para que la trampa de febrero, o el fenómeno de la caída de la demanda de pesos, no le pegue tanto al tipo de cambio y las reservas, así como a la brecha", señaló Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores.

Y agregó: "Para eso se necesita un programa fiscal creíble y consistente. Hasta ahora, el Gobierno no lo muestra. Si bien el ajuste parece estar dándose, porque los números de déficit fiscal van a estar muy por debajo de los proyectados en el presupuesto, el Gobierno no explicita un programa fiscal y monetario".

A su turno, Federico Furiase, director de Eco Go, también consideró que "hay un riesgo de caer en la trampa".

"Ahora estamos justo en un veranito cambiario por las señales en la dirección correcta de cierto reacomodamiento en lo fiscal y lo monetario, en un mundo de híper liquidez global y con el aumento estacional en la demanda de pesos que está ayudando porque hay empresas que venden dólares en el contado con liquidación para pagar aguinaldos", explicó el economista.

Sin embargo, Furiase también apuntó al momento en que "empiece a desarmarse el aumento estacional de la demanda de dinero, con una inflación que estamos en riesgo de que tenga un piso de 3,5% o 4% para los próximos meses y con una BCRA que viene subiendo la tasa de interés por escalera mientras las expectativas de inflación suben por ascensor".

El BCRA tendrá que incrementar las tasas para retirar pesos de la calle

Con respecto a las tasas, el BCRA realizó a mediados de noviembre el último movimiento, al alza en 2 puntos, del rendimiento de las Leliq. La llevó nuevamente a 38%, donde había estado la mayor parte del 2020.

En el caso de los pases, que son de menor plazo, el aumento fue de 1 punto para los de 1 día y de 2 puntos para los de 7 días. Así, los primeros quedaron en 32% y los últimos, en 36,5%.

La inflación, en cambio, aceleró en octubre a 3,8% y marcó 3,2% en noviembre. Sin embargo, los economistas señalan que se puede seguir escapando en diciembre y los meses siguientes, teniendo en cuenta que la inflación núcleo del mes pasado (que no toma en cuenta aumentos estacionales ni precios regulados) llegó a 3,9%.

"Claramente hay un riesgo de recalentamiento de la brecha cambiaria, teniendo en cuenta las tasas reales negativas y un contado con liquidación que, debajo de $140 es relativamente barato para el mercado frente a los $190 que tocó hace poco tiempo", resaltó Furiase.

Paolicchi, en tanto, afirmó que evitar la trampa requerirá de cintura política. "Como falta un programa económico y un acuerdo con el FMI, que podría llevar a un shock de confianza, evitar la trampa de febrero va a requerir mucha pericia. Hasta ahora, no venimos observando eso ya que el Gobierno no explica su programa desde el punto de vista fiscal y monetario", sostuvo.

Mucho para absorber

Los desafíos del BCRA están planteados y será fundamental que las autoridades redoblen los esfuerzos para retirar los pesos que sobran en la calle.

"La demanda de pesos se recupera estacionalmente pero no deja de preocupar el esfuerzo para esterilizar o las consecuencias de los pesos volcados en diciembre", expresó LCG, quien agregó que es fundamental retirar el excedente para "no tener que sufrir inestabilidad en precios (incluido el tipo de cambio)".

Por su parte, Fernando Marull, socio de FM&A, advirtió que la expansión monetaria del año que acaba de terminar marcó un récord histórico. "Esta emisión tendrá efecto en el verano. El BCRA lo sabe. Diciembre le juega a favor, pero tendrá que retirar pesos durante el verano, acompañando con subas en las tasas de interés, que siguen bajas", aseguró.

Entre marzo y diciembre, el BCRA hizo un esfuerzo por esterilizar pesos e incrementó los pasivos remunerados, que cerraron el 2020 en $2,7 billones. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la relación entre la deuda del BCRA (Leliq y pases) y la base monetaria es actualmente de 102%.

Para la firma, eso representa un riesgo ante un eventual desarme de plazos fijos, que son la contrapartida de los pasivos remunerados en poder de los bancos. En consecuencia, PPI afirmó que el BCRA tendrá que lidiar "de forma permanente" con la tasa nominal de interés para los ahorristas. Y apuntó que ello "impactará sobre los flujos por intereses mensuales que emitirá en el 2021".

El Gobierno tendrá que convencer al mercado de su disciplina fiscal y monetaria

Con todo, Furiase consideró que las autoridades todavía tienen margen para ir por la vía fiscal y convencer al mercado. "Si el Gobierno logra mantener la expectativa de que se puede cerrar un déficit fiscal primario de 3% del PBI para 2021 en el marco de un acuerdo con el FMI, el veranito cambiario puede continuar", explicó.

En ese escenario optimista, el economista proyectó que el contado con liquidación podría llegar a abril en la zona de los $130, mientras el oficial rozaría los $100. "Eso dejaría una brecha debajo del 35%, que es lo necesario para que los exportadores liquiden en la entrada de la cosecha gruesa y para que el BCRA siga recomponiendo reservas", estimó.

No obstante, reconoció que ese camino fiscalista depende "de una decisión política en un año electoral, donde las demandas sociales están y las jubilaciones y salarios reales vienen del subsuelo".

"Entonces, todavía el mercado no compró esa historia. El margen está pero va a ser una decisión política", cerró el economista.