¿Qué pasará con el dólar?: las claves que miran los expertos en el arranque de la semana

Analistas proyectan el escenario cambiario que se abre y si se prevé un reacomodamiento del blue. Atención a los vencimientos de deuda externa

El viernes pasado se conoció el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) y reflejó un ajuste a la baja en la evolución del tipo de cambio durante 2021 respecto de expectativas previas. Así, mientras en enero de 2021 estimaban un dólar de $125 para fin de año, ahora prevén que llegue a valer $118,60, mientras que el Gobierno anunció que se ubicará en $102,40, según lo fijado en el Presupuesto 2021.

Con este panorama delante, varios analistas dialogaron con iProfesional sobre qué variables clave habrá que tener en cuenta respecto del mercado cambiario de cara al arranque de una nueva semana.

Es difícil predecir lo que sucederá con el dólar en el plazo de una semana, pero parece que permanecerá sin sobresaltos

Sigue el plan de Guzmán para el dólar

El analista financiero Christian Buteler indica que "lo que sí sabemos es que el Gobierno, como anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó a llevar la valuación del dólar oficial algo por debajo de la inflación", mientras que el año pasado venía acompañando ese índice o, a veces, se ubicaba por encima de él.

Fabio Rodríguez, economista de M&R Asociados, coincide en que la tendencia a la profundización de esta estrategia de evolución del dólar por detrás de la inflación, el famoso "dólar Guzmán", que comenzó a implementarse en febrero y tiene como objetivo quitarle presión a los índices inflacionarios desde marzo en adelante, seguirá igual.

Guido Lorenzo, economista y director de la consultora LCG, también coincide con esa visión, ya que comenta que no espera grandes sobresaltos para esta semana. "Veo que el tipo de cambio oficial seguirá moviéndose en línea del 3% mensual y, en paralelo, se espera un Contado con Liquidación (CCL) un poco más demandado, que se puede mantener en torno de los $155, producto del clima mundial y de que los bonos nacionales están en caída", adelanta.

El BCRA cuenta con un ingreso de reservas abultado por estos meses para seguir controlando al dólar

¿El BCRA cuenta con margen de fuego?

No obstante, apunta un dato no menor al señalar que "el puente de los ‘soja-dólares’, que comienza con la liquidación de exportaciones de commodities, prácticamente ya se alcanzó".

Opina que eso, sumado al ingreso de divisas para atender el pago del impuesto a la riqueza (como se conoce al Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas), le está dando margen al BCRA para mantener la actual calma cambiaria en los dólares financieros y seguir con un saldo favorable en sus intervenciones cambiarias".

Otro elemento a tener en cuenta que señala Buteler es que, si bien el mercado de los dólares financieros y el paralelo se mantienen calmos, se ha empezado a ver alguna reacción del MEP y del Contado Con Liquidación (CCL), no así, del blue.

Explica que, normalmente, la escala de precios del dólar suele ser así: dólar oficial (el más barato), MEP, CCL y blue (que es el más costoso porque permite mantener el dinero sin declarar). Pero eso, en las últimas semanas, ha cambiado y el paralelo está unos cuántos pesos por debajo del CCL.

En ese sentido, de cara al corto plazo, Buteler anticipa que "eso debería normalizarse" y, si bien no sabemos si será esta semana, podemos esperar que suceda pronto.

En una línea similar, el operador de PR Cambio, Gustavo Quintana, espera "más de lo mismo" para la semana que comienza este 8 de marzo: un dólar oficial muy direccionado por la regulación oficial y con los ingresos de los exportadores que seguramente serán absorbidos por las compras del Central. "En el corto plazo no veo razones para que haya cambios sustanciales en el mercado cambiario", indica.

Los analistas prevén que el plan de Guzmán de mantener el dólar retrasado respecto de la inflación seguirá igual.

Elecciones y vencimiento de deuda: fechas clave

Otro de los consultados es Sebastián Maril, director de Research For Traders, quien afirma que, "en este momento, no veo un eventos conocidos que indiquen una suba o baja del dólar blue". Observa que, si bien, en el mediano plazo, la presión será alcista, el Gobierno intentará frenarlo para llegar a las elecciones de octubre sin sobresaltos.

Así, tal como lo anticipa Lorenzo, veremos un blue que continuará alrededor de los $145 y, según su previsión, "mientras la brecha siga baja, se va a mantener en esos niveles". Al igual que Maril, el economista de LCG, avizora un panorama tranquilo por el momento, pero anticipa que, hacia octubre, más cerca de las elecciones, vamos a poder ver algún cambio.

Sin embargo, más allá de lo que pueda suceder en octubre, el economista Juan Valerdi señala un momento del año que será clave para el dólar y que vendrá antes de las elecciones. "Hay que estar atentos al inicio de los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", alerta.

Respecto de este punto, el próximo desafío será el vencimiento de más de u$s 2.400 millones que Argentina debe pagarle al Club de París a fines del próximo mes. La idea inicial el Gobierno es renegociar un nuevo acuerdo, pero para hacerlo debería tener un programa firmado con el Fondo. Otra opción sería cancelar el pago con el dinero que Argentina recibiría por los Derechos Especiales de Giro (DEG), que rondaría los u$s 3.000 millones, y que el FMI piensa devolver a los países emergentes, pero aún no está definido ese punto.

Así, en el arranque de la semana, habrá que estar atentos a lo que suceda con el CCL y el MEP y el mayor elemento a seguir es el eventual reacomodamiento del blue en el corto plazo. En tanto, las cuestiones vinculadas a la renegociación de deuda son una variable importante con una mirada más larga.