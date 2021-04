Dólar futuro, el termómetro de la devaluación del peso: qué dato clave revela hoy a inversores

Los precios de los contratos de futuro en el mercado bajaron por las políticas del Gobierno. Expertos comentan qué pasa y cómo aprovecharlo

El precio de futuros del dólar se encuentra muy bajo por estos días. Los contratos en la Bolsa de Rosario (ROFEX), donde se negocian la mayor parte de los mismos en Argentina, con vencimiento a fines de abril cotizan hoy alrededor de $94,65 y $97,18, los que caducan a fines de mayo, mientras que en junio del año pasado, los que cerraban a partir de marzo de 2021 cotizaban por encima de los $100 y para abril rondaban los $104.

Como es de imaginar, este efecto está en línea directa con la política devaluatoria que lleva adelante el Gobierno. Para entender bien los motivos y cómo afecta a los inversores, iProfesional consultó con varios expertos al respecto.

Los contratos de dólar futuro están en línea directa con la política monetaria del Gobierno.

¿A qué se debe el comportamiento?

"La baja de la cotización que exhibe la Bolsa de Rosario - ROFEX (la segunda bolsa más grande de futuros de la región) principalmente responde tanto a la activa participación que ha tenido el Banco Central (BCRA), descomprimiendo las expectativas negativas que existían, como a las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien afirmó hace unas semanas que aminoraría el ritmo depreciación", describe al respecto Joel Lupieri, economista de Epyca Consultores.

El economista prevé que es esperable que la política monetaria continúe por esta senda: marcada por un atraso de la cotización del dólar contra los demás precios de la economía, que suben inercialmente, actuando a modo de ancla. En un sentido similar, el analista financiero y CEO de Bull Market Brokers, Ramiro Marra, señala que hay dos motivos centrales que explican este comportamiento:

"Por un lado, el BCRA redujo el ritmo de depreciación mensual para converger con tasas reales positivas y contener a la inflación. El regulador estaba explicando entre el 80 y 85% de la inflación mensual con una depreciación anualizada del 50% a principio de febrero", señala.

Por otro, menciona que la entrada de la cosecha gruesa del campo, que fue determinante para contener las expectativas de salto cambiario al menos hasta junio o julio, hundió los precios futuros del dólar y se generó una reversión de posiciones, sobre todo para los meses de marzo, abril y mayo.

En un sentido similar, Santiago López Alfaro, director de Patente de Valores, afirma que, "entre septiembre y octubre de 2020, algunos actores de los mercados tenían una expectativa de devaluación del peso que rondaba el 60% para los nueve meses siguientes". Eso hacía que los contrato de dólar futuros operaran muy arriba y los bonos dólar linked, con tasa negativa.

"Sin embargo, la expectativa de esa parte del mercado no se cumplió sucedió, tal como nosotros preveíamos, sino que el dólar acompañó la inflación y ahora, inclusive va por detrás de ella", advierte López Alfaro. Y explica que eso hace que todos los valores se tengan que acomodar a la realidad actual, en la que tenemos un ministro de Economía, Martín Guzmán, que anticipó que el dólar va a ir algo detrás de la inflación y lo está cumpliendo. "Eso hace que todos los futuros que estaban ‘priceados’ en función del 60% se acomoden alrededor del 30%", detalla.

Martín Guzmán seteó el rumbo del dólar por detrás de la inflación hace algunas semanas y eso seguirá así, según parece.

Un cambio de vientos para el mercado

Cabe señala que, en términos de política monetaria, genera más tranquilidad en el mercado una devaluación en los niveles de la inflación. Así que, por ese lado, son buenas noticias. Pero, por otro, esto implica un golpe fuerte para quienes apostaban a una devaluación mayor, dado que este mercado funciona de la siguiente manera:

Dos agentes se comprometen a comprar o vender dólares a un precio previamente acordado y dentro de un determinado tiempo .

. Un contrato de dólar futuro tiene un activo subyacente (la cantidad de dólares estipulada), una valuación que es la del dólar mayorista oficial (según la Comunicación "A" 3500 del BCRA) y garantías (que pueden ser dólares, acciones, Cedears, bonos o Fondos Comunes de Inversión).

En su liquidación no hay entrega de los dólares, sino que los márgenes y diferencias se pagan en pesos según precio real versus el previsto.

El economista de la Fundación de Investigaciones Económicas (FIDE), Nicolás Zeolla, señala, por su parte, que, si bien "el mercado de dólar futuro es muy específico y suelen acceder a él los inversores más sofisticados, como las grandes empresas, dado que se utiliza como un mercado de cobertura en el que se compran y venden contratos en pesos y en el que no intervienen divisas", el Banco Central es un jugador activo en él.

En este sentido, asegura que, parte de la operatoria de dólar futuro de las últimas semanas estuvo muy marcada, sobre todo en los últimos meses del año pasado, por la operatoria que hacía el regulador monetario y financiero en términos de venta de contratos a dólar futuro cuando había una fuerte expectativa de devaluación.

"Tuvo muy buen resultado el BCRA en ese sentido porque la torció la mano al mercado y la expectativa de devaluación no se cumplió", sostiene Zeolla. Indica, así, que el regulador logró alinear las expectativas en el mercado de dólar futuro con su política cambiaria a través de la venta de contratos y de la tasa implícita de los mismos.

Algunos asesores sostienen que los extremos de los valores son los momentos clave para invertir.

La calma continuará: ¿qué puede hacer el inversor?

Es así como la expectativa de menor dinámica devaluatoria a futuro, por la intervención del BCRA y la disminución de las tasas implícitas del mercado del dólar futuro van el línea con la estabilidad cambiaria que se observa en estos días. Y Zeolla afirma que, desde FIDE creen que "se mantendrá en los próximos meses dado que está por ingresar la parte más fuerte de la liquidación de la cosecha gruesa".

Sucede que fines de marzo, abril y mayo son los meses de mayor estabilidad en el ingreso de dólares habitualmente. Así, prevé, en los próximos días y semanas tenderá a duplicarse la oferta de dólares, lo que también acompaña el alineamiento de la dinámica del dólar futuro con las demás variables de la economía real.

Si bien esto se ve reflejado en el comportamiento de la economía y en una cierta tranquilidad cambiaria, Marra advierte que, "para un inversor, lamentablemente no explica mucho porque afecta el mercado oficial de cambio y no al paralelo, que se mueve con otros parámetros". Señala que antes podíamos hablar de ‘ganancias en dólares’ si hacían tasa, pero hoy no se puede realizar ninguna ganancia en dólares al tipo de cambio oficial.

Pero considera que "lo que sí es importante para el inversor es este desarme masivo en futuros porque quedaron muy baratos de cara al segundo semestre". Sucede que, según su visión, "es en los extremos en los que el inversor debe actuar".

Y es que, tal como comenta Lupieri, "en términos generales, el escenario actual puede significar para los inversores que el Estado está firme en su determinación de no generar un salto cambiario brusco en la divisa y que hará todo lo posible para que eso no suceda".

Por ese motivo, advierte, que cubrirse, es decir, operar en ROFEX con una compra de dólar futuro a la espera de una depreciación, hoy, es caro en términos económicos y por eso mucha gente ha dejado de hacerlo. Por eso se ha desinflado la cotización.

En igual sentido, Marra indica que, en diciembre, los futuros estaban carísimos aunque en ese momento se esperaba un salto cambiario y lo "caro" era relativo. "Ahora estamos en el otro extremo: nadie quiere contratos y esto puede seguir todo abril", adelanta. Por este motivo, señala que se vuelve viable comprar activos dollar linked, como algún bono soberano o corporativo o algún fondo de inversión.

"Hoy todos venden dólares, en el otro extremo de octubre del año pasado, cuando todos compraban", resalta. Y advierte que es un dato es para tener en cuenta. Así, desde Bull Market Brokers, hoy están recomendando estar atento para tomar posición en Dollar Linked en abril basados en que esperan "una reactivación de la demanda del dólar financiero y una subida que podría descolocar al mercado".