El dólar blue marcó récord y los financieros rebotaron: ¿volverán a subir en los próximos días?

La suba del dólar blue, que cerró este jueves 14 de julio en un valor récord de $289 y el rebote de los financieros -Contado Con Liquidación y MEP- fue una reacción "lógica" al aumento de la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del 35% al 45% para los gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito -el llamado dólar turista-, según el veredicto de los analistas de mercado.

Y es que los operadores coinciden en que "cualquier nueva restricción no es buena para el mercado y presiona más sobre los tipos de cambio" y a la vez "refleja las dificultades del Banco Central en acumular reservas", lo que acentúa el deterioro de las expectativas.

En la City plantean, además, que esta decisión sumó más desconfianza porque el presidente del BCRA, Miguel Pesce, había asegurado la semana pasada en una entrevista que tras haberse restringido la financiación en cuotas de compras en free shops no estaban en estudio más medidas sobre el dólar turista.

En ese sentido, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, argumentó en un tuit que "lo mejor de la conferencia del lunes (de Batakis) eran las medidas de este estilo que no se habían tomado. Ahora ya reactivaste la expectativa de que sí van a llegar".

En este contexto, los economistas predicen que los dólares financieros "tendrán un recorrido alcista".

El dólar blue cerró este jueves a un nuevo récord de $289.

Dólares paralelos: ¿por qué rebotaron?

En medio de la escalada del dólar informal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti aseguró que la respuesta real del mercado a los anuncios de Batakis "no es el dólar blue, sino la licitación de deuda de ayer" en la cual Economía consiguió financiamiento neto por $113.800 millones.

Al respecto, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas retrucó que "si fuera así, no tendríamos hoy un CCL y MEP subiendo". Y aseguró: "Que se hayan movido los dólares paralelos no es una sorpresa" porque la medida sobre el dólar turista "lo que deja en claro es que el BCRA no tiene dólares, está tratando de no devaluar, pero las medidas que está tomando lo único que hacen es presionar sobre los tipos de cambio".

"Mientras no pueda volver a acumular reservas estas presiones van a seguir porque desde el punto de vista monetario los desequilibrios no solo no los está corrigiendo sino que parecería que los vas a ampliar dado las señales que se emiten desde la política", argumentó. Además, sostuvo que "el problema acá es la falta de confianza desde el punto de vista político y la ausencia de un programa integral mientras esos dos elementos no aparezcan y que uno se apoye sobre el otro no vamos a ver cambios".

Sobre la suba de los dólares paralelos, el economista Federico Glustein evaluó que "poner nuevas restricciones al acceso de divisas o cambiar las reglas de juego, hace activar las cotizaciones". Y agregó: "Era obvio que si tocaban el mercado cambiario, sea cual fuere la intervención, iba a haber una acción reactiva, como sucedió".

Para la economista Natalia Motyl, el aumento del dólar turista "es una señal pésima en un contexto en el que el BCRA no está pudiendo acumular reservas".

Sobre el nuevo salto de $7 del dólar informal, la economista razonó: "El dólar blue no pasa por AFIP, por lo que, no muestra, en palabras del gobierno ´capacidad contributiva´; si achicás ese margen entre el dólar turista y el blue, vas a tener más incentivos de pasarte al blue, fuera del mercado oficial".

Con la misma lectura, el analista Gustavo Ber sostuvo que "luego del respiro reciente, se reactivó el reacomodamiento en los dólares financieros, a modo de reacción a las últimas medidas cambiarias junto a la incertidumbre externa e interna".

El alto nivel de emisión es otro de los factores que presiona sobre los dólares financieros

Dólares financieros: más emisión, más presión

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de research de Inviú consideró que "si bien la suba de los dólares libres puede tener que ver un poco con la medida del dólar turista, nosotros siempre le damos más importancia a la evolución de los excedentes de pesos".

"La emisión de origen fiscal es más relevante para predecir la tendencia que sigan los dólares libres", aseveró.

Al respecto, en las últimas horas se conoció que el BCRA sigue emitiendo para financiar al Tesoro: el viernes 8 de julio le giró en concepto de Adelantos Transitorios por $140.000 millones.

Un informe de PPI precisó que "el acumulado de ATs en julio trepa a $195.000 millones, de los cuales $107.000 millones tendrían fines fiscales". El documento también detalló: "La película del último mes y pico muestra una emisión para el Tesoro, entre compra de bonos del BCRA y con fines fiscales, récord histórica, aun superando a la de la pandemia y la del Plan ‘Platita’. Entre el 1 de junio y el 11 de julio, la suma de estos elementos trepa $1,7 billones o 2,3% del PBI".

Dólares financieros: rumores de trabas impulsaron suba

La renuncia de Adrián Cosentino a la Comisión Nacional de Valores y su reemplazo por Sebastián Negri -que el vicepresidente de ese organismo- "no cayó bien y hay rumores que va a haber más controles (al MEP y CCL) como poner más parking, y pedidos de ver quienes operan y todo eso obviamente incide en el precio", contó un broker.

En la misma línea, Glustein juzgó que la salida de Cosentino siembra ruido porque "era quien tenía un claro conocimiento del mercado, mientras que el reemplazo no, es más bien un avance de la política sobre la economía".

Baer advirtió que si se impusieran restricciones a la operatoria del CCL y MEP "se seguiría ampliando la brecha cambiaria lo que desincentiva las exportaciones y genera una expectativa de devaluación futura".

Renuncia de Adrian Cosentino a la CNV generó rumores de mayores trabas para operar dólar MEP y CCL

Suba de los dólares: ¿a cuánto pueden llegar?

En este contexto de incertidumbre y alta emisión monetaria los economistas auguran una tendencia alcista.

Ber aseguró que en la medida que siga la incertidumbre interna y externa "los agentes económicos continuarán inclinados hacia la búsqueda de refugio, especialmente ante la estacional menor oferta de divisas del segundo semestre junto a una dinámica de exceso de pesos y alta inflación en la economía".

Motyl estimó que "se observa una tendencia alcista bastante clara, y de seguir con el rumbo actual vemos un dólar blue en $350, aunque de haber cambios abruptos en materia económica o, nuevamente, inestabilidad política llegaremos a un dólar por encima de los $400 para finales del año".

A su vez, un informe de Equilibra sostuvo que "la cotización del CCL aún se ubica por debajo de la que alcanzó en octubre de 2020 cuando la brecha también superó el 130%: a precios de hoy el dólar debería valer $328 para alcanzar esos niveles"

Asimismo, un análisis de PPI calculó que el CCL "en términos constantes todavía se encuentra muy por debajo de los $404 de hoy que llegó a cotizar en la crisis de octubre de 2020".

Baer dijo que "hasta que nivel puede llegar nunca nadie lo sabe" y acotó que "lo tuviste en niveles mucho más alto históricamente, si vas más atrás en la historia los casi $300 de hoy equivalen a $450 en la hiperinflación de 1989 y a $650 del Rodrigazo".