¿Cómo puede repercutir en la economía el atentado contra Cristina Kirchner?: esto anticipan analistas

Por estas horas, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner es uno de los temas de los que más se habla en la Argentina, pero la inactividad financiera y económica del feriado inesperado y el fin de semana subsiguiente hacen que sea difícil aún medir el impacto en la economía de este hito político. Sin embargo, los analistas empiezan a hacer funcionar su olfato sobre la dinámica en la City y anticipan algunas de las repercusiones que tendrá lo sucedido en el ambiente económico y financiero local.

Uno de ellos es Christian Buteler, economista experto en mercado de capitales, quien señala que, al menos en la primera jornada después del hecho, no pareció haber un impacto negativo en los mercados. Aunque este viernes la bolsa local no operó y tampoco lo hicieron los mercados cambiarios, su afirmación se basa en la dinámica que tuvieron los activos argentinos en las plazas de Estados Unidos. "Se vio un buen clima para las acciones argentinas en el exterior, que, aunque no tocaron sus máximos, evolucionaron de manera positiva", tranquiliza Buteler.

Sin embargo, anticipa que, si la conmoción por el atentado hecho no termina acá y desemboca en una escalada de la violencia, podría complicarse la situación del mercado, sobre todo en lo que respecta al tipo de cambio, que, aunque está calmo por estos días, tiene una situación muy endeble.

Atentado y dólar: una dinámica sujeta al manejo de la política

En algún punto, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, abona la anterior visión al opinar que lo sucedido "afecta negativamente a la economía porque contribuye a empeorar un clima político muy complejo". Hay que tener en cuenta que la Argentina venía teniendo una situación económica bastante delicada en el último tiempo y la política no viene ayudando en ese sentido.

"Desde la acusación del fiscal hacia Cristina Kirchner, el clima político, que se había calmado un poco tras la llegada de Sergio Massa a Economía, se caldeó y este ataque agrega mayor complejidad e incertidumbre política en un contexto económico complejo", describe Tiscornia al respecto.

Así, opina que estas circunstancias hacen que la tarea de estabilizar financieramente a la Argentina se haga más difícil para el nuevo equipo económico y sugiere que "sería bueno que Gobierno y oposición trabajen juntos para tratar de traer algo de calma".

Un clima de incertidumbre suele ser negativo para el dólar.

Porque, tal como se acosumbra ver en la Argentina, los climas de temor e incertidumbre suelen redundar siempre en mayor deseo de dólares, lo que es contraproducente en un momento en que el Banco Central tiene problemas para acumular reservas y se ha logrado una especie de pax cambiaria -con un dólar blue y los financieros que vienen en baja en las últimas horas- que sería deseable que durara.

Reacción sindical y actividad: variable clave para la economía

La posibilidad de prolongar la calma financiera pareciera estar condicionada, en gran parte, por lo que vayan a hacer los principales actores políticos en los próximos días. Así lo plantea el economista Federico Glustein cuando afirma que "va a depender de si, por ejemplo, la CGT para o no el lunes, o de si se moviliza".

Por el momento, el paro está descartado, pero Glustein opina que, de retomarse la idea, eso generaría una tracción negativa en términos económicos, sobre todo en cuanto a ramas de producción que no pueden parar, como la industria automotriz o los metalúrgicos, por lo que considera que redundaría en datos menos auspiciosos para la actividad económica de septiembre.

Pero no solo circunscribe ese efecto a la producción. También apunta que el hecho que no haya habido actividad bancaria por el feriado inesperado mientras las bolsas del mundo están activas y a la baja, suele volver en forma de coletazos de suba de los dólares financieros. "Seguramente, el lunes veremos ese efecto en las cotizaciones del MEP y el CCL, lo mismo que con el riesgo país y el dólar blue", prevé.

Sin embargo Glustein apunta que, si este atentado queda en la situación actual, vinculado a la política únicamente, no debería tener mayores repercusiones hacia adelante. No obstante, no descarta que, si se lo comienza a asociar con intentos de desestabilización del mercado, será más posible ver reacciones en términos de subas de cotizaciones.

Pesce, en el BCRA, y Massa están tratando de traccionar dólares para las reservas.

El frente externo también podría afectarse

Para el director de Analytica, Claudio Caprarulo, un riesgo es que "el episodio del ataque genere mayor incertidumbre entre los actores externos con los cuales el Gobierno negocia el ingreso de dólares", tales como bancos del exterior para el Repo o inversores extranjeros para sectores clave como el energético.

En ese sentido, no descarta que "decidan esperar hasta ver cómo evoluciona esta situación a nivel institucional", lo que podría ser un problema porque se necesitan que los dólares ingresen ya al sistema.

Hay que recordar que el Banco Central terminó agosto con una situación muy delicada en materia de reservas, que están por debajo de los u$s37.000 millones, y con un saldo negativo de u$s520 millones en el mercado oficial de cambios. Eso hace que el ingreso de moneda estadounidense sea muy necesario por estos días, sobre todo teniendo en cuenta que septiembre y octubre suelen ser meses difíciles en ese sentido por la caída en la liquidación de la cosecha.

Así, los analistas trazan un panorama preocupante, pero con distintos niveles de posibilidad de profundización de la problemática económica, cuyo desenlace está muy atado a la responsabilidad de los dirigentes y referentes políticos.

Te puede interesar Plazo fijo común, mal negocio: qué tasa debería ofrecer el BCRA para pelearle a la inflación

Por eso, hasta ahora, todo son expectativas y proyecciones, ya que, tal como advierte Tiscornia, "habrá que ver bien cómo evoluciona el panorama a medida que se van acercando las elecciones". Pero indica que da la sensación de que, estando a un año y medio de los comicios, el clima político se va a poner cada vez más tenso.