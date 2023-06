Dólar, sin calma: tras el salto de los financieros, ¿hay riesgo de otra corrida?

El dólar blue y las divisas financieras -MEP y contado con liquidación- se recalentaron esta semana a pesar de las últimas medidas económicas adoptadas tras el mal dato de inflación de abril de 8,4%. En este marco, los analistas plantean que la estabilidad cambiaria hacia adelante dependerá de la recomposición de reservas.

Y es que aunque la liquidación del dólar agro se aceleró esta semana y el Banco Central acumuló compras netas por u$s302 millones en el mercado cambiario oficial, las reservas internacionales brutas siguieron cayendo, y se encuentran en el nivel más bajo de los últimos siete años. El viernes cerraron en u$s33.155 millones.

Más inquietante aun es el stock de reservas netas, que ya son negativas en u$s1.556 millones, según los cálculos de la consultora 1816. Es el peor nivel desde 2015. La dinámica de las reservas es la variable que monitorea el mercado porque evidencia el poder de fuego del BCRA para intervenir en el mercado de bonos y contener a los dólares financieros.

Esa estrategia de intervención constante fue a la que apeló la entidad monetaria luego de la corrida cambiaria en la última semana de abril. En el mercado estiman que se "quemaron" más de u$s700 millones con ese fin. Pero la táctica cambió el jueves cuando el BCRA se corrió de intervenir con el objetivo, dicen desde el Gobierno, de evitar los llamados ‘rulos’ que estaban haciendo los inversores aprovechando la gran brecha entre la cotización de los dólares financieros intervenidos y los que se negocian en forma libre.

En el mercado flota la duda de si esa es la verdadera razón, o si el motivo es que se está agotando la artillería por las exiguas reservas o si es una condición del FMI en medio de la renegociación del acuerdo. En este contexto, los analistas advierten que el veranito de los dólares financieros podría haber llegado a su fin: ven un nuevo valor piso en torno a $490 y al blue para fin de mes lo vislumbran en $500. Además, aseguran que el riesgo de una nueva corrida sigue latente.

Reservas: BCRA alarga racha compradora y repunta dólar agro

El BCRA registró el viernes un saldo positivo neto de u$s101 millones por su intervención en el MULC, la mayor compra desde el 12 de mayo último. Así, la entidad monetaria alargó una racha compradora por once jornadas seguidas, y en la semana totalizó compras netas por u$s302 millones.

De esta manera, el BCRA acumula en lo que va de mayo un saldo positivo en torno a u$s150 millones, aunque suma en lo que va del año un ventas netas en torno a u$s2.821 millones.

A su vez, los agroexportadores aportaron el viernes divisas por u$s150,9 millones a través del dólar agro, y la liquidación bajo este esquema desde su lanzamiento alcanza a u$s3.041,9 millones.

A seis ruedas hábiles de que finalice el dólar soja 3, el monto conseguido luce lejano del objetivo del gobierno que pretendía cosechar u$s5.000 millones con esta medida.

En un escenario de reservas netas negativas, los analistas de PPI prevén que dado que la liquidación del dólar soja comenzó a ser más fluida por factores estaciones, "es probable que el Gobierno intente darle al esquema del dólar agro un envión adicional con un mejor tipo de cambio desde el 1 de junio"

De igual visión, la consultora Anker estima que "una renegociación del dólar especial de exportación podría contribuir a recomponer reservas en el corto plazo, aunque creemos que el impacto sería acotado (dada la menor disponibilidad de saldos exportables) y con un alto costo en términos de mayor emisión monetaria e impacto en precios".

"Asumiendo una liquidación para el año en torno a u$s21.000 millones y un adelantamiento de la mitad de la liquidación prevista para los tres meses siguientes, un nuevo dólar soja exitoso podría sumar u$s3.000 millones", proyectaron.

La liquidación del dólar soja 3 repuntó esta semana pero está lejos del objetivo oficial

Dólares financieros: ¿el cambio de estrategia del BCRA es acertado?

Pese al repunte del dólar agro y la racha compradora del BCRA, las reservas internacionales continuaron cayendo esta semana y están en un nivel crítico, y los analistas atribuyen el deterioro a que se quemaron más u$s700 millones desde el 25 de abril para intervenir en el mercado de bonos para tener contenidos a los dólares financieros.

En el grupo Invertir en Bolsa calculan que las reservas netas son negativas en u$s1.528 millones en tanto que las reservas netas líquidas -descontando oro y DEGs- se encuentran en -u$s7.376 millones.

Esa fragilidad en las reservas es para muchos analistas el motivo por el cual el BCRA cambió repentinamente la táctica de intervención, aunque desde el gobierno alegan que "la estrategia responde a lograr un objetivo sin que signifique alimentar una especulación, y si algunos arman rulos tienen que asumir que hay riesgo y que les puede salir mal".

Así,los operadores cuentan que el BCRA reapareció el viernes con algo de intervención en el mercado financiero dado el volumen operado con el bono AL30C.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras comentó que "los volúmenes observados en bonos y la distancia entre el CCL a través de bonos en los que interviene BCRA y otros papeles no intervenidos llevan a concluir que hoy intervino".

"No me parece una estrategia adecuada porque siembra mayor incertidumbre y va a terminar presionando más a la inflación. Para graficar con un ejemplo: si sos un importador que tiene que reponer con CCL como tantos que no tienen acceso al MULC, lo más probable es que marques precios con el tipo de cambio más alto dado que no sabés si te va a tocar un día con CCL subsidiado o no y el más alto hoy está en el orden de los $500", criticó.

El stock de reservas netas es negativo en más de u$s1500 millones, según estimaciones de analistas

Con la misma mirada, el analista financiero Christian Buteler juzgó que "es un error" ese tipo de estrategia, y fundamentó que "si tenés un mercado con cepo, con dólares múltiples, vas a tener rulos, porque la genera la política cambiaria".

"Entiendo que no quieren que el mercado les tome el pulso para que no lo operen, no que se armen rulos, pero unos de los objetivos de la intervención que estaban haciendo era justamente sacarle volatilidad al tipo de cambio", razonó.

En este marco, Buteler dijo "para poder dejar de intervenir hay que convencer al mercado que esos son los valores estables, y si hay un salto el mensaje es totalmente el contrario, y genera la incertidumbre de por qué no interviene más, si es porque se le terminó el poder de fuego".

Con la misma mirada, la economista Natalia Motyl advirtió que "si el BCRA cambia su política monetaria de forma rápida, como dejar de intervenir, va a generar una aceleración de dolarización de cartera".

Dólares paralelos: ¿qué valor vislumbran para fin de mes?

El dólar blue cerró el viernes a $486 con lo cual en la semana pegó un salto de $12, en tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $493,16, por lo que en la semana subió $24; mientras que el MEP se ofreció a $465,42 y en comparación con el viernes pasado aumentó $31. Este lunes, el blue trepó a $490, mientras que el CCL se ubicó en $479 y el MEP quedó en $464.40.

En el actual contexto, los analistas coinciden en que los dólares financieros tienen un nuevo piso de valor en torno a los $490. Al respecto, Buteler alegó: "Es lo que muestra el mercado, sin un BCRA en la cancha el dólar se acomodó en un nuevo nivel de 490, un escalón 6% más arriba de lo que estaba antes, y no estás en medio de una corrida, fue el precio al que se acomodó en forma natural". Y subrayó que "este viernes ,con poca intervención del BCRA, el valor del CCL no cayó significativamente".

Analistas opinan que los dólares paralelos seguirán al alza.

Emiliano Anselmi, analista de PPI, sostuvo que la tendencia es al alza de los dólares financieros, porque presionan varios factores: "la emisión monetaria con los giros de Adelantos Transitorios del BCRA al Tesoro para financiar el déficit, hay muchos pesos, y la demanda de dinero baja por la incertidumbre, así que es un combo letal que da lugar para que sigan subiendo". Y prevé que, sin intervención oficial, el piso está en alrededor de $490.

Motyl evaluó que "las medidas anunciadas dejaron gusto a poco, con una inflación esperada de 9% para mayo y una suba de tasas por insuficiente, muchos abandonarán los instrumentos en pesos, lo que acentuará la demanda de dólares".

En ese marco, la analista vislumbra que para fin de mayo el dólar blue rondará en $505, en tanto que el dólar MEP y el CCL tienen un piso de $490.

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber estimó que "la dinámica ascendente de los dólares continuará, al menos al ritmo de la inflación o incluso más aceleradamente en caso de ir aflojando las intervenciones, y en ese caso se corren mayores riesgos de profundizarse las tensiones cambiarias".

"La mayor emisión monetaria - y la inflación asociada - acelera la búsqueda de cobertura de los agentes económicos, en especial ante un panorama de alicaídas reservas", aseguró Ber. Y en ese escenario proyectó que "hacia fin de mes, los dólares MEP y CCL podrían ir convergiendo hacia la zona de los $500".

Asimismo, Reschini juzgó que "la estrategia de sorpresa (del BCRA) es irrelevante, y los dólares paralelos seguirán tendiendo al alza porque seguimos con fuerte emisión, tasa negativa, y sin reservas, y para colmo marcada caída en precios internacionales de commodities".

Economistas siguen alertando sobre los riesgos de la alta emisión de pesos.

¿Hay riesgo de una nueva corrida del dólar?

Para Buteler, "la pregunta no es si vamos a tener una corrida de acá a fin de año, la pregunta es cuándo la vamos a tener".

"Seguro vamos a tener otra corrida, de eso no cabe ninguna duda, porque no tenés nada estable" recalcó. Y argumentó: "las variables no ayudan y siguen inestables como antes, sigue dando alta la inflación, caída de reservas, alta emisión, no es que resolviste el problema de fondo".

"Es imposible saber cuándo se producirá la corrida, pero la puede generar múltiples factores, un dato de inflación,

En sintonía, el economista Federico Glustein sostuvo que "el riesgo de una corrida cambiaria es permanente dado que no hay dólares para vender en el MULC suficientes y el BCRA compra poco a pesar de la existencia del dólar agro".

"Sin reservas será difícil la política monetaria, porque no hay poder de fuego, solo más restricciones y si eso pasa, el blue se dispararía", alertó.

Asimismo, Motyl esgrimió que "emitir y subir tasas solo incentiva corrida contra el peso; el mercado descuenta que el BCRA no cuenta con el respaldo físico necesario para seguir interviniendo, y que se puede anticipar una corrección prevista después de las elecciones".

A su vez, la consultora Anker que "la capacidad del BCRA para recomponer reservas en las próximas semanas será crucial para determinar la munición disponible para sostener la intervención en el mercado cambiario".

"La recomposición de reservas es condición necesaria para transitar el camino a las elecciones sin recaer en un escenario inestable", aseveró.