¿El dólar blue superará los $500 por nuevas trabas cambiarias?: esto advierten los analistas

El dólar blue registró el miércoles una suba de $1 al cerrar en $493, en lo que fue la primera reacción tras las nuevas restricciones para operar con los dólares financieros-MEP y Contado con Liquidación- que dispuso la Comisión Nacional de Valores. Pero los analistas discrepan sobre el impacto que tendrán las trabas en el rumbo del dólar informal, para algunos lo presionará más, mientras que otros creen que puede ayudar a contenerlo.

En cambio, los economistas coinciden en que la causa del endurecimiento del cepo, que busca frenar los rulos por operaciones de arbitraje que se hacían aprovechando la brecha entre las cotizaciones de los dólares financieros contenidos oficialmente y las divisas que se negocian libremente, es que se agota el poder de fuego de intervención, .

Y es que aunque el Banco Central logró extender esta semana la racha compradora por 14 jornadas consecutivas en el mercado cambiario oficial, las reservas internacionales brutas siguieron cayendo, y quebraron el umbral de los u$s33.000 millones, el monto más bajo desde octubre de 2016, y el stock de reservas netas es negativo entre u$s1.500 y u$s1.800 millones, según las estimaciones privadas.

Los economistas atribuyen ese deterioro a pagos efectuados a organismos internacionales pero principalmente a que se quemaron reservas por más de unos u$s735 millones desde el 25 de abril en intervenir en la compra venta de bonos para contener al MEP y al CCL.

En este marco, en el mercado aseguran que las nuevas restricciones apuntan a "reducir el costo de intervención", pero advierten que es un "parche más" que no soluciona el problema de fondo que es la falta de dólares, por lo cual auguran que seguirá la de tensión cambiaria hasta las PASO en un escenario de exceso de pesos por la mayor emisión monetaria, y deterioro fiscal.

Reservas: BCRA tuvo la mayor compra del mes

El BCRA registró el miércoles un saldo positivo neto de u$s111 millones por su intervención en el MULC, la mayor compra desde el 13 de abril último.Así, la entidad monetaria extendió una racha compradora por catorce jornadas consecutiva. Fuentes del mercado indicaron que en la jornada se registraron pagos de energía por u$S110 millones. En la semana, la institución totalizó compras netas por u$s156,4 millones.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, destacó que "el BCRA logró el monto más alto de compras de mayo, acumulando en el mes un saldo positivo por u$s 307 millones, un dato alentador para los objetivos oficiales". Así, la entidad monetaria acumula en lo que va del año ventas netas por un monto en torno a u$s2.661.millones.

Al saldo favorable del miércoles contribuyó que el campo liquidó a través del dólar agro divisas por u$s 332,65 millones, lo que muestra una fuerte aceleración en relación a los u$s66 millones de la jornada previa. El analista Salvador Vitelli precisó que "es la segunda liquidación más alta desde que comenzó este esquema".

Así, el monto liquidado desde el lanzamiento del dólar agro alcanza a u$s3.534 millones, muy por debajo del objetivo de u$s5.000 millones que pretendía conseguir el Gobierno con el dólar soja 3 que finaliza el 31 de mayo.

Sobre el mayor ritmo de liquidación del miércoles, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras especuló que "quizás ante un feriado largo en Argentina, y seguido por un feriado en Estados Unidos el lunes, se adelantaron operaciones". Pero sigue creyendo que no se alcanzará el objetivo: "la liquidación de hoy no cambia demasiado las cosas, a 3 ruedas hábiles de la finalización de este etapa".

Con igual mirada, el economista Federico Glustein comentó que "quedan pocos días y tenemos dos feriados, tiene sentido que hayan liquidado una gran cantidad pero eso no ayuda a llegar" a la meta.

Por su parte, Vitelli estimó que la aceleración en la liquidación en parte pudo haber sido también por las declaraciones a un canal televisivo del titular de CIARA, Gustavo Idigoras, quien manifestó que el gobierno "decidió no extender el dólar agro para la soja; los exportadores tampoco queremos que se extienda, es un dolor de cabeza donde la industria pierde siempre".

"Ese puede ser un factor, por el hecho de liquidar ahora a $300, hacerse de esos pesos, y luego salir a comprar en junio con un tipo de cambio más bajo", señaló Vitelli. De todos modos, el analista prevé que, tras la finalización del dólar soja 3 "habrá un desplome de las liquidaciones como ya hemos visto en las dos ediciones anteriores, que cuando no hay un tipo de cambio diferencial, las operaciones bajan rotundamente".

"Es muy probable que las liquidaciones bajen abruptamente, por lo que que vamos a ver un BCRA vendedor, por lo menos con presiones cambiarias", vaticinó.

Dólares: el objetivo de las nuevas restricciones

Los analistas vinculan la adopción de las nuevas trabas para operar con los dólares financieros al panorama complicado por delante en materia de acumulación de reservas, y la necesidad de administrar ese poder de fuego ante el riesgo de nuevas corridas cambiarias.

Los analistas de PPI evaluaron que "ante la situación de las reservas netas, que se encuentran en terreno negativo desde hace tres semanas, la nueva norma apunta a reducir el costo de la intervención, al Gobierno le será menos costoso mantener controlada la cotización de MEP/CCL vía bonos AL/GD en la pantalla".

A su vez, Isaías Marini, analista de Consultatio Plus, sostuvo que "el objetivo es desarmar el rulo que se generaba al comprar dólares más baratos haciendo MEP o CCL con bonos en dólares (Bonares y globales) en pantalla y venderlos vía instrumentos no regulados". Y subrayó que "esto no quita que los inversores puedan seguir haciéndose de dólares baratos, pero implica una menor presión sobre el segmento regulado, ayudando a disminuir la intervención del gobierno".

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler dijo que la intención es evitar los rulos por los cuales "le sacaban en forma infinita los dólares", y alegó que en el gobierno "saben que habrá más corridas y quieren asegurarse tener algo (de poder de fuego) con que suavizarlas".

Para Glustein, el BCRA "no tiene poder de fuego suficiente y por eso aplican este tipo de medidas que pienso, serán parte de una serie de medidas que lanzarán para el Plan Llegar".

Los analistas de Aurum Valores plantearon que "la escasez de divisas y la magnitud de los dólares que perdía por la intervención los lleva a intentar reducir lo más posible la liquidez" en el segmento de los dólares financieros que opera el gobierno.

Otro broker aseveró que con estas trabas "queda expuesto que no hay reservas para este tipo de operaciones de intervención, y otra inferencia que puede hacerse es que o bien el FMI les exige que no intervengan mucho, o no les da nada para intervenir, o lo peor de todo que el acuerdo está muy lejos".

Dólares paralelos: ¿qué impacto tendrán las nuevas restricciones?

Para Buteler, "al no haber rulos y quedar la oferta y demanda genuina, creo que el CCL y MEP intervenidos van aflojar, por lo cual puede llegar a darle, en un corto plazo, un poco más de tranquilidad en lo cambiario". Aclaró que "no es que se van a planchar, sino que apuntan a que la suba sea lenta".

Asimismo, el especialista prevé que estas restricciones trabaron el rulo con los otros bonos, pero no con el blue, se puede seguir comprando en el mercado financiero y vender en el informal" , con lo cual puede aumentar la oferta. Y enfatizó: "no veo que esta medida le de impulso al blue, aunque puede subir por otras razones" dado el contexto de exceso de pesos.

Con igual lectura, la economista Natalia Motyl alegó que estas trabas "pueden que presione al blue a la baja, porque el gran rulo sigue siendo BLUE/MEP, con una ganancia de hasta el 6% por día".

En cambio, el analista financiero Franco Tealdi auguró que "los dólares financieros que se hacen via Bonares o Globales quedarán más controlados, pero el blue, por ser libre, estará más persionado al alza debido a que estas medidas restringen oferta". Y auguró que "dentro del "Plan Llegar' veremos muchas medidas así, sobre todo si la situación sigue tensa".

De igual diagnóstico, Reschini esgrimió que "las nuevas restricciones tienen como objetivo que los dólares que utiliza BCRA para intervenir tengan mayor eficacia, por eso tratan de acotar el mercado de dólar oficial a través de los instrumentos intervenidos". Y vaticinó: "no pueden tener un impacto positivo en los demás tipos de cambio porque esto no incrementa la demanda de pesos y la emisión sigue bien alta".

En ese sentido, el analista fundamentó que "el exceso de pesos es lo que genera tensiones y no se resuelve con más restricciones".

Con la misma lectura, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, aseguró que "están intentando maximizar el uso de los pocos recursos que tienen para evitar presiones y uso de reservas" pero consideró que los dólares financieros libres y el blue seguirán presionados al alza en un escenario "de incertidumbre, y monitoreando datos de inflación y la política".

Asimismo, Martín Polo, estratega en jefe de Cohen en una charla virtual juzgó que "la presión sobre los dólares financieros sigue estando dado los fundamentos, ya que las reservas no van a subir y la emisión monetaria continuará, la tendencia al alza llegó para quedarse".

"Hasta las PASO va a seguir el escenario de tensión, habrá controles cambiarios, por el impacto de la sequía falatarán este año divisas por u$s20.000 millones, por eso vamos a ver un Tesoro cada vez más deficitario, y las reservas netas van a seguir siendo negativas", pronosticó.

Dólar blue: ¿tocará los $500 a fin de mes?

El dólar blue cerró la semana corta en $493, y quedó a $2 pesos de su récord de $495. Motyl dijo que estas nuevas trabas "van a incentivar a que los que adquieran el MEP lo saquen de los bancos y lo vuelquen en las cuevas por lo que al haber una mayor oferta de dólares podrá hacerlo bajar".

Pero subrayó que "también hay factores que lo presionan al alza como el recorte en la estimación de liquidación de divisas por parte del agro, dificultades para acumular dólares, medidas que buscan fogonear el consumo, aceleración de dolarización de carteras por agudización de crisis de confianza ante año electoral e inflación proyectada mensual en mayo en 9%".

En ese marco, la economista proyecta que el valor del dólar blue a fin de mayo rondará $500", y acotó que ese precio será "el piso"

Asimismo, Glustein consideró que "para aquellos que operan MEP y CCL por bonos soberanos no hay modificaciones, por lo que una gran cantidad de agentes no se verán afectados"

"Las cotizaciones de los dólares financieros en general no cambiarán porque modifica los rulos, pero puede ser que el blue tenga un breve salto por migración de fondos, y es probable que llegue a $500, en tanto que el MEP continuará en torno a $470 y el CCL por debajo de los $500".