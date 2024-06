En las últimas semanas, la autoridad monetaria no puede sumar una cantidad consistente de divisas a sus arcas en plena temporada alta de liquidación

En las últimas semanas, el Banco Central, en plena época alta de liquidación de cosecha gruesa, compró poca cantidad de dólares para engrosar las reservas internacionales, que se encuentran en un nivel neutro y preocupante. Por eso, comenzaron a encenderse varias alarmas entre los economistas, debido a que alegan que ese es el motivo principal del aumento del riesgo país y de los ascensos de los precios de los dólares libres de los últimos días.

"La sensación es que el mercado no va a tolerar situaciones de cuentas externas raquíticas o deficitarias, aun con cepo. En la Convertibilidad, el mercado financió varios años de déficit de dólares. En el 2017, hasta abril de 2018, fueron unos meses. Hoy pareciera que los niveles de tolerancia son mucho más reducidos", resumen desde la consultora LCG.

Cabe recordar que las compras netas de divisas en el mercado de cambios a mediados de mayo promediaban los u$s150 millones diarios, pero en junio descendieron a u$s50 millones diarios. De hecho, el Banco Central el lunes tuvo que vender unos u$s9 millones.

Las causas de esta menor compra de divisas se sustenta, en parte, en los retrasos en la recolección de la cosecha por factores climáticos y en menos ventas y liquidaciones de la soja, por el precio del dólar y las cotizaciones internacionales de los granos. A ello se suma un pago más fluido de las importaciones.

"La evolución de las compras netas de divisas, junto con la esperada liquidación de la cosecha de soja, será un indicador importante para seguir en las próximas semanas para monitorear la salud del esquema macro de muy corto plazo", resumen desde LCG.

Ante la falta de financiamiento externo, los economistas advierten que esta situación "va a obligar a establecer un tipo de cambio lo suficientemente alto como para que la acumulación de reservas permita dar un poco de aire a la gestión cambiaria" del Banco Central.

Las reservas del Banco Central no suben como meses atrás y preocupa al mercado en plena época de cosecha alta.

"Sin reservas, no hay régimen cambiario que aguante, y el cepo, en mayor o menor medida, deberá permanecer. Y este razonamiento implica que, tarde o temprano, el valor del dólar debería reacomodarse y que la inflación tendría una dirección más errática que la que vimos en estos primeros meses del año", concluyen desde LCG.

Cotización del dólar y reservas del Banco Central

Por lo pronto, en el mercado cambiario se está proyectando un acomodamiento del precio del dólar para fin de año a causa de la escasa cantidad de reservas, y los ojos también se posan en dilucidar qué nivel mensual de inflación terminará siendo en piso de la economía argentina, en este escenario de incertidumbre política y económica.

En concreto, en el mercado de futuros y opciones del Matba Rofex, se está negociando para fin de año un tipo de cambio oficial en torno a los $1.200.

En este sentido, Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea, agrega: "Las urgencias de la economía tendrían otro color si el Gobierno tuviera chances cercanas de eliminar los cepos al cambio y al comercio exterior, pero ese paso requiere un contexto de mayor acumulación de reservas, de menor riesgo país y de inflación perforando nuevos pisos. Son condiciones de las que todavía se carece".

Desde LCG, concluyen: "Dado que para ir a un régimen de inflación baja no se requieren cosas extrañas, y basta con sostener la solidez fiscal, ser inteligente en no apreciar el tipo de cambio, y ayudarse con herramientas complementarias (metas nominales, acuerdos, etc), sería deseable que se vuelva a una agenda de estabilización más tradicional, que ha dado buenos resultados en otros países, aunque el descenso de la inflación sea más lento que el esperado, y tal vez más errático".

¿Es posible la dolarización con los dólares acumulados?

En este escenario, se planteó desde el oficialismo implementar un sistema cambiario de competencia de monedas.

"Lo cierto es que, en una competencia de monedas, las señales públicas indican que el Gobierno quiere que el peso pierda esa contienda. Con lo cual, nos lleva a la pregunta de hace unos meses, de si es factible una dolarización (endógena o no) con el nivel de dólares acumulados", afirman desde LCG.

Al respecto, estos analistas recuerdan que meses atrás, cada vez que el Gobierno insistía con la dolarización, los mercados caían. En cambio, cuando dejaba de mencionarla y se volvía a una actitud más pragmática, los mercados subían.

Por lo pronto, se deben resolver también otras cuestiones, como por ejemplo la deuda en pesos del Tesoro nacional. Es que, según Consultatio, medida en dólares libres, ese compromiso duplicó su valor en seis meses.

"El sector financiero y las agencias del sector público ´financiaron´ prácticamente toda la variación, mientras que el ´resto´ no acumuló deuda en pesos desde ese momento. Frente a este contexto, vemos que la dificultad para remover las restricciones sigue siendo el exceso de pesos y no la falta de dólares, que también escasean en las arcas del Banco Central", finalizan desde Consultatio.