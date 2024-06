La bolsa porteña cae un 3,3%, contrariada por la definición final sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1174 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de alzas de hasta 4,3%, en una rueda de clima negocios dispar en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con bajas a lo largo de la curva de hasta 1,9%, lideradas por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan ganancias de hasta 0,2%, encabezadas por el TX26.

A nivel local, fuentes de la city porteña indicaron a iProfesional que el ministro de Economía, Luis Caputo, habría presentado al FMI un borrador de un nuevo acuerdo con el organismo en el que habría dicho que "sólo unificará el dólar y sacará el cepo con el nuevo convenio" el "año próximo" y que el Fondo reclamaría a Argentina una devaluación ante las bajas compras de reservas.

Sin embargo, pese a estos rumores, el viernes Caputo dijo en la red social X que "cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos" y que "no hay ninguna devaluación prevista"; que "el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto"; que "el crawl de 2% se mantiene también" y que "aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación".

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia mixta, con acciones que comienzan a mostrar indicios de fatiga y con inversores que se muestran expectantes de la escena política estadounidense. El presidente estadounidense Joe Biden y el presunto candidato republicano Donald Trump celebrarán su primer debate el jueves por la noche.

Por otro lado, el índice de gastos de consumo personal (PCE) se publicará el viernes, indicador que es seguido más de cerca por la Reserva Federal. Los economistas esperan que el PCE subyacente haya aumentado sólo un 0,1% el mes pasado, lo que sería el aumento mensual más lento desde noviembre pasado.

Una cifra así se sumaría a una serie de datos positivos recientes que podrían aliviar las preocupaciones de las autoridades de la Fed sobre los recortes de tasas este año. Los operadores esperan que la Reserva Federal comience a realizar recortes en septiembre.

Sin embargo, tras el optimismo generado por los datos de empleo e inflación, los indicadores de la última semana confirman que la actividad sigue mostrando un buen dinamismo. Para algunos analistas, esto reduce las posibilidades de que la Fed adelante el recorte de tasas para septiembre.

Por último, en Europa, las miradas seguirán puestas en Francia de cara a la primera vuelta de las elecciones legislativas del próximo domingo 30 de junio, en la que Macron se juega parte de su futuro político.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street registran resultados mixtos. Así, el S&P 500 gana 0,28%; el industrial Dow Jones gana 0,99%; y el tecnológico Nasdaq cae 0,23%.

Merval

El Merval marca un retroceso de 3,3%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registrados por BBVA Argentina (-5%); Banco Macro (-4,1%); y Grupo Supervielle (-4%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las subas son anotadas por Edenor (4,3%); Telecom Argentina (2,6%); y Globant (2,2%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.431 puntos básicos.