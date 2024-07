Al cabo de la primera quincena de julio existe un conjunto de acciones que supera ampliamente la evolución del dólar contado con liquidación, que es el tipo de cambio que se toma como referencia en el mercado bursátil.

Si bien por lo general la atención de analistas e inversores se concentra en el Panel Líder, aquel que aglutina a las empresas de mayor volumen negociado, siempre es oportuno conocer qué sucede en el Panel General que es el que agrupa a las denominadas "small caps", pues en este suelen aparecer algunas "perlitas" dignas de mención.

¿Qué sucedió con las acciones del Panel Líder?

Al cierre de la primera quincena de julio, el Merval trepa un 2,4%, pero si se lo ajusta de acuerdo a la evolución del contado con liquidación, que es el tipo de cambio que se toma como referencia en el mercado bursátil, ese porcentaje se reduce a solo el 1,5%.

Si se analiza como evolucionó cada una de las acciones que cotizan en el Panel Líder, lo primero que se ve es la existencia de una marcada dispersión entre las que más suben y las que caen en términos nominales. Comenzando por estas últimas, las más afectadas son representativas del sector financiero, que a excepción de Banco de Valores, que avanza apenas un 0,2%, todas ellas muestran caídas que van del 3,7 al 7 por ciento.

En tal sentido, la que menos cae es Grupo Galicia, pues acusa una baja del 3,7%, en tanto que BBVA Argentina pierde el 6,8%, Banco Macro el 6,4% y Grupo Supervielle otro 7% por ciento.

En el otro extremo se posicionan en orden decreciente, en primer lugar, un clásico del mercado local, como es Comercial del Plata, que muestra una suba del 15.6%, seguida de lejos por YPF, con el 8.9% y TGN, con el 8.3 por ciento. Un escalón más abajo se posicionan Pampa, con el 7.5%% y Mirgor el 7,3%. Por su parte, Cablevisión gana el 5,8% y Edenor otro 5,3 por ciento.

Pese a la corrección que exhibe el mercado al cierre de la primera quincena del mes, hay acciones que muestran importantes subas

Tomando en cuenta la evolución en pesos de cada una de ellas y se las lleva a dólares, se concluye que mientras que Comercial del Plata gana un 14.7% en dólares en solo una quincena, mientras que YPF sube 8%, TGN gana el 7,4%, Pampa el 6,6% y Mirgor, con otro 6,4%, en tanto que Cablevisión gana un 6% y finalmente Edenor mejora un 4,5 por ciento.

Los avances más destacados de acciones en el Panel General

En lo que hace a las "small caps", es decir, aquellas compañías que cotizan en el Panel General, también existe un conjunto de ellas que muestran notables incrementos de precios tanto en pesos como en dólares. En tal sentido, este ranking lo encabeza la cementera Holcing, con el 23,4%, por lo que se ubica en el primer lugar entre todas las cotizantes, seguida por Distribuidora de Gas Cuyana, con el 15,4% y Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, que sube un 13,7 por ciento.

Bastante más abajo se posicionan San Miguel, que avanza casi el 10%, Holdsat, una empresa constituida en el marco de la reorganización de BOLDT S.A. cuyo objetivo está orientado a efectuar inversiones dentro del mundo de las telecomunicaciones, con el 9.4% y Fiplasto, que gana el 9 por ciento. Luego se ubican Camuzzi Gas Pampeana e Irsa, con incrementos que van en orden descendente del 6,9 al 5,7 por ciento.

De esta manera, aquellas compañías que muestran las mayores ganancias dentro del Panel General tienen resultados que, medidos en dólares, van del 4,9% al 22,4% en orden creciente.

Si se comparan las acciones en forma conjunta y se elabora un ranking que toma en cuenta las diez con mayores subas, surge que ocho de ellas cotizan en el General y apenas dos en el Merval.

"Los resultados de la primera quincena no hacen otra cosa que demostrar que no solo las líderes son buena oportunidad de negocios, pese a que las small caps no siempre están en el radar de los inversores", afirma el analista de mercados, Agustín Cramo.