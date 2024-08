Las malas noticias siguieron este lunes en los mercados mundiales, tras las bajas de fines de la semana pasada, de la mano de la importante caída en la Bolsa de Japón de 12% y el posterior traslado a los principales índices internacionales. Hecho que tuvo un coletazo "leve" en Argentina por la expectativa positiva que la Fed baje las tasas de interés, aunque sumó más incertidumbre a las cuestiones locales. A su vez, analistas sostienen que esta seguidilla de bajas en los precios puede llegar a ser una oportunidad de compra para los inversores.

A nivel doméstico, el impacto más relevante del desplome de los mercados del exterior lo sufrieron los bonos en dólares con ley de Nueva York, debido a que bajaron hasta 3,7% durante en la jornada, como fue el caso del título de deuda al 2029 (AL29D). Aunque sobre el cierre aminoraron la caída y cerraron en -2,4%.

Por el lado de las acciones argentinas, el principal índice de empresas líderes, que es el Merval, cayó alrededor de 1%, por lo que afectó de forma moderada a nivel local el "terremoto" global. Y las firmas nacionales que cotizan en Wall Street descendieron hasta 5% en dólares.

En cuanto al dólar libre, hubo una reacción inicial al alza que llevó, por ejemplo, al blue por arriba de los $1.400, pero luego reguló y cerró por debajo de ese nivel. Y el riesgo país siguió en ascenso para acercarse a los 1.700 puntos.

Justamente, en Estados Unidos, los principales índices de ese país retrocedieron cerca de 3% este lunes. Y las criptomonedas también se desplomaron, donde el Bitcoin llegó a bajar a media rueda hasta 16%, aunque luego se recompuso y el descenso final fue de 9%.

Cabe recordar que el viernes pasado, el índice de empresas tecnológicas Nasdaq de Wall Street también bajó 2,5% y en todo agosto acumula un negativo de 7%. Ese mismo día las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se desplomaron hasta 13% en dólares.

La baja de este lunes estuvo impulsada por diversos factores, como el desplome de la Bolsa de Japón, y a ello se le sumaron datos inciertos de Estados Unidos sobre el empleo e incipientes informes respecto a que estaría ingresando en recesión.

Esto no afectó de forma muy notoria a la Argentina, debido a que juega a favor que la Reserva Federal (Fed) puede bajar las tasas de interés, y se abren oportunidades de inversión ante precios que empiezan a resultar muy atractivos.

El clima mundial se encuentra en alerta por toda esta situación y por el inminente conflicto en Medio Oriente, en el que Irán amenazó con atacar en gran escala a Israel, hecho que puede desencadenar en una guerra mundial. A ello se le suma que se dieron a conocer débiles datos económicos para la Eurozona, encabezados por Alemania y Francia, donde hay probabilidades de dos recortes adicionales de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) para este año.

1. Caída de bolsas por "factor Japón"

El principal motivo que impulsó este lunes terrorífico para los mercados mundiales fue la baja de la Bolsa Nikei (Japón), que cayó 12,4%, el mayor retroceso desde 1987. Esto ocurrió luego que la semana pasada el Banco Central de Japón subió las tasas 0,25%.

"Hacía como 20 años que en Japón las tasas estaban 0% y su moneda estable, donde los inversores globales lo usaban para financiarse: tomaban deuda en yenes para usar ese dinero para comprar otros activos más volátiles como acciones y criptomonedas", explica José Bano, economista y analista financiero.

Y agrega: "Con la suba de tasas de estos días, ahora les subió el costo de financiamiento y volvieron a comprar yenes para devolver el préstamo, lo que a su vez hizo que suba el precio del Yen. Es decir, el costo del préstamo les aumentó doblemente: porque subió la tasa y porque subió la moneda en la que estaban endeudados".

En consecuencia, este cambio en las reglas hizo que los inversores japoneses salgan a vender los activos que habían comprado para devolver los préstamos en yenes. Por ende, la venta masiva de estas acciones y bonos hizo que se desplomen sus precios.

"Además, como era una compra apalancada en deuda tenían los activos más agresivos, que son justamente los que más bajan: criptomonedas y acciones tecnológicas", completa Bano.

En este sentido, Gustavo Neffa, economista y analista de Research for Traders (RfT) suma: "La ruptura del carry trade del yen intensifica la caída global de los mercados tras el aumento de tasas de interés por parte del Banco de Japón la semana pasada. El yen está apreciándose frente al dólar estadounidense, lo que reduce sensiblemente la práctica de los inversores de pedir prestado en la moneda barata para adquirir otros activos globales".

2. Datos negativos de Estados Unidos

Los temores de una recesión en Estados Unidos fueron la principal causa del colapso global del mercado tras el decepcionante informe de empleos de julio del viernes. Hecho que se sumó al desplome de Japón durante este lunes. También hay preocupación en que la Fed haya cometido un "error" la semana pasada al mantener las tasas de interés sin cambios, llevando a la economía hacia una recesión.

"Las dudas sobre la actividad económica en Estados Unidos hundió a los mercados: un aumento inesperado en las solicitudes de beneficios por desempleo, un ISM del sector manufacturero en zona de contracción, así como una creación de empleos que defraudó", detalla Neffa.

Y agrega que la "mayor incertidumbre está provocando actitudes defensivas de ´vuelo a la calidad´, que aumenta la demanda de títulos públicos y commodities de refugio como el oro, aunque se tuvieron que liquidar posiciones para cubrir garantías, y salida de los activos con mayor volatilidad y riesgo".

Por su parte, el analista Marcelo Bastante completa: "Como siempre sucede cuando hay una caída a nivel global, los que más sufren son los países emergentes pues son los que experimentan mayor volatilidad. Igual, los indicios que se vieron afuera, es decir la suba de tasas de Japón y el dato de desempleo en Estados Unidos, que se comentan como justificación de las bajas, la verdad que no justifican semejantes niveles de caída a nivel global".

En resumidas cuentas, coincide con sus colegas, al afirmar que cuando todos los mercados caen, se produce lo que se denomina "flight to quality", en el cual los inversores buscan refugio en inversiones más seguras, saliendo de los emergentes y migrando hacia mercados centrales, en particular, los bonos del Tesoro estadounidense (US treasury bills).

3. Empresas mundiales con números negativos

A ello se le sumó otra causa que incide en la baja generalizada de los mercados, que se vincula a resultados desalentadores en la presentación de balances de varias compañías estadounidenses.

"Los resultados de las empresas no están superando las expectativas de los inversores", indica Joaquín Arregui, asesor financiero y socio de la consultora Extensio, a iProfesional.

Y Neffa acota: "Los decepcionantes resultados de ganancias de las principales empresas tecnológicas también afectaron el ánimo de los inversores. Las acciones de Amazon e Intel dieron la nota negativa".

4. Mercado argentino: preocupación por reservas

Al escenario mundial se le suman diversas cuestiones que le ponen incertidumbre a la Argentina, como un riesgo país que llegó a casi 1.700 puntos por una notoria venta de reservas del Banco Central, que en las últimas dos ruedas suman salidas por u$s49 millones.

De hecho, en las últimas 9 ruedas la entidad monetaria debió desprenderse de dólares en 8 de ellas, con resultado negativo neto de u$s309 millones.

En tanto, los precios de los dólares libres volvieron a mostrar una tendencia alcista durante este lunes, y las variantes bursátiles se ubicaron cerca de los $1.350. En cambio, el blue tuvo amplia volatilidad y cerró apenas por debajo del valor del viernes, a $1.390.

"Se suman las dudas propias del mercado de Argentina por el plan económico que vió cómo se caía el balance de divisas porque no se sumaron reservas y las reservas netas volvieron a ser negativas, en torno a los 2.600 millones de dólares, por pagos de deudas. A ello se le suma el atraso cambiario", concluye Neffa.

¿Se abren oportunidades de inversión?

La caída estrepitosa de los precios de varios activos locales y mundiales puede abrir una oportunidad de inversión para los inversores. Claro, siempre y cuando, frene la incertidumbre internacional en los próximos días y no se profundice el conflicto en Medio Oriente.

"La baja de tasas de interés siempre va a ser positivo para un crédito de países emergentes, como la Argentina. Justamente por esa expectativa de baja de tasas, pero los bonos soberanos domésticos se enfrentan a necesidades de dólares sin abrir el cepo, ni tener en cuenta importadores, ni otros usos, como dólar tarjeta. Por eso Argentina es un juego aparte, siempre muy riesgoso. El impacto positivo de baja de tasas no es directo", resume Neffa a iProfesional.

Al respecto, Lucas Decoud, analista de IEB, indica: "Esta suba del riesgo país dificulta la normalización de la curva de bonos soberanos argentinos necesaria para poder volver a los mercados internacionales y refinanciar los vencimientos del año que viene. Estimamos que el riesgo país debería ubicarse por debajo de 800 puntos para que esto ocurra".

Más allá de los datos macroeconómicos, se considera que los precios de los bonos y acciones argentinos pueden llegar a rebotar, por lo que estas cotizaciones bajas pueden presentarse como una oportunidad.

"Una vez que quienes estaban tomando deuda cierren posición, podríamos ver un mercado mucho más bajo y una oportunidad de compra. Si además la FED viendo el desequilibrio financiero decide como medida de emergencia recortar la tasa, podría rebotar todo el mercado rápidamente", analiza Bano.

Sin embargo, alerta que puede seguir la tendencia negativa ya que "vimos problemas en los bancos japoneses, y si estos precios originan caídas en las instituciones financieras, la crisis puede seguir creciendo mucho más".

Para Bastante, "es momento de mantener la cautela, pues cuando se dan estos episodios uno no sabe cuál es el piso, pero lo que sí es cierto es que luego de estas caídas se presentan oportunidades, pues algunos activos, tanto acciones como bonos soberanos corrigieron mucho".

Por eso, para los más arriesgados afirma que "tal vez haya oportunidades para ingresar a precios baratos, pero para los más conservadores recomiendo cautela".

En este sentido, los analistas recomiendan que las Letras y los bonos hard dólar pueden estar tocando buenos precios. "Los bonos soberanos de deuda (AL) y globales (GD) están regalados", afirma un operador off the record.

Para lo que resta de la semana, según un informe de PPi, habrá que esperar nuevos datos económicos o comunicados que puedan traer calma. Por otro lado, agrega que continuará la presentación de resultados de las empresas argentinas, sobre todo energéticas, "lo que podría mermar la mala performance". –