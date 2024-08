Los precios de los dólares libres volvieron a subir este jueves, tras cinco ruedas consecutivas a la baja, y encendieron nuevamente algunas alarmas en el mercado respecto a cuál puede ser el piso que tendrán. De hecho, contrasta con lo anunciado días atrás por el Gobierno respecto a que se busca que el tipo de cambio se ubique por debajo de los $1.100.

Cabe recordar que existe una tensión entre los inversores debido al incremento que hubo en el último tiempo del riesgo país, que en julio pasado subió 4%, con motivo de la venta seguida de divisas por parte del Banco Central y la caída de reservas.

Aunque en esta última rueda el BCRA adquirió u$s145 millones y cortó una seguidilla de seis jornadas con saldo negativo, en las que tuvo que vender más de u$s400 millones. Hecho que relajó el escenario en el que no hay dólares netos en que arcas oficiales.

Más allá de esta noticia positiva, este jueves el dólar blue subió 10 pesos hasta los $1.380, mientras el MEP se movió a un ritmo similar, ya que avanzó hasta los $1.308.

Un nivel de referencia para el mercado que amplía la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial hasta cerca del 50%, y que pone en duda el argumento que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, le indicó a distintos representantes de sociedades de Bolsa, respecto a que el billete estadounidense comercial debería establecerse en un rango entre $1.000 y $1.100.

Igualmente, cabe aclarar que el incremento de los precios de los dólares libres de este jueves puede catalogarse, por el momento, como consecuencia de algunos hechos puntuales y circunstanciales, y no de una tendencia determinada.

Precio del dólar al alza: motivos

Los analistas consultados por iProfesional sostienen que se debe tener cautela a la hora de evaluar lo sucedido este jueves con los incrementos de los precios de los dólares libres, porque hubo determinados hechos específicos que todavía no pueden calificarse como un cambio de tendencia.

En especial, porque fue el primer día hábil del mes, donde sobran pesos y hay demanda de divisas. Y, en segunda medida, porque los mercados internacionales también mostraron una gran volatilidad en la jornada, donde los principales índices bursátiles cayeron hasta 3%, donde existe una posibilidad de baja de tasas de referencia por parte de la Fed.

"Me parece que el movimiento de hoy responde a la volatilidad externa, no la local, con una salida de capitales combinada con la volatilidad de la economía argentina (el beta). Brasil también está teniendo un desempeño negativo", detalla Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go.

Incluso, en este escenario de incertidumbre internacional que impacta en la plaza local, el Banco Central "no estaba marcando al mercado".

A ello se le suma el factor estacional doméstico, que también justifica el alza de los precios en los dólares de este jueves y que indica que puede tratarse de un hecho temporal.

"Es el primer día del mes y es prematuro hacer pronósticos. Los precios reaccionaron moderadamente luego de las bajas de días anteriores, creo que es una corrección técnica. De todos modos, los primeros días de cada mes hay más pesos circulando y puede que eso tenga algo que ver", reflexiona Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

Respecto al dólar blue, este experto sostiene que "está apenas algo por encima del cierre del miércoles, veremos qué pasa en el resto de agosto".

Cuál es el precio que tiene que ubicarse el dólar

Ahora bien, la discusión que se plantea el mercado es cuál es el precio adecuado que debe tener el dólar en estos momentos de la economía, sobre todo en un contexto en que la inflación acumulada en el 2024 es cercana al 85%, mientras que el MEP y el blue avanzaron un máximo de 34% en el mismo período.

Y ni que hablar del tipo de cambio oficial, que se deprecia apenas 2% mensual y acumula en los primeros siete meses un incremento de 15%.

A raíz de eso, muchos economistas advierten que se está pronunciando el atraso cambiario y pérdida de competitividad de la economía argentina.

La coincidencia es que el precio actual del dólar mayorista, en torno a los $932, no es una cifra que aparente ser realista, por lo que la referencia cambiaria para este momento es marcada más por los billetes libres, en torno a los $1.400.

"Los niveles actuales de los diversos dólares financieros son adecuados y hasta deberían ubicarse en algún escalón levemente superior. El problema es la brecha cambiaria que lo separa en casi el 50% del dólar oficial (MULC) que, históricamente, se ubica en niveles reducidos y genera expectativas que dificultan el ingreso de divisas y alientan la demanda", considera Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Incluso, agrega que desde el punto de vista de los dólares financieros, el Banco Central acude a las herramientas disponibles para "moderar su cotización y esto el mercado ´lo sabe´".

A ello se le debe sumar que en este momento no existe un gran nivel de ingresos de divisas que contribuya a deprimir las cotizaciones, algo que impacta y presiona al alza al precio del billete estadounidense.

"Las expresiones bajistas que hubo días anteriores en las cotizaciones de los dólares apuntan a influir sobre las expectativas del mercado, sin tener un sustento real en la ecuación oferta y demanda de divisas, ni tampoco en una solidez en materia de reservas internacionales", resume Méndez.

En resumidas cuentas, sostiene que una cotización del dólar libre "en torno a los niveles actuales, es lógica dadas las restricciones existentes, y hasta podrían esperarse niveles algo superiores".-