Expertos alertaron por el estado de las reservas y su posible impacto en las cotizaciones alternativas del dólar

El dólar blue se vende este jueves a $1.385 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.327; mientras que el dólar MEP opera en $1.332.

El gobierno argentino ha buscado avanzar en varias áreas clave para normalizar la economía. Entre las medidas implementadas, se destaca la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA), transfiriendo el remanente a las nuevas Letras del Tesoro (LEFI), cuyo costo financiero recaerá sobre el Tesoro. Además, el BCRA ha recomprado gran parte de los puts, reduciendo significativamente una fuente contingente de expansión de pesos.

Los analistas relavados por iProfesional señalan que con estas acciones se han cumplido dos de las condiciones necesarias para comenzar a desatar el nudo de los controles de cambios. Sin embargo, aún queda pendiente una tercera condición, relacionada con la convergencia de la tasa de inflación con el crawling peg del tipo de cambio mayorista.

Los datos de alta frecuencia sugieren que la inflación podría haber desacelerado en julio, a pesar de un inicio de mes con una aceleración en los precios de los alimentos. En respuesta, el gobierno ha anunciado una esterilización de $2,4 billones a través de ventas de CCL/MEP, buscando contener la brecha cambiaria, aunque esta medida podría ser insostenible a largo plazo debido a su impacto en la acumulación de reservas.

Por otro lado, los expertos detallaron que las reservas podrían crecer en u$s1.200 millones en agosto, gracias a los desembolsos netos positivos de las instituciones financieras internacionales y la mejora del clima que ha reducido el déficit energético. Sin embargo, estos aportes serían solo temporales y las reservas internacionales netas

La estabilidad política y la acumulación de reservas serán determinantes para el futuro económico de Argentina. Si el gobierno logra estabilizar la política y mantener la credibilidad fiscal, tendrá la capacidad de abordar cualquier desafío económico que surja.

Avance en algunos frentes, dudas en otros

De acuerdo con el bróker Grupo SBS, pasó julio y el gobierno buscó avanzar sobre algunos frentes sobre los que venía haciendo hincapié, relacionados a su set de medidas para intentar normalizar la eco-nomía. En ese sentido, se completó la eliminación de los pasivos remunerados del BCRA, pasando el remanente a las nuevas LEFI, cuyo costo financiero recaerá sobre el Tesoro. En tanto, el BCRA recompró gran parte de los puts, reduciendo sustancialmente una fuente contingente de expansión de pesos.

Para los especialistas, quedan así cumplidas dos condiciones enunciadas por el gobierno como necesarias para comenzar a desatar ese nudo que son los controles de cambios, aunque restaría una tercera, conocida recién el julio.

"Se trata de la convergencia de la tasa de inflación (no se especificó si general o núcleo) con el crawling peg (hoy 2% m/m) del dólar mayorista. Los datos de alta frecuencia apuntan a que la inflación podría haber desacelerado en julio, luego de un comienzo de mes en que varios relevamientos privados apuntaban a una aceleración en alimentos. El gobierno dio cuenta de esto y anunció una profundización en la limitación de fuentes de expansión monetaria: anunció una esterilización de $2,4 billones vía ventas de CCL/MEP, monto en pesos que se asemeja a la expansión por compras del BCRA en el MULC desde mayo", explicaron.

Con esto, apuntaron que el gobierno buscó tratar de contener la brecha cambiaria, que es el factor que, vía aumento del dólar exportador, creemos pudo haber estado detrás de ese aumento en alimentos al que apuntaban los datos de alta frecuencia. Creemos que la medida no debería sostenerse demasiado en el tiempo dado que va en contra, en el corto plazo, del objetivo de acumulación de reservas. Los mercados dieron cuenta de esto: el gobierno evidenció que prioriza continuar con la desinflación a costa de la acumulación de RRNN y los Globales reaccionaron a la baja, al igual que los bonos CER.

Optimismo del planificador

Para la consultora Eco Go, el Gobierno informó que la reservas crecerían en u$s1.200 millones en agosto, a partir de los desembolsos netos positivos de las IFIs y la reversión de parte del déficit energético por la mejora del clima. A ello habría que adicionar el eventual giro de divisas por el blanqueo, aunque estos valores no entrarían en las reservas internacionales netas. No obstante, indicaron que estos aportes resultarían "sólo una golondrina de verano".

Con la continuidad del dólar Blend, el nuevo en pago de dos cuotas de las importaciones y la intervención que puede realizar el BCRA para "esterilizar pesos" y sin incorporar el blanqueo, alertaron que las reservas internacionales netas seguirían deteriorándose en lo que resta del año para ubicarse en niveles similares a los de un año atrás, de no cambiar el escenario.

"Avisó que la inflación de julio se ubicaría debajo de 4% y que para septiembre el dato estaría más cercana al 1% que al 2%), lo cual, aun manejando la presión cambiaria, no cierra con los anuncios de subas en precios regulados. Puede ser que los números que indicaron de la inflación de septiembre puedan tener en cuenta un eventual impacto en precios de la reducción del impuesto PAIS y una caída de los dólares financieros", comentaron.

Por el frente financiero, detallaron que la brecha de los tipos de cambio, que había retrocedido la semana pasada para ubicarse en torno al 38%, tuvo una reversión y terminó en promedio en torno al 41%. El incremento de la incertidumbre habría provocado la vuelta del BCRA al mercado, tras varias jornadas sin participación

Mercado preocupado

De acuerdo con la sociedad de bolsa, el mercado está preocupado principalmente por la dinámica de las Reservas Netas, dado que -en un segundo semestre estacionalmente desfavorable y sin señales sobre un cambio en la política cambiaria en el horizonte de corto plazo, los inversores ven varias fuentes de presión externa.

"Debemos considerar aquí la mencionada intervención al CCL/MEP, pero también a la flexibilización de acceso al MULC para importadores que, si bien es un paso en la dirección correcta, puede presionar de corto plazo. Así, si bien el gobierno dio algunos pasos adelante, tiene el desafío de despejar aún varias dudas del mercado", precisaron.

Desde SBS señalaron que, si bien el argumento para la venta de dólar al CCL/MEP es la esterilización de pesos, ven la decisión orientada a contener una brecha cambiaria que venía presionando desde mayo y que llegó a operar arriba de 55% preanuncio. Con la medida, indicaron que el gobierno puso de manifiesto que prioriza el contener la brecha y la inflación por sobre la acumulación de reservas (el monto anunciado implica ventas por aprox. u$s1900 millones).

"Así, la pregunta pasa por qué ponderará más el mercado: ¿una señal hacia la remoción de controles de cambios como las anunciadas (en especial para importaciones) o que las medidas comprometen en el corto plazo la posición de Reservas Netas? Consideramos que el gobierno apostó por dar una señal en el sentido correcto ante un mercado que se encuentra cada vez más impaciente por la salida del cepo", advirtieron.

Por último, señalaron que el foco seguirá en la dinámica de las Reservas y que uno de los puntos a mirar con atención será el momento en que se reduzca la alícuota de Impuesto PAIS. Si bien el gobierno lo niega, indicaron que podría ser una buena oportunidad para mejorar competitividad de TCR y flujos, sobre todo teniendo en cuenta que en lo que resta del año, hay pagos por aprox. u$s3750 millones entre FMI, Bopreal y provinciales, antes del pago fuerte de cerca de u$s4400 millones de soberanos en enero.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1385 para la venta y a $1365 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.327; mientras que el dólar MEP opera en $1.332.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $955,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $936,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.528,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 48%

• CCL: 42%

• MEP: 42%