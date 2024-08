El gigante financiero, JP Morgan, en su último informe, insistió en la necesidad de levantar el cepo cambiario para mejorar las expectativas económicas de la Argentina, lo que acarrearía beneficios adicionales, como una probable reclasificación a mercado emergente.

"Mantenemos nuestra opinión de que uno de los eventos clave para reducir el riesgo (país) es el levantamiento de los controles de capital. Lograr esto implicaría una fuerte credibilidad en el mercado consecuentemente con mejoras en el escenario macroeconómico", se lee en el reporte, en la misma línea de los anteriores en los que remarcaba también los tiempos indispensables para avanzar en esa medida: antes de fin de año.

JP Morgan: ¿qué beneficio traería a la Argentina el levantamiento del cepo cambiario?

Según remarcó ahora, el levantamiento de las restricciones cambiarias "también abriría la puerta a beneficios adicionales, como una probable reclasificación de MSCI a mercados emergentes".

El MSCI es un ponderador elaborado por el Morgan Stanley que replican los fondos de inversión a la hora de armar sus carteras. Es clave porque contribuye a determinar flujos de capital hacia diferentes mercados, de acuerdo a su clasificación, Volver a la categoría emergente, como ocurrió en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, significaría un mayor ingreso de capitales orientados a activos argentinos.

Actualmente, el país reviste en la categoría "stand alone", una especie de paria financiero mundial, desde hace tres años, precisamente a raíz de los controles de capitales incompatibles con los parámetros del MSCI.

"En los mercados, el riesgo país, medido por el CDS (credit default swap) a 10 años, es actualmente alrededor de cinco veces mayor que en el mismo momento bajo el gobierno de Macri (455 puntos en agosto de 2016 frente a 2.362 puntos actualmente). La valuación de las acciones son más bajas, lo que indica que podrían materializarse más ventajas en el futuro", anticipó la entidad norteamericana, que mantiene una visión optimista respecto de las políticas de ajuste fiscal y baja de la inflación impulsadas por el Gobierno.

"Curiosamente, durante los primeros ocho meses del gobierno de Macri, la muestra de los 12 mayores ADR argentinos registraron un retorno en dólares del 21%, muy cercano al 25,2% de retorno registrado por la muestra desde que Milei asumió el cargo", identificó la entidad que recordó, sin embargo, que en los siguientes ocho meses de la administración Macri esa muestra de las empresas registraron un 38,6% adicional en moneda dura, lo que sugiere lo que podría venir después si las políticas de Milei siguen por el camino correcto. En otras palabras, JM Morgan augura un fuerte salto de las acciones argentinas en dólares, siempre y cuando el Gobierno logre superar con éxito no sólo la Fase 2 de su plan económico sino, sobre todo, la siguiente, aquella en la que debe levantar el control de cambios.

"¿Qué sigue? Si bien actualmente no tenemos acciones argentinas en nuestra cartera, creemos que el sector energético sigue siendo una de las áreas más atractivas para ganar exposición a Argentina, siempre que las políticas oficiales sigan su curso", concluyó el principal banco de inversión norteamericano.

¿Cuándo se levantaría el cepo cambiario, según Javier Milei?

En el Council de las Americas, ante empresarios, el presidente Javier Milei habló de un futuro levantamiento del cepo cambiario expresó que: "nadie tiene tantas ganas como yo de salir del cepo. Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Les pido que vean la película completa, no la foto. No nos importan las presiones, vengan de donde vengan. En la medida en que saneemos el BCRA quitaremos las restricciones cambiarias. Hay elementos que impulsan el crecimiento económico. Es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia. Hay recuperación de las jubilaciones y del salario real, eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote".

Milei sorprendió al auditorio al preguntarse ¿y eso cuándo va a ocurrir?. "Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria, en el formato convencional, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó" se contestó.

Con respecto a la intervención sobre la brecha cambiaria explicó que: "de manera malintencionada o por ignorancia hablan de intervención en el mercado de cambios. ¿Cómo sería un mundo sin intervención? Se preguntó el Presidente. "Con equilibrio sin intervención la tasa de interés tiene que ser libre, el tipo de cambio sería libre y la variación de reservas y la cantidad de dinero sería nula" se contestó. Y agregó que: "como nosotros tenemos control de capitales, la única forma de replicar el equilibrio de no intervención es sacar los pesos que emitimos por compra de dólares desde el cepo y como había brecha, por cada tres dólares que se comercializan en el MULC, dos tienen que volver y uno queda en el BCRA y la variación de dinero es cero. Este grado de equilibrio tiene menos intervención que antes".