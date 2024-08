Expertos indican si conviene invertir, o no, en Certificados de Depósitos Argentinos del sector "tech", que representan fracciones de acciones mundiales

La escalada en el precio de las acciones de Mercado Libre, que en todo agosto avanzan más de 20% en dólares en Nueva York, vuelve a poner en relieve si es conveniente, o no, realizar inversiones en las empresas mundiales del sector tecnológico, que sufrieron algunos cimbronazos en los últimos meses. En Argentina se puede ahorrar en estas compañías a través de Cedears.

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) son instrumentos de renta variable que se compran en pesos y equivalen a fracciones de acciones de grandes empresas internacionales e índices sectoriales que cotizan en Wall Street en dólares.

Los puntos positivos de esta herramienta bursátil es que, por un lado, ajusta en base al movimiento del valor del activo al que representa. Y, por otra parte, permite ser un resguardo ante una devaluación de la moneda, debido a que ajusta por medio del precio del dólar contado por liquidación.

Cabe recordar que el 5 de agosto pasado, la caída de la Bolsa de Tokio en más de 12% llevó a un desplome generalizado de los mercados.

"Ante la corrección que sufrió el mercado global luego de los dichos del Banco Central de Japón y los datos económicos de Estados Unidos, la acción de Mercado Libre retrocedió fuertemente. Sin embargo, en medio de la turbulencia que sufría el sector tecnológico surgieron los resultados del segundo trimestre del 2024", y al poco tiempo la acción comenzó a subir, detalla a iProfesional Gabriel Proruk, analista de IEB.

El gigante argentino de e-commerce reportó un crecimiento de 42% en sus ingresos totales con respecto al mismo período del 2023, con un ingreso por acción (EPS) que se duplicó en un año, lo que llevó a una rápida recuperación en la cotización de sus acciones, que la llevó a un máximo histórico por encima de los u$s2.000 actuales.

"No obstante, Mercado Libre no fue la única acción del sector tecnológico en traccionar, ya que, una vez retomadas las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (FED), las acciones tecnológicas no tardaron en mostrar un rebote", subraya Proruk.

En qué Cedears tecnológicos invertir ahora

En base al incremento que hubo en el sector tecnológico en las últimas semanas, iProfesional consultó a los expertos cuáles son las recomendaciones al respecto.

"Nuestra opinión es que sí, vale la pena estar posicionados en este sector. Si bien creemos que actualmente el mercado descuenta este recorte de tasas de la Fed, lo cierto es que ante la noticia aún es posible ver una mayor tracción, más aun teniendo en cuenta de que ante una posible recesión la FED podría ser más agresiva de lo esperado en los recortes. También, una vez que la reducción en las tasas de interés ocurra, los modelos de valuación de las compañías arrojarán premios más interesantes, lo que también tendrá un impacto positivo para las cotizaciones", resume Proruk.

De esta manera, el analista sugiere algunos Cedears de empresas tecnológicas en las que se puede invertir en este momento.

Principalmente, si se quiere tomar exposición al sector tecnológico, sostiene que "lo más conveniente" es hacerlo a través del ETF Invesco QQQ trust (QQQ), que es el índice de las firmas del rubro y puede ser adquirido a través de un Cedear, "el cual brinda mayor diversificación con un menor capital, de manera de replicar el comportamiento del Nasdaq 100, el cual es referente del sector tecnológico".

Sin embargo, en caso de que se desee tomar posición a través de compañías puntuales de tecnología, sostiene Proruk que mantiene la cartera de Cedears recomendada en dicho ámbito.

Por un lado, recomienda a la propia Mercado Libre (MELI): "Es un hecho que la compañía sigue demostrando su liderazgo en América latina, principalmente a través de sus operaciones en Brasil, México y Argentina, fortaleciendo su red logística mientras incrementa su eficiencia y capacidad de almacenamiento".

Además, indica que la incorporación del nuevo centro logístico en Texas (Estados Unidos), el crecimiento en número de usuarios y el aumento del patrimonio administrado a través de Mercado Pago son algunos ejemplos del "potencial de crecimiento" que sigue teniendo la compañía.

"Por lo tanto, a pesar de la suba que mostró en el último tiempo, creemos que sigue siendo una acción interesante para mantener en cartera si se tiene una visión de largo plazo", afirma Proruk.

Otro Cedear de empresa tecnológica recomendado es el de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

"Si bien es una compañía que suele tener volatilidad ante conflictos geopolíticos, principalmente en Estados Unidos, lo cierto es que la inteligencia artificial sigue traccionando de forma fuerte dentro de las compañías que se encuentran en el sector tecnológico, y TSM ha demostrado ser un jugador importante dentro de los fabricantes de chips manteniendo contratos con las principales compañías, lo que le permitirá seguir beneficiándose del crecimiento de la IA", argumenta Proruk.

De hecho, sostiene que en el último trimestre la compañía ha demostrado un crecimiento "interesante" de sus ingresos, junto con una expansión de la producción, con el objetivo de hacer frente al incremento en la demanda.

"Además, se espera que incremente sus precios el próximo año, lo que también aportará al crecimiento de sus ingresos", concluye Proruk a iProfesional.-