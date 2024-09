3 libros y 1 curso gratuito para aprender educación financiera desde cero

Si la meta es educarse para poder manejar las finanzas personales, hay opciones vienen en diversos formatos. Desde su cuenta de Instagram, la economista y maestra en fianzas @laralopezcalvo revela diferentes métodos prácticos y "rápidos" en iguales proporciones, según las dinámicas del interesado. En el mercado hay 3 excelentes libros disponibles para todos los gustos, con estilos bien marcados, y un curso gratuito. Eso sí, aclara la experta, "siempre hay que chequear la formación de quien nos enseña".

Cómo aprender a manejar tus finanzas personales

"Mercado de capitales para no especialistas" (de Monica Erpen, ed. Temas)

Se trata de una guía sería, completa y con un poquito de matemáticas, según la descripción de Calvo, imprescindible para profesionales, estudiantes y potenciales inversores. En sus 15 capítulos, ayuda a entender las complejidades de su dinámica; con un lenguaje sencillo y claro apoyado por ilustraciones, ejemplos prácticos y el uso de palabras clave.

De este modo, se plantea y responde interrogantes como: ¿Quiénes pueden invertir en el mercado de capitales? ¿Cómo se determina el perfil del inversor y cómo se eligen los activos financieros? ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar en el ámbito bursátil? ¿Qué es un índice bursátil y para qué nos sirve? ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento empresario? ¿Cómo funcionan las instituciones del mercado de capitales?

"El camino simple a la riqueza" (de J. L. Collins, Empresa Activa)

Eutoeditado primero en 2016, esta obra traducida a varios idiomas fue best seller desde entonces, con más de 300.000 ejemplares vendidos. Bien descriptiva, son las cartas de un padre a una hija que, por las dudas, él le iba escribiendo para que cuando ya no estuviera, que ella supiera cómo manejarse financieramente. No tiene mucho de matemática, pero sí enseña muy bien cómo armarse una jubilación y, sobre todo, lo que el padre más quería para su hija, que sea una persona "F-YOU MANY", un individuo con libertad financiera, una chica independiente.

El libro aborda una problemática muy común: aunque la mayoría de las personas sepa lo vital de poder invertir su dinero, pocos cuentan con la información necesaria para hacerlo por cuenta propia. Ese desconocimiento der provoca que la gente caiga presa de asesores buitres que prometen mucho y dan poco. Según el autor: "Si un plan de inversiones es complejo; solo beneficia al asesor y es menos rentable que uno sencillo".

"La psicología del dinero" (de Morgan Housel, ed. Planeta)

Ya casi un clásico de las finanzas personales, este libro invita a conocer la esencia de la psicología del dinero y a formularse una pregunta sustancial que usualmente la gente no se hace: ¿cuál es tu relación con el dinero y qué querés realmente de él? A través de 18 claves imperecederas, Housel enseña de qué forma funciona la psicología del dinero y detalla los hábitos y conductas que ayudan a generar riqueza y, lo más, importante, a conservarla.

De acuerdo con el autor, un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero, y viceversa: personas sin formación en finanzas pueden enriquecerse si tienen algunos patrones de comportamiento. En definitiva, en cuestiones de dinero, no importa tanto que seas listo, más bien cómo te comportás.

Exclusivo para perezosos de la lectura

Para quien quiere aprender un poco más de educación financiera, pero los libros no son lo suyo, existe un curso completamente gratis de Cocos Capital, que concentra contenido diverso para conocer cómo funciona cada instrumento del mercado para que nadie se quede afuera: desde qué es una inversión, qué es el mercado de capitales, la presentación de todos los instrumentos, hasta el mundo de las criptomonedas para aprender todo sobre finanzas personales.