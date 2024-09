El dólar blue cerró el miércoles en $1.260, con lo cual bajó $10 contra la jornada previa, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, también profundizaron su tendencia bajista al finalizar en $1.233 y $1.206, respectivamente. Y la percepción de algunos analistas es que los dólares paralelos podrían acentuar la caída en los próximos días ante los vencimientos impositivos que operarán hasta mediados de la semana próxima, y el impacto positivo de la baja de tasas de la Reserva Federal.

La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial se ubicó así en 30,7% mientras la diferencia con el CCL quedó en 28%, luego de haber tocado un pico de 55% a mediados de julio, antes del inicio de la estrategia de intervención oficial, y con el MEP en 25,7%. En ese sentido, los especialistas plantean que la reducción de tasa de la FED será un factor que ayudará a que la brecha siga comprimiendo.

Fundamentalmente, los analistas atribuyen el descenso registran los dólares paralelos al blanqueo, la moratoria, la intervención oficial en el segmento de las divisas financieras, la necesidad de pesos para enfrentar los vencimientos del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales y la baja del Impuesto PAÍS, que incentivó a los importadores a volver al MULC, y eso le quitó presión al CCL.

En ese marco, algunos analistas creen que los dólares financieros podrían perforar los $1.200 en el corto plazo, mientras que para otros expertos si baja de ese umbral será en forma transitoria y no sostenible, y pasado el efecto de estos factores extraordinarios, ese valor será el piso.

Dólares paralelos: ¿cuál será el efecto de la baja de tasa de la FED?

Si bien el recorte de medio punto en la tasa que dispuso la FED el miércoles no impacta directamente en la cotización de los dólares financieros, los expertos consideran que esa medida es positiva para Argentina porque favorece a los mercados emergentes, debilitando el dólar frente a las monedas de estos países, puede impulsar el precio de los commodities, como la soja, y todo eso contribuirá a extender el veranito cambiario.

El economista Federico Glustein planteó que "la baja de 50 puntos de la FED puede impactar principalmente en un viento positivo para las economías emergentes, incluida Argentina".

"Los bonos argentinos están en alza como respuesta señalando que la economía pasará a ser menos contractiva y los capitales podrían ir a donde la tasa de más rendimiento en dólares como la nuestra. Además, le va poniendo pisos a los precios internacionales de los bienes que estaban deprimidos, las commodities, como la soja, que a nuestro sí le impacta fuertemente", explicó

Glustein sostuvo que "accederíamos a dólares más baratos dentro del segmento financiero, lo que podría hacer bajar temporalmente las cotizaciones, y además, a mediano plazo, se podría conseguir financiamiento más barato para rollear la deuda".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber afirmó que "el agresivo recorte de tasa con que arrancó el ciclo la Fed tendría repercusiones positivas para Argentina al contribuir a extender el mayor apetito por los ADRs y bonos en dólares, la calma cambiaria y también podría mejorar el precio de los commodities a partir de la debilidad global del dólar".

A su vez, Tobias Sánchez, analista de Cocos, sostuvo que la baja de tasas por parte de la FED "podría tener un impacto positivo en los activos, argentinos, especialmente en los bonos soberanos, dado que cuando las tasas en EE.UU. bajan, el costo de endeudarse para países como Argentina también disminuye".

"Además, es probable que veamos un mayor flujo internacional de capitales hacia activos de mayor riesgo en busca de mejores rendimientos. Un aumento en el flujo de capitales hacia Argentina podría generar una mayor oferta de divisas, lo que presionaría a la baja a los dólares financieros", alegó.

Por su parte, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, esgrimió: "Es una noticia positiva. En término de los dólares financieros, lo que genera es que hoy invertir en bonos emergentes empieza a tener cierto atractivo para los inversores, y eso puede hacer que empiecen a llegar dólares a la mayoría de los emergentes".

Para Ramírez, esta decisión no es que impulsa que los dólares financieros sigan bajando, pero si "ayuda a que el veranito cambiario se mantenga; el contexto internacional no va a ser tan complicado como venía siendo, y eso es una buena noticia para el dólar, te da cierta estabilidad, y la baja de la tasa seguramente hará que empiecen a mejorar el precio de los commodities, y eso genera una mejora por el lado de la cuenta corriente de la balanza de pagos".

De igual mirada, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, dijo que "la decisión de tasa de la FED contribuye a un dólar más débil, más flujos hacia emergentes y menores costos de financiamiento, entre otras implicancias, de modo que es un factor que quita presión a la brecha cambiaria y puede ayudar a que esta se comprima".

Dentro del impacto en el escenario cambiario, Reschini remarcó también que "el dólar más débil puede beneficiar al precio de los productos que exporta Argentina y esto contribuir a mejorar la acumulación de reservas".

Por su parte, Manuel Ilzarbe, Analista de Activos Financieros de Wise Capital, aseguró que "la disminución de la tasa de interés tiene un impacto positivo en Argentina, así como en los países emergentes, y podría ser el impulso necesario para que el país recupere la confianza y salga de los niveles de cotización asociados al default". +

"Además, podría fortalecer el equity argentino, permitiendo que los precios en dólares se acerquen a los niveles registrados en 2018", enfatizó.

Para el analista financiero Christian Buteler "es un dato positivo, porque el plan del gobierno es volver al mercado voluntario de crédito, y cuánto más baja sea la tasa internacional, más fácil será volver; no resuelve los problemas, pero ayuda al objetivo final". Sin embargo, no prevé que tenga un impacto directo sobre el rumbo de los dólares paralelos.

Dólares paralelos: ¿llegarán a estar por debajo de los $1.200, como quiere Luis Caputo?

Ber destacó que "con depósitos en dólares que siguen en ascenso a muy buen ritmo por el blanqueo, y positivos flujos por las obligaciones tributarias que vencen en estos días, se extiende la calma entre los dólares financieros, y existe la sensación de que podrían profundizar el descenso a corto plazo".

En ese contexto, el experto estimó que en los próximos días "los dólares financieros podrían perforar los $1.200, y así la brecha aproximarse hacia el 20%, al combinarse con la favorable expectativa que generan el ancla fiscal y monetaria en el ordenamiento de la macro".

Glustein coincidió en que "dado los vencimientos de Bienes Personales, sumado a la baja de tasas de la FED y la probabilidad de inversiones por RIGI, es probable que perforen el piso de los $1.200 a corto plazo, y hacer bajar la brecha por debajo del 20%".

Sanchez recalcó que "anticipamos anteriormente que con el pago de Bienes Personales muchos agentes iban a empezar a vender sus dólares para hacer frente a esta obligación". Y sostuvo que "parte de la baja en los dólares financieros ya posiblemente esté descontada en esta dinámica, sumado a que algunos inversores vendieron adelantadamente para aprovechar la baja y colocar esos pesos a tasa, logrando así un diferencial".

"Es probable que aún queden personas con dólares por vender, pero consideramos que los niveles actuales de entre $1.200 y $1.250, el dólar se encuentra en una zona de equilibrio por el momento", evaluó

Asimismo, Ilzarbe comentó que "creemos que el nivel de $1.200 representa un piso sólido aunque este podría perforarse si se suman muchas adhesiones al régimen especial del impuesto a los Bienes Personales, continúan aumentando los depósitos en dólares y el BCRA sigue esterilizando los pesos generados por la compra de reservas".

"No obstante, a medida que estos factores pierden fuerza, los dólares podrían regresar a valores entre $1.250 y $1.300, alineándose más con el dólar pasivos monetarios", auguró.

En sintonía, Ramírez aseveró que "el driver de los dólares financieros está muy condicionado al blanqueo, que termina ahora a fin de septiembre".

No obstante, opina que "estos valores en torno a $1.200 son un piso, porque no tienen tantos dólares para generar que esta tranquilidad sea permanente, sino que es transitoria dada por factores extraordinarios, como el blanqueo".

Para Buteler, "podría bajar un poco más de $1.200, puede ser que haya quienes vendan para pagar impuestos, pero si ese hubiese sido el movimiento principal, no tendría que tener la necesidad de intervenir".

"Cuando mantenés la intervención, quiere decir que no sucedió lo que dijo (Luis Caputo). Es como si vos tenés un cuadro febril, y te dicen pasa en siete días, pero si en el día 10 te tengo que seguir dando remedio, el cuadro febril no pasó. Si yo te saco el remedio, la fiebre te sube, Acá pasa algo similar. Puede ser que la gente venda para pagar, pero aun esas ventas no alcanzan sobre la demanda para que el dólar baje en forma natural, y por eso tenés que seguir interviniendo".

En ese contexto, afirmó que la baja de los dólares "no es desde los fundamentals" por lo cual "no lo ve sostenible" a mediano plazo.