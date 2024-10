La pax cambiaria impulsa el carry trade y los inversores festejan: ¿una fiesta duradera?

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este jueves con una suba de cinco pesos, a $1.175 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.191; mientras que el dólar MEP opera en $1.147.

Las medidas financieras implementadas por el Gobierno argentino han generado una notable estabilidad cambiaria y un incremento en las reservas internacionales, según coinciden diversos analistas del mercado. La entrada de dólares al sistema financiero, impulsada principalmente por la regularización de activos, ha fortalecido la posición del Banco Central y ha contribuido a reducir la brecha cambiaria a niveles no vistos desde hace meses.

El esquema de tipo de cambio fijo, sumado a las altas tasas de interés, ha generado un atractivo carry trade que ha impulsado la demanda de pesos y ha contenido la presión sobre el dólar. Los expertos consultados coinciden en que este escenario ha sido posible gracias a la tolerancia social al ajuste y al compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal.

Sin embargo, la sostenibilidad de este panorama plantea interrogantes. Si bien el blanqueo de capitales ha inyectado liquidez al sistema financiero, la pregunta es si este flujo se mantendrá en el tiempo.

Además, la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario y mantener la brecha bajo control dependerá en gran medida de la evolución de las variables macroeconómicas y de la confianza de los inversores.

En este contexto, expertos relevados por iProfesional analizaron en profundidad los factores que han contribuido a la estabilidad cambiaria actual, los desafíos que enfrenta el Gobierno para sostener este escenario y las perspectivas para la evolución del tipo de cambio en los próximos meses.

Una gran ayuda del lado financiero

De acuerdo con el bróker GMA Capital, la entrada de dólares en septiembre fue consecuencia de una serie de medidas implementadas por el Gobierno en el plano financiero. Si bien éstas impactaron positivamente en el nivel de acumulación de tenencias en moneda extranjera por parte del BCRA, explicaron que el foco estuvo más centrado en incrementar el stock de dólares en el sistema financiero, dado que este se encontraba en mínimos históricos y, además, tiene una consecuencia sobre el nivel de credibilidad del Gobierno.

En este sentido, resaltaron que la política más importante fue, sin dudas, la regularización de activos, efectuada a mitad del mes de agosto. La misma produjo una entrada de dólares al sistema financiero que incrementó los depósitos en moneda extranjera por U$S 12.697 millones, alcanzando un stock de U$S 31.306 millones al 3 de octubre.

"Esto tiene un impacto directo sobre las reservas brutas, que se efectúa a partir de los dólares que desean mantener los bancos comerciales en la entidad central. Es decir, los encajes. El incremento de éstos se aceleró más a fin de mes, con el cierre de la fase 1 del blanqueo. De esta manera, en el mes las reservas brutas se incrementaron a U$S 29.100 millones desde U$S 27.377 a inicios del mes pasado, aun considerando los efectos del pago de capital del Bopreal serie 2 y la baja de cotización de monedas de reserva de la entidad monetaria", apuntaron.

Sin embargo, detallaron que la dinámica de reservas netas del BCRA también puede verse influenciada por el incremento de liquidez en moneda extranjera en el sistema financiero. Es que el crédito en dólares tomado por agentes privados también implica una liquidación en pesos en el MLC. De esta manera, indicaron que el Central puede captar dólares sin necesidad de que sea específicamente el sector público quien emita deuda.

La Fiesta

De acuerdo con un reporte de la consultora Eco Go, el BCRA sigue a comprando dólares en el MULC, continúa la baja del riesgo país, el carry siguió de largo con un dólar MEP que quebró hacia abajo los $1.200 (lo mismo que valía antes de las elecciones de octubre 2023), con una tasa de interés de las Lecaps en torno al 3,7/3,75% y expectativas de inflación del REM para septiembre en 3,5% gracias a un crawling peg que sigue al 2%.

Para los expertos, la movilización de la semana pasada por el presupuesto de las Universidades y la dificultad para juntar los votos para evitar el rechazo al veto a la ley de financiamiento educativo el próximo miércoles, como ocurrió con la ley Previsional, no empañaron la semana.

"El mensaje sigue siendo el mismo: si la sociedad tolera el ajuste, el compromiso con la consolidación fiscal va a generar que el peso sea el bien escaso permitiendo que el carry siga de largo en un contexto donde la inflación va a converger al crawl y el dólar financiero al oficial. En el medio el Blend (20% de la expo al CCL) y la venta de dólares para el pago de bienes personales que sumó casi $1 billón (u$s750 millones de dólares financieros) ayudan a esta narrativa en el marco de un cepo que se alarga", detallaron.

Además, resaltaron que ya quedó cerrada la primera etapa del blanqueo los depósitos en dólares crecieron en casi u$s13.000 millones llevando el stock a más de u$s31.000 millones. De estos u$s1.100 millones fueron a encajes, u$s400 millones a nuevos créditos y la mayor parte se mantiene como efectivo en bancos hasta ver cuantos se quedan dentro del sistema.

"Respecto a las reservas, el viernes se confirmó el giro de intereses de los bonos en dólares por u$s1.052 millones, correspondientes al período de enero 2025 para aquellos que residen en Estados Unidos y en euros. Restan u$s473 millones por los locales. A pesar de las compras del BCRA en el MULC, las reservas brutas alcanzan a u$s28.313 millones y las netas son negativas en u$s5.976 millones (sin restar la serie 2 del Bopreal que vence en julio del próximo año). La cuenta de la escasez de dólares para sostener el esquema sigue siendo la misma", señalaron.

Según la consultora, el ministro avisó que el Gobierno no buscará los dólares del Blanqueo para cubrir el programa financiero 2025 remanente, sino que dejará que financien al sector privado con el fin de reactivar la inversión y la economía, y de paso convertir encajes en reservas brutas y netas (si los dólares originados en el crédito/colocaciones de ON se venden al BCRA), algo que estaría ayudando a la compra de dólares en lo que va de octubre.

Una brecha baja, ¿y cayendo?

Desde GMA destacaron que la brecha cambiaria se ubica por debajo del 30%, cifras que no se veía desde mediados de mayo, en un escenario en el que el proceso de acumulación de reservas del BCRA vislumbraba su fin.

Para sus analistas, un spread entre tipo de cambio financiero y tipo de cambio oficial del 30% suele considerarse "sano" dentro de los controles cambiarios, y el gobierno parece estar cómodo en esos niveles. Por esta razón, señalaron que es razonable que, con su herramienta de intervención en el CCL, el BCRA busque activamente que la brecha oscile alrededor de este valor.

"Sin embargo, las cifras del balance cambiario de agosto indican que la esterilización vía ventas de dólar financiero fue ampliamente menor a la esperada. Mientras que en agosto fue de U$S 308 millones, en septiembre habría sido de U$S 155 millones. Por lo tanto, el BCRA contaba a principios de septiembre con U$S 1.400 millones para intervenir, según el límite previsto en el nuevo marco monetario", observaron.

Por último, comentaron que el poder de fuego de la entidad monetaria podría implicar que la brecha continúe en niveles bajos. Más aún, resaltaron que las autoridades económicas han manifestado la intención de que el dólar financiero converja al oficial, cerrando paulatinamente la brecha.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1180 para la venta y a $1150 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.191; mientras que el dólar MEP opera en $1.147.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $997,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $975,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.596.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 20%

• CCL: 22%

• MEP: 17%