El riesgo país acentuó su caída el miércoles al cerrar en 1.121 puntos,el nivel más bajo desde que asumió Javier Milei, y que implica un descenso de 5,64% frente a la jornada anterior cuando había perforado los 1.200 puntos, dejando atrás los más de 1.300 puntos que había exhibido durante la segunda quincena de septiembre. Y los analistas prevén que puede seguir bajando en los próximos días, luego de que el Gobierno logró que el Congreso ratifique el veto al financiamiento universitario.

El riesgo país es un índice que elabora el JP Morgan que refleja la sobretasa que paga un país financiarse respecto al bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años.Y en cálculo inciden desde los fundamentals económicos hasta la percepción de la situación futura. El presidente Javier Milei heredó un riesgo país que estaba en 1.920 puntos. El anterior mínimo del riesgo país durante su gestión había sido 1.148 puntos el 22 de abril.

La reciente baja del riesgo país se da en medio de una suba de los bonos soberanos y el derrumbe del dólar blue, y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP que esta semana perforaron la barrera psicológica de los $1.200. Y los expertos atribuyen la caída a varios factores locales e internacionales.

Riesgo País: los motivos de la caída

La economista Natalia Motyl planteó que "uno de los factores que determina si un país es riesgoso o no es el equilibrio fiscal". Y afirmó que "el Gobierno con los votos (que ratificó el veto a la ley de financiamiento universitario) está garantizando el equilibrio aún en una situación de gobierno de tercios, y esto los mercados lo festejan".

"Por otro lado, la entrada de dólares por RIGI y blanqueo también favorece la tranquilidad en los mercados al prever una salida del cepo más rápida y una recuperación económica más acelerada", alegó.

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, mencionó entre los drivers que impulsaron la baja del riesgo país, "el superávit fiscal, la inflación a la baja, y la estabilidad en los tipos de cambio, con una brecha acotada".

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance también vinculó la baja del riesgo país "con el compromiso del Gobierno con mantener en regla el déficit fiscal y las medidas que vienen tomando para lograrlo y mantenerlo a largo plazo, sumado a un blanqueo que viene siendo muy positivo y las señales a inversores que busca dar el ministro Caputo y su equipo económico, como por ejemplo haber girado anticipadamente al Banco de Nueva York el monto para el pago de bonos que vencen en enero del 2025".

En sintonía, Jeremías Morlandi, economista del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), dijo que "la baja del riesgo país se relaciona con la suba del precio de los bonos argentinos, que está motorizada por varios factores"

Entre ellos, el experto destacó: "El Gobierno ya tiene asegurado el pago de intereses de enero; se habla de que está negociando un REPO para asegurar el pago de capital de enero; el compromiso con el equilibrio fiscal, aunque conlleve medidas impopulares políticamente, como por ejemplo, el veto al aumento de jubilados o al financiamiento docente".

"Las señales de mayor previsibilidad en la política fiscal y monetaria generan una mejora en la percepción de riesgo. Los mercados están reaccionando positivamente, y el aumento en el precio de los bonos refleja esa mayor confianza", enfatizó.

Por su parte, Ian Colombo, financial advisor de Cocos Capital, juzgó que "uno de los factores principales es el flujo de dólares que ingresó al sistema por parte del blanqueo, han sido más de u$s10.000 millones, y han ejercido una demanda constante de instrumentos de inversión.

En ese sentido, el analista aseguró que "los bonos corporativos y soberanos (factor de medición de riesgo país), han sido un lugar ideal para colocar dólares blanqueados, no solo por los atractivos rendimientos que ofrecen, sino por el beneficio impositivo que otorgan.

Asimismo, Sebastián Azumendi, Trader de Adcap Grupo Financiero, destacó que "Argentina está haciendo un outperforming muy fuerte en estos últimos días, a pesar de que está subiendo la tasa del Tesoro de Estados Unidos".

En ese marco, el experto resaltó que "se dieron varias cosas importantes: La semana pasada, JPMorgan puso a la Argentina como overweight, es decir, recomendó comprar sus activos". Indicó que el "JPMorgan es un banco muy grande que mueve mucho el flujo". Y acotó que esta semana "también Morgan Stanley puso a Argentina en recomendación de compra".

Riesgo país: ¿hasta qué nivel puede caer en el corto plazo?

Entre los expertos hay discrepancias acerca de hasta qué nivel podría caer hacia adelante el riesgo país. Algunos analistas vislumbran que puede hundirse por debajo de los 1.000 puntos, en especial si se concreta el REPO que el Gobierno está negociando con un conjunto de bancos. En cambio, otros especialistas creen que mientras haya cepo el rango de entre 1.000 y 1.100 puntos será difícil de taladrar.

Morlandi consideró que "si se confirma el acuerdo del REPO para asegurar el pago de deuda de capital de enero, esto reduciría significativamente la percepción de riesgo en el corto plazo, lo que impulsaría una mayor caída del riesgo país".

No obstante, recalcó que "si bien es posible que el riesgo país baje aún más, es importante tener en cuenta que los factores globales también juegan un papel importante, como las tasas de interés de la Reserva Federal y el contexto económico internacional, que podrían limitar esta caída".

De todos modos, el analista aseguró que "el cepo le pone un piso al riesgo país de entorno a los 1.000 que le será difícil perforar".

Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores, estimó que "el riesgo país podría alcanzar los 1.100 puntos, especialmente si la Fed sigue bajando tasas" y juzgó que "a partir de ahí, cualquier compresión adicional dependerá de que el gobierno sostenga los excelentes resultados fiscales y avance en la relajación de los controles cambiarios".

Para el analista financiero Christian Buteler, "el rango de entre 1.000 y 1.100 va a ser difícil de perforar porque no te acompaña el resto de las variables económicas; si no tenes noticias positivas desde la economía real, desde la acumulación de dólares, capaz vas a encontrar algún escollo. Ver los tres dígitos me parece que va a costar".

"Desde el primer momento este Gobierno ha demostrado su intención de respetar los vencimientos, pero siempre en un contexto de reservas netas negativas, lo que se pone en duda es, si van a poder, la capacidad de pago. Esa duda todavía persiste, si bien con el tema del REPO está trabajando para poder pagar. Pero una vez que lo pagas con REPO, el mercado va a empezar a mirar cómo se pagarán los vencimientos que sigan", argumentó.

En cambio, Motyl auguró que "se acentuará la caída del riesgo país, y podría seguir bajando hacia los 800 puntos". Y afirmó que "ante el contexto actual, veo difícil que no perfore los $1.100; el único factor de riesgo sería que se acrecienten las tensiones en Medio Oriente".

De igual mirada, el analista financiero Gustavo Ber consideró que "la contracción del riesgo país viene impulsada tanto por el contexto externo como interno, destacándose una creciente valoración de los progresos en el ordenamiento de la economía y el blanqueo".

Y vaticinó que "de extenderse dichas condiciones, el riesgo país podría direccionarse hacia los 1.000 puntos básicos en diciembre, lo cual continuaría impulsando al alza a los bonos en dólares".

El economista Federico Glustein proyectó que "en el corto plazo podría descender a 1.100 puntos, conseguir un REPO ayudará a bajar levemente el riesgo país, ya que muestra la potencialidad de pago, pero bajar hasta 1.000 dependerá de la aprobación o no del Presupuesto en el Congreso, y falta mucha acumulación de reservas".

Para Lazzati,"de concretarse el REPO, es probable que se profundice la baja del riesgo país" porque "este tipo de acuerdo podría inyectar liquidez al mercado y mejorar aún más las expectativas de los inversores sobre la estabilidad económica de Argentina".

A su vez, Colombo dijo que para que el riesgo país "continúe su tendencia bajista, el Gobierno necesita seguir consolidando la baja de la inflación, controlar expectativas de tipo de cambio y continuar con la compra de reservas".

Según su visión, "un posible REPO, entendemos que el mercado ya está descontando y poniendo en precios las expectativas de cumplimientos de pagos de los bonos soberanos, por lo cual sería una buena noticia en caso de concretarse, pero es algo que ya el mercado espera que ocurra".

Para Azumendi, "el riesgo país podría seguir bajando, pero hay temas que podrían afectar, como el conflicto en Medio Oriente y las elecciones en EEUU, mientras que en el frente interno, dependerá de la acumulación de reservas y la parte política de Milei en el Congreso".

¿Cuándo ven que Argentina podrá volver al mercado internacional?

Los analistas concuerdan que el riesgo país debe caer mucho más, a un rango de entre 500 y 800 puntos, para que Argentina pueda acceder a financiarse en el mercado internacional, por lo cual vislumbra ese retorno recién para 2025.

En ese sentido, Motyl planteó que "con un riesgo país en los 500 puntos, Argentina volvería a financiarse en el mercado internacional, y esto se daría con la salida del cepo, más probablemente en el segundo semestre de 2025". Colombo coincidió en que "Argentina se podría volver a financiar en el mercado internacional cuando tengamos un riesgo país por debajo de 500 puntos".

Para Glustein también debe contraerse hasta la zona "de 500-600 puntos, en línea con otros países de la región", aunque subrayó que "Argentina para poder acceder a los mercados depende mucho de cuánto se agote el acceso de los dólares del blanqueo, el comercio internacional, etc".

Por su parte Lazzati dijo que "para que Argentina pueda volver a financiarse en el mercado internacional, el riesgo país debería mantener el sendero bajista por un tiempo" y opinó que "un horizonte deseable podría ser por debajo de los 900 puntos, donde supo estar hasta el famoso ‘lunes negro’ del 12 de agosto de 2019, tras las PASO de aquel año cuando Mauricio Macri era inicialmente superado por Alberto Fernández".

Pero alegó que "es difícil arriesgar fechas, lo importante es mantener el camino de estabilización, engrosamiento de reservas y recuperar la credibilidad como país pagador, para volver a ser un país atractivo para inversores internacionales".

A su vez, Ber sostuvo que "para apuntar a regresar a los mercados internacionales, el riesgo país debería ubicarse no más allá de los 800 puntos, y ello podría suceder hacia el primer trimestre de 2025, de continuarse con los progresos en la normalización económica".

Asimismo, Pejkovich consideró que "para que Argentina pueda retornar a los mercados de deuda globales, el riesgo país debería comprimir a la zona de 600-700 puntos".

En sintonía, Morlandi explicó que "generalmente, se considera que un riesgo país por debajo de 600-800 puntos sería un umbral que permitiría a Argentina volver a los mercados internacionales de deuda".Sin embargo, subrayó que "no vemos que el regreso al mercado internacional de crédito por parte de Argentina se materialice sin que antes se levante el cepo cambiario".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que "a medida que el Gobierno continúe sosteniendo el superávit fiscal, baje el endeudamiento, y la agenda de reformas y desregulación continúe, el riesgo argentino seguirá bajando e irá convergiendo al de nuestros vecinos, que están en torno a los 300 puntos". Y aseveró que si se sigue "por el sendero de la racionalidad habrá ingresos de capitales, más inversiones y más demanda de activos argentinos, lo que irá bajando el rendimiento que se les exige, y cuya prima queda de manifiesto en el riesgo país".