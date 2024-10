El dólar blue se vende este miércoles a $1.175 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.210; mientras que el dólar MEP opera en $1.169.

El mercado cambiario argentino ha experimentado una notable transformación en los últimos meses, con una marcada tendencia a la baja en la brecha cambiaria. Expertos consultados coinciden en que octubre será un mes clave para determinar si esta estabilidad se consolida o si se avecinan nuevos desafíos.

Según los analistas, la convergencia de los diferentes tipos de cambio hacia el dólar oficial, impulsada por medidas como la esterilización de pesos y el blanqueo de capitales, ha generado un escenario de mayor certidumbre en el mercado.

Sin embargo, advierten que factores como los vencimientos de deuda en dólares, la política monetaria de la Reserva Federal y el aumento de las importaciones podrían generar presiones alcistas sobre la divisa estadounidense.

En este contexto, el gobierno enfrenta el desafío de mantener un equilibrio delicado entre la estabilidad cambiaria y el crecimiento económico. La política cambiaria implementada hasta el momento ha mostrado resultados positivos, pero la evolución de factores externos e internos podría modificar el panorama en los próximos meses.

Brecha a la baja: ¿señal de batalla ganada?

Para la sociedad de bolsa Omega, la evolución de la brecha en los últimos cuatro meses ha tomado un camino sinuoso, pero con tendencia general muy marcada hacia abajo. Según su análisis, este rumbo constante indicaría que el mercado "cree" o por lo menos actúa en consecuencia a las palabras que el ministro ha prorrumpido en el postrer trimestre.

De esta forma, explicaron que la convergencia de las series representados por los dólares del mercado MEP y CCL, han estado convergiendo, de forma inmutable, hacia el dólar A3500 (mayorista) que se actualiza mediante el crawling peg con un aumento del 2% mes a mes.

"¿Qué sucedió en ese momento que produjo este cambio de expectativas en el valor de la divisa? Podemos observar a partir de mediados de julio, particularmente el sábado 13, se puso en marcha el plan para la esterilización de pesos en el sistema mediante la compra de dólares en el MULC y la reventa de los dólares equivalentes a los pesos empleados en la operación en el mercado del CCL, para así lograr una emisión 0 de pesos en la economía", indicaron.

A partir de este punto, observaron que "el dólar tocó su techo", producto de las dudas iniciales a dejar de lado la acumulación de reservas, para luego retroceder hasta posicionarse por debajo del promedio en la era Milei.

"Pero ¿es sostenible esta tasa de devaluación de las divisas extranjeras? Con la reducción de la oferta de pesos debido al superávit fiscal, que brindó los recursos necesarios para financiar al Tesoro sin la necesidad de rollear en la totalidad la deuda que se vence mes a mes. Esto ha ido "secando" la plaza de pesos, que se ha visto apreciada tanto por escasez, como por un contexto internacional de debilitación del dólar, por la reducción de tasas de la Reserva Federal", señalaron.

Por tal motivo, desde Omega estimaron que la caída en la actividad, por otro lado, ha reducido la presión sobre la demanda de dólares para la importación, y los buenos registros de exportación de cereales le han permitido al gobierno vivir un periodo de estabilidad cambiaria, se suma a esto, además, el comienzo del blanqueo que comenzó a brindar liquidez en divisa extranjera al mercado, reduciendo la presión sobre el gobierno de traer divisas mediante exportaciones.

"Pero, con los próximos vencimientos de deuda en dólares acercándose (con u$s 4.900 venciendo en enero), una FED potencialmente más rígida luego de los excelentes resultados de nóminas, y los pagos próximos de importaciones, que con la reducción del impuesto país verán un incremento, lo que podría fortalecer la demanda por el dólar", alertaron.

¿Está atrasado el dólar?

De acuerdo con la consultora Invecq, una de las principales discusiones en el último tiempo ha sido si el tipo de cambio (TC) está atrasado o no, y explicaron que el precio del dólar es fundamental para gran parte de la economía, pero hay rubros que son mucho más sensibles que otros; entre ellos, se destaca el turismo.

Según sus expertos, hay una clara relación entre la balanza turística y el TC: un dólar alto en términos reales puede favorecer la entrada de extranjeros y disminuir la salida de locales, y lo contrario un TC bajo.

"El interrogante es cómo puede seguir esta dinámica en 2025, sin impuesto PAIS y con el gobierno decidido a reducir el crawling-peg actual a 1,4% m/m. En materia cambiaria, un TC más apreciado derivará en un mayor (menor) egreso (ingreso) de divisas: si es por el mercado oficial, puede presionar la acumulación de reservas; si es vía los financieros, tensionar la brecha", precisó.

Por último, detallaron que el dólar "turista" sin PAIS se acercará a los niveles de 2017, año en el que los egresos netos por turismo llegaron a u$s10.700 millones. Por otro lado, indicaron que también puede haber un fuerte impacto en términos de actividad para el sector.

Arriba las Obligaciones Negociables

De acuerdo con el bróker Omega, hay una nueva ola de lanzamientos de Obligaciones Negociables, que buscan capitalizar el aumento en el apetito de los inversores por títulos en dólares. A medida que avanza el blanqueo, los depósitos en dólares del sector privado llegan a niveles vistos en 2019 por última vez.

"Esta vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguro que no colocará Letes en dólares, descartando la necesidad del Tesoro de buscar financiamiento en la divisa extranjera, instando a que los dólares del blanqueo vayan al sector privado. Efectivamente, esto es lo que está sucediendo, varias empresas argentinas comenzaron aprovechar esta oferta de dólares para capitalizarse a tasas bajas y con una mayor duración", comentaron.

Para dar un ejemplo, señalaron que Pampa Energía, por ejemplo, emitió deuda corporativa por cuatro años con una tasa de 5,75%, logrando adjudicarse u$s 83 millones para continuar el desarrollo de vaca muerta, manteniendo su producción de gas. Pero Pampa no es la única empresa que está buscando financiarse, tanto Vista como Galicia están avanzando con ofertas de ON nuevas para absorl parte de la liquidez. Vista por su lado está licitando su ON a 2031 con una tasa de alrededor del 7,95%.

"Galicia, por su lado, emitió el jueves 3 de octubre en el mercado internacional u$s 325 millones con vencimiento en 2028 a una tasa de 7,875%, con ofertas llegando a casi u$s 1,4 mil millones. Galicia podrá emplear los fondos para financiar su adquisición de HSBC, según lo que anunció el Banco en el prospecto del nuevo bono emitido en ley de Nueva York. Inversora Juramento y SAMI también están buscando colocar deuda", comentaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1175 para la venta y a $1145 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.210; mientras que el dólar MEP opera en $1.169.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $995,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $975,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.592,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 20%

• CCL: 24%

• MEP: 20%