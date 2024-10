El dólar blue se vende este miércoles a $1.245 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.195; mientras que el dólar MEP opera en $1.168.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa mostrando saldos positivos en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en las últimas semanas, impulsado por una combinación de factores que van desde el éxito del reciente blanqueo de capitales hasta la dinámica de la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario. Los analistas coinciden en que su estrategia busca apuntalar las reservas internacionales, reducir la brecha cambiaria y, en última instancia, estabilizar la economía.

Según las últimas estimaciones de consultoras, el ingreso de dólares al país producto del blanqueo ha superado ampliamente las expectativas iniciales. Estos fondos han tenido un impacto positivo en diversos indicadores económicos, como la cotización de los bonos y la emisión de deuda en dólares por parte de grandes empresas. Además, el buen desempeño del sector agro exportador, a pesar de encontrarse en una época del año tradicionalmente más débil en términos de liquidación, ha contribuido a fortalecer las reservas internacionales.

Sin embargo, los expertos advierten que esta situación podría ser transitoria. La demanda de divisas por parte de los importadores, aunque se ha mantenido contenida hasta el momento gracias a medidas como la reducción de los plazos para el acceso al MLC, podría aumentar en los próximos meses, especialmente si se produce una reactivación más vigorosa de la actividad económica.

Por otro lado, el éxito del blanqueo ha generado una situación paradójica. Si bien el ingreso de dólares ha sido significativo, también ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema financiero argentino y la necesidad de implementar reformas estructurales de fondo para lograr una estabilidad económica duradera.

En este contexto, el BCRA se enfrenta al desafío de mantener un equilibrio delicado entre la necesidad de acumular reservas y la de evitar una apreciación excesiva del peso argentino, que podría perjudicar la competitividad del sector exportador. Los analistas consultados coinciden en que el éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la evolución de las variables macroeconómicas y de la capacidad del Gobierno para implementar políticas económicas consistentes y creíbles.

Qué factores impulsan las compras del BCRA

Para la consultora Ecolatina, son varios los factores que ayudan a explicar las compras del Banco Central. Por un lado, señalaron que las liquidaciones de la agroindustria siguen muy elevadas a pesar de estar en octubre, mes donde la estacionalidad no suele jugar a favor. Para dimensionar, detallaron que, computando la parte que se vuelcan al CCL por el dólar blend y medida a términos corrientes, la liquidación acumulada supera los u$s1.500 millones para las primeras tres semanas de octubre (a falta de conocer las liquidaciones del 18/10) y es la más elevada de los últimos cuatro años.

Por el otro, se suma el buen desempeño del blanqueo. En este sentido, apuntaron que el ingreso de los dólares impulsó a los depósitos privados en moneda dura hacia los u$s 30.500 millones, el más elevado desde el 2019. En un ambiente de apaciguamiento de las expectativas de devaluación, estimaron que la mayor posición de liquidez en moneda extranjera por parte de los bancos privados comenzó a traducir en un mayor otorgamiento de préstamos en u$s (los cuales se liquidan en el MULC). De esta forma, los créditos crecieron más de u$s 200 millones en octubre y cerca de u$s1.200 millones desde el inicio del blanqueo.

"A la vez, el blanqueo representó una oportunidad para captar liquidez por parte de las empresas locales. En el marco de un mejor clima financiero, que se tradujo en una reducción sustancial del riesgo país hundiéndose hacia los 1.000 puntos básicos., una serie de grandes empresas encontraron terreno fértil para obtener financiamiento mediante la colocación de ONs en dólares (que se liquidan en el mercado oficial) y ofrecer una oportunidad de inversión para los individuos adheridos al blanqueo", comentaron

No obstante, alertaron que los depósitos privados en u$s acumulan una caída del u$s 950 millones en los primeros días de octubre (al 15/10). En este sentido, explicaron que en lo que va del mes estaría primando la salida de u$s por parte de los depositantes minoristas (desde el 1 de octubre se habilitó el retiro sin un pago de alícuota para aquellos que ingresaron al sistema hasta u$s 100.000) por sobre la extensión de la primera etapa del blanqueo (terminaba en septiembre y se postergó hasta fines de octubre).

"Más allá de ello, el retiro de los depositantes minoristas era algo esperable y anticipado por las entidades financieras, que optaron por mantener el grueso de los nuevos depósitos en efectivo en las sucursales. De hecho, pese a la merma reciente del blanqueo se sostienen sus efectos positivos en el frente cambiario", precisaron.

Siga el baile

Para la consultora Eco Go, los dólares del blanqueo (más de u$s13.000 millones) han tenido un impacto positivo en las cotizaciones de los bonos, donde los HD bajo ley externa acumulan un rally de 14% en el último mes, mientras que las acciones exhiben un alza de 2%, bastante más modesto.

Esto, indicaron que le ha permitido al BCRA realizar compras de dólares por más de u$s1.300 millones y acumular una racha de cuatro semanas positivas, que se han visto reflejada en un alza similar de las reservas brutas de la economía, aunque no de las reservas netas por el giro de los dólares de los intereses para los bonistas al exterior y la cancelación de deuda con organismos. Así, mientras las reservas totales alcanzan a u$s28.274 millones, las reservas internacionales netas siguen siendo negativas en u$s6.042 millones.

"La compra de divisas se basa en un esquema cambiario de crawl de 2% y de tasa de interés de pesos en 4% mensual, que impulsa el adelanto de las exportaciones y retrasa el incentivo a pagar de los importadores (a costa de una mayor deuda comercial). Pero no sólo el crédito comercial es el que abastece la mejora. También en las últimas semanas se observa un incremento del ingreso de capital financiero, mayormente de carácter local impulsado por el blanqueo", comentaron.

Para los expertos de Eco Go, este endeudamiento impulsado por el carry es lo que apuesta el Gobierno para cerrar la brecha financiera del próximo año de u$s18.000 millones, junto con una reducción de la brecha del tipo de cambio que elimine al blend de facto.

Más flexibilización con menor de demanda de dólares

Desde Ecolatina observaron una demanda de divisas por debajo de lo esperado e indicaron que la demanda de moneda extranjera por parte de los importadores se encuentra más baja de lo previsto luego de la reducción del esquema de pago de importaciones a dos cuotas.

"¿Qué puede estar explicando esto? En primer lugar, a pesar de las señales de rebote de la actividad, la reactivación viene mostrando señales heterogéneas y siendo más lenta de lo esperada. En segundo lugar, a pesar de la reducción de los plazos, el acceso efectivo al MULC es incierto, en tanto dependerá de si los importadores se volcaron a los dólares financieros en los meses previos (recordar que existe la restricción cruzada CCL-MULC). A su vez, los plazos no implican acceder de forma obligada. En este sentido, no descartamos que los importadores hayan optado por aprovechar oportunidades de hacer carry en dólares en un contexto de menor volatilidad cambiaria y desaceleración de la inflación", observaron.

En este contexto, la autoridad monetaria estableció que desde el 21 de octubre el plazo de acceso al mercado de cambios para las importaciones de bienes pasará de 60 a los 30 días. De esta manera, se unifican los tiempos de acceso para el grueso de los productos importados, sin importar el tamaño de la empresa importadora.

"En este marco, la incógnita se centra en si el Gobierno podrá salir de los controles cambiarios evitando un salto disruptivo del tipo de cambio oficial al lograr una convergencia "desde arriba" de las variables nominales. En lo que resta de 2024, el panorama en el MULC luce poco alentador a raíz una demanda creciente de divisas que se solapará con una temporada alta de la liquidación llegando a su fin, lo que pondrá a prueba al esquema actual una vez el agro deje de aportar dólares para recomponer reservas y contener la brecha. Por tal motivo, un repunte de los préstamos en dólares sería una herramienta clave para contener la sangría de divisas del BCRA", concluyeron

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1245 para la venta y a $1215 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.195; mientras que el dólar MEP opera en $1.168.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $1004,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $984,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.607,2.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: