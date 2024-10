En un escenario donde el dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP iniciaron la semana con tendencia bajista, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentará este martes 29 de octubre la última licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que deberá conseguir fondos para cubrir vencimientos por un monto de $1,6 billones, según las estimaciones privadas.

Los analistas de Facimex Valores destacaron que la particularidad de esta licitación es que por primera vez desde febrero el Tesoro no ofrece LECAPs, los títulos a tasa fija capitalizable, que vienen siendo la estrella del mercado de pesos en los últimos meses, sino que en el menú solo hay bonos CER, es decir ajustados por inflación

En este contexto, algunos analistas prevén que el Tesoro podría no conseguir rollear el 100% de los vencimientos, y tener que nuevamente recurrir a cubrir los vencimientos con fondos de los depósitos que tiene en el Banco Central, que ascienden a $13,27 billones.

Deuda en pesos: estas son las opciones de inversión

Para enfrentar esta licitación, donde el monto de vencimientos no luce desafiante, la secretaría de Finanzas elaboró un escueto menú.

La canasta ofrecida contempla cuatro Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER (BONCER), es decir, que indexan por inflación, con vencimientos el 30 de mayo de 2025 (TZXY5); el 31 de marzo de 2025 (TZXO5); el 31 de mayo de 2026 (TZXM6), y el 30 de octubre de 2026 (TZXO6).

Los analistas de PPI señalaron que el menú compuesto enteramente por bonos CER cero cupón "sucede en un contexto donde los instrumentos ajustados por inflación exhiben muy poca demanda (las TIR están en CER+ 12% en promedio), lo que es lógico, ya que los indicadores de inflación muestran una tendencia a la baja mejor a la anticipada".

"Después del 3,5% de la inflación de septiembre, los datos de alta frecuencia de octubre están viniendo mejor de lo esperado, con más consultores midiendo una cifra cercana o por debajo del 3%. A su vez, el dato de Inflación mayorista de 2% para septiembre también fue una sorpresa positiva", destacaron.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este martes y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas del menú?

Juan Pedro Mazza, estratega senior de Renta Fija en Cohen SA, comentó a iProfesional que "la estrategia del Tesoro en esta licitación se centra en ofrecer únicamente bonos ajustables por inflación (BONCER) y no LECAPs (tasa fija), en lo que parece ser un intento de probar la demanda por estos instrumentos y reducir la carga futura de vencimientos a tasa fija, en línea con la expectativa de una desaceleración de la inflación y tasas nominales gradualmente más bajas el próximo año".

Por su parte, en Facimex Valores indicaron que "es la primera vez desde fines de febrero que el Tesoro no ofrece LECAPs, señal de que el equipo económico podría estar buscando una mayor compresión de tasas al no colocar nuevas LECAPs o reabrir las existentes".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber consideró que "se apuntaría a extender los plazos, volver a testear el apetito por Boncer y tal vez seguir contrayendo las tasas secundarias de LECAPs / Boncap". Y acotó que eso "sucede más allá de que los Boncer en las últimas colocaciones venían despertando poco interés, a contramano de las Lecaps, ante crecientes apuestas por la desinflación, y así su firmeza en el mercado secundario", acotó.

A su vez, Lucas Decoud, analista research de Invertir en Bolsa planteó que con esta estrategia "pensamos que el Tesoro quiere reafirmar las expectativas de desaceleración de la inflación y para eso quiere que las tasas sigan bajando: en esta ocasión no lo hace directamente el Banco Centras, sino el mercado a través de los instrumentos a tasa fija que al reducirse la oferta de nuevos instrumentos gatilló una compresión en el mercado secundario de 0,3% mensual en el bono a 1 año"

Felix Marenco, Financial Advisor de Cocos Capital, evaluó que Economía "al no necesitar rollear tantos pesos opta por limitar la emisión de tasa fija para que así el mercado continúe con la compresión de tasas, escenario que estamos viendo hoy, con las BONCAPS subiendo cerca de 4%, pasando a rendir 3.1% mensual (TEM)".

"No solo el tramo largo de la curva de tasa fija es demandado, sino que el tramo medio también cotiza muy por encima de los precios del viernes (previo al menú ofrecido por el tesoro) llevando a rendir cerca de 3.3%", indicó.

En ese sentido, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores afirmó que "salieron a licitar BONCER para alargar los vencimientos y no tener que convalidar plazos tan cortos, eso provocó hoy mayor demanda en el mercado de LECAPs porque al verificarse que no se emiten nuevas Lecaps los inversores salieron comprar".

"Eso provoca baja de tasas, que es un poco lo que estaban buscando. Habrá que ver si eso viene acompañado de baja de la tasa de política monetaria", enfatizó.

Sobre el aumento en la demanda de Lecaps, y Boncaps, previo a la licitación, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega en PPI, concordó que "para el rolleo de posiciones cortas o los jugadores que especulaban con colocarse en tasa fija (con un view optimista desinflacionario) no hubo otro remedio que ir a buscar esa clase de activos en el mercado secundario".

Por su parte, la consultora Outlier evaluó que "este cambio de oferta en los instrumentos ofrecidos tiene varias explicaciones".

"Por un lado, esta decisión puede tener que ver con una voluntad de expansión monetaria por lo que se ofrece el instrumento que en el mercado en este momento no estaría siendo demandado por expectativas de bajas de inflación (y que en sí sería beneficioso también para el gobierno emitirlos)", opinó.

También dijo que "puede estar relacionado con el objetivo de remonetización del gobierno o que quizás deseen desarmar parte del carry a tasa nominal que está girando en LECAP".

"Creemos que el gobierno quiere evitar enviar señales de tasa nominal para no perturbar el equilibrio establecido por el carry. Pero aun así les interesa, en un vencimiento chico, intentar desarmar parte para probar qué sucede", esgrimieron.

Deuda en pesos: ¿qué prevén los analistas que pasará con el menú de inversiones?

Mazza aseguró que "el menú de instrumentos podría resultar poco atractivo para los inversores, quienes han mostrado una clara preferencia por la tasa fija, que actualmente es de hasta TNA 50%, frente a los CER con tasas reales de dos dígitos".

"Con vencimientos de $1,6 billones, un monto relativamente bajo, el Tesoro cuenta con margen para experimentar, aunque seguramente tenga dificultades para alcanzar el 100% de roll over dada la baja demanda por bonos CER", auguró

En términos de tasas, el especialista estimó que "los instrumentos deberían cortar entre 11% y 13% en tasas reales, en línea con el mercado secundario, aunque podría convalidarse algún premio para mejorar el tamaño de la colocación".

Decoud argumentó que "el Tesoro enfrenta vencimientos relativamente bajos y a pesar de que los bancos llegan con poca liquidez en Lefis y solo ofrece instrumentos CER no debería tener problemas en rollear todos los vencimientos. En materia de tasas, prevpe que si el Tesoro "buscar renovar la totalidad quizás deba cortar un poco por arriba del secundario, teniendo en cuenta que todo lo que vence es tasa fija correspondiente a la lecap de octubre".

Por su parte, Ber alegó que "a partir de rendimientos posiblemente en torno a CER + 12%, y capaz con algún premio respecto al secundario para tentar una mayor demanda, se podría llegar a alcanzar el roll-over, y sino cubrir la diferencia sin problemas con los depósitos acumulados, ya que algunos inversores comienzan a detectar - de a poco - mejor valor relativo en los títulos CER".

A su vez, el economista Federico Glustein sostuvo que el menú ofrecido busca "tratar de bajar las tasas" pero "creo que va estar dificil lograr el roll over, principalmente por el escenario global, sumado a que el bono de mayor demanda probablemente sea el más cercano en plazo previo a las elecciones, los otros están pasados y podría haber incertidumbre clara en términos electorales".

Mateo Rechini, jefe de Research de Inviu juzgó, que "no se si se logrará el roll over del 100%, me parece que quizás tampoco es el objetivo, aunque no creo que sea muy bajo tampoco porque estimo que en materia de tasas van a convalidar las del mercado secundario o estar un poquito por encima"

Por su parte, Marenco dijo que "no vemos atractiva la curva indexada por inflación, creemos que aun al tramo medio de la curva de tasa fija es atractiva en el mercado secundario; de optar por algún título de los licitados en esta ocasión, recomendaría el tramo más corto de mayo".