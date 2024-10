El ministro de Economía, Luis Caputo consiguió este miércoles 9 de octubre, en la primera licitación de deuda del Tesoro de este mes, fondos por un valor efectivo de $5,9 billones, con lo cual pudo cubrir los vencimientos de esta semana por $5,07 billones.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, indicó a través de su cuenta de la red social X que "el excedente de $0,83 billones, será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA".

Algunos analistas preveían que en esta oportunidad podía no alcanzarse un roll over del 100%. En la anterior licitación de deuda realizada el 26 de septiembre, en la que se debían renovar vencimientos por u$s7,1 billones, el Tesoro solo había logrado refinanciar el 67%, equivalente a $4,8 billones, y el resto se cubrió con fondos de los depósitos del Gobierno en el Banco Central.

La licitación se desarrolló en un escenario en el que el dólar blue cerró estable en $1.175, mientras que en la jornada el Contado con Liquidación perforó los $1.200.

Deuda en pesos: estas fueron las opciones de inversión

Para enfrentar esta licitación, la secretaría de Finanzas elaboró un amplio menú de 10 opciones. La novedad fue que por primera vez en los últimos años el Tesoro ofreció bonos a tasa fija capitalizable mensual -la amortización será íntegra al vencimiento- con un plazo mayor a un año (BONCAPs) para el público en general y no exclusivamente para el sector bancario".

Y al igual que en las tres últimas licitaciones, nuevamente ninguna LECAP tuvo asa mínima garantizada

La canasta ofrecida contempló cuatro LECAPs que vencen todas en 2025: una el 31 de enero (S31E5), otra caduca 28 de abril (S28A5), otra expira el 30 de mayo, (S30Y5), y la última el 15 de agosto (S15G5).

Además, incluye dos nuevos Bonos del Tesoro Nacional capitalizables en pesos (Boncap) con vencimientos el 17 de octubre de 2025, y el 15 de diciembre de 2025.

También ofrece tres Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER (BONCER), es decir, que indexan por inflación, con vencimientos el 15 de diciembre de 2025 (TZXD5), el 31 de marzo de 2026 (TZXM6)y otro ese mismo día de 2027 (TZXM7).

Y un Bono atado al dólar estadounidense (dollar linke) que vence el 15 de diciembre de 2025 (TZVD5).

La consultora Outlier sostuvo que "la intención de seguir emitiendo títulos capitalizables es clara: estirar lo máximo posible el impacto de los intereses en el resultado financiero del Sector Público Nacional y así aliviar la carga de mantener el superávit".

A su vez, los analistas de Facimex Valores explicaron que "las condiciones de los BONCAPs son iguales a la de las LECAPs (los intereses no se computarán en el resultado fiscal) a excepción del plazo, el cual es mayor a un año"

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas del resultado obtenido por Luis Caputo?

En la licitación de este miércoles, se recibieron ofertas por un valor total de 6,32 billones, de los cuales se adjudicó $ 5,90 billones.

La cartera económica detalló que los montos de los títulos adjudicados y las tasas de corte convalidadas fueron las siguientes:

LECAP 31/01/25 $1,65 billones a 3,90% TEM

LECAP 28/04/25 $0,56 billones a 3,87% TEM

LECAP 30/05/25 $0,66 billones a 3,87% TEM

LECAP 15/08/25 $0,75 billones a 3,90% TEM

BONCAP 17/10/25 $0,67 billones a 3,90% TEM

BONCAP 15/12/25 $1,08 billones a 3,89% TEM

BONCER 15/12/25 $0,26 billones a +9,99% TIREA

BONCER 31/03/26 $0,10 billones a +10,39% TIREA

BONO DOLLAR LINKD 15/12/25 $0,16 billones a -2,01% TIREA

En tanto, fue declarado desierto el BONCER 31/03/27. Quirno destacó que "la emisión de BONCAPs, ofrecidos por primera vez y que tienen vencimiento mayor a un año, permiten al Tesoro continuar extendiendo el plazo promedio de vencimientos de su curva de pesos".

Fermín López, portfolio manager de Cocos Capital, comentó a iProfesional que es "un gran logro del Tesoro colocar tasa fija a más de un año, alargando la duration de sus pasivos y, por ende, mejorando su perfil de vencimientos".

En materia de tasas convalidas, el experto indicó que "se puede observar cierto premio respecto del mercado secundario, más que nada en las LECAPs". Y sostuvo que "por el lado de los BONCAPs, si bien no es tan lineal decir que hubo premio debido a que no hay muchos puntos en la curva de tasa fija en esas durations, quedando la incógnita de la concavidad de la curva y las inflaciones breakeven que resultarán por secundario, no dejan de ser interesantes tasas".

Lucas Decoud, analista de research de Invertir en Bolsa, remarcó que "el Tesoro en esta ocasión decidió rollear la totalidad de los vencimientos y absorber pesos adicionales, logrando una tasa de rollover de 115%" y puntualizó que "alrededor de 29% se adjudicó a los nuevos BONCAPs". Y enfatizó que para conseguir este resultado "tuvo que convalidar tasas de cortes por arriba del secundario, especialmente en las LECAPs más cortas".

Maximiliano Ramírez, socio de Lamda Consultores, también remarcó que "el resultado superó la expectativa, ya que lograron un excedente en esta licitación que era la más compleja de octubre, ya que en la próxima subasta es de poco más de $1 billon". Y precisó que "para llegar al roll over del 100% las tasas pagadas estuvieron un poquito por encima del mercado, es decir, que dieron un premio".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que "la licitación resultó muy buena ya que se alcanzó el roll-over" aprovechando el sostenido apetito dentro del clima de calma cambiaria".

"Las colocaciones se concentraron una vez más en las LECAPs, y en esta oportunidad también en los nuevos BONCAPs que permiten extender los plazos a más de un año, incluso con tasas ligeramente en descenso respecto a última licitación, aprovechando la sostenida demanda de los inversores".