San Juan sale a captar dólares en Nueva York y ya es uno de los bonos favoritos de la City

El flamante título de deuda de San Juan se perfila como uno de los más atractivos del segmento subsoberano. Analistas calculan la tasa de salida

Finalmente, San Juan saldrá al ruedo. Tras más de un mes de reuniones para medir el apetito de los inversores, la provincia buscará captar este jueves hasta u$s600 millones en Nueva York. Se trata de su primera colocación de deuda externa desde los 90’s.

Se trata de su primera colocación de deuda externa desde los 90's con un impacto de los bonos en las reservas. Ahora, con un perfil más atractivo para el mercado: ostenta 20 años de solidez fiscal y divisas de las crecientes exportaciones mineras. Para la City, será uno de los títulos subsoberanos más atractivos por su sólida posición fiscal y el potencial del desarrollo minero en la provincia. El BCRA, en tanto, celebra la operación y espera el ingreso de las divisas al mercado de cambios: la oferta juega a favor del peso y las reservas.

No sería de extrañar que la convocatoria tenga gran demanda, a juzgar por lo ocurrido en las últimas licitaciones de deuda corporativa. Además, por la estructura y perfil del emisor, los operadores estiman que apunta a convertirse en uno de los mejores bonos en dólares del tramo provincial. El flamante título sanjuanino tiene una duración de 9 años (vence en 2035) y amortiza en tres cuotas anuales por igual. La emisión, bajo legislación neoyorquina, tiene como objetivo financiar obras vinculadas con la minería.

"La perspectiva fiscal de San Juan es más que interesante. Este bono está entre nuestras opciones favoritas subsoberanas. En el segundo trimestre registró un superávit primario de 0,9% y financiero de 0,3%. Esto es muy importante tras el deterioro que sufrieron las cuentas fiscales de las provincias. Entre las quince provincias con deuda internacional emitida, sólo seis hoy son superavitarias. Las regalías de San Juan representan apenas el 2,5% de sus ingresos totales, participación que debería crecer gradualmente con la puesta en marcha de grandes proyectos mineros", afirma PPI.

De acuerdo con el bróker de bolsa, el desarrollo del cobre en Argentina aún es incipiente y limitado respecto al enorme potencial. En cuanto al volumen de emisiones de deuda, San Juan concentra una gran porción de los proyectos: de las 24 iniciativas aprobadas bajo el RIGI, cuatro corresponden a proyectos mineros ubicados en esta provincia, con un capex proyectado de u$s21.700 millones. El monto equivale a casi 40% de la inversión total comprometida bajo el régimen.

Facimex coincide en que el bono San Juan 2035 tiene potencial para convertirse en uno de los subsoberanos más sólidos. Con datos al primer trimestre del año, la provincia lideraba el ránking de solidez fiscal-financiera que armó el bróker, gracias al superávit financiero ininterrumpido durante las últimas dos décadas y deuda neta de liquidez estructuralmente negativa. La provincia estuvo mucho tiempo fuera del mercado internacional, por lo que tendrá que crear un track record.

El top 5 del ránking de solidez fiscal-financiera que armó Facimex está conformado por provincias que en el último año emitieron deuda en el exterior, a excepción de San Juan, que ahora se suma. En orden ascendente, así figuran:

San Juan

CABA

Santa Fe

Córdoba

Neuquén

Por qué la City ve tanto potencial en el nuevo bono sanjuanino

"Vemos gran atractivo en el nuevo San Juan 2035 al cupón indicativo de 9%. A esa tasa, la emisión tendría una TEA de 9,2% y una modified duration de 5,6 años, lo que arroja un Z spread de 399 puntos básicos. Dada la solidez de la provincia, nuestros modelos de valuación relativa sugieren que el título debería operar alineado con la curva de créditos subsoberanos de alta calidad (Z spread en torno a 330 puntos), lo que reflejaría un gran espacio para una compresión. En caso de comprimir desde el indicativo hacia esa curva, el upside directo en términos de precio clean sería mayor al 3%", calcula Facimex.

PPI agrega que la reciente suba generalizada de tasas elevó el desafío del pricing. Toma como referencia la última operación de Neuquén, que en julio emitió u$s500 millones a 8 años con un rendimiento de 7,7%. Desde entonces, el riesgo país subió alrededor de 100 puntos y ahora el bono opera cerca de 8%. Así, y considerando que Neuquén ocupa el segundo lugar de su ránking subsoberano, detrás de CABA, mientras que San Juan subió al tercer puesto tras los buenos datos del segundo trimestre y la mejora de sus perspectivas, calcula que el título sanjuanino debería pagar una prima de al menos 100 puntos respecto al neuquino.

"Esto deja un piso de tasa cercano a 9%, mientras que 9,25% es el nivel en el que nos sentimos más cómodos para participar. Esta prima refleja principalmente la falta de track record internacional de la provincia, pese a una historia de fundamentos cada vez más atractiva, pero vinculada a proyectos que presentan riesgo de ejecución", sostiene.

Max Capital, en base a la estructura de cash flow con pago de cupones semestrales, vencimiento en 2035 y amortización en tres pagos durante los últimos tres años, valúa el bono utilizando una probabilidad de default y valor de recupero similar a provincias comparables con papeles internacionales en dólares, como Santa Fe 2034 y Córdoba 2035. El cálculo le da un rango estimado entre 9% y 9,2%.

"Dada la favorable situación fiscal de San Juan y las perspectivas derivadas de sus proyectos mineros, más la garantía de coparticipación, creemos que la comparación luce razonable. Sin embargo, al tratarse de un emisor debutante, sin historial crediticio, creemos que el bono probablemente se ubique en el mercado por encima de este rango, entre 9,4% y 9,5%, arriba de Córdoba, que cuenta con un historial sólido y una base de inversores ya establecida. Si bien el interés por el sector minero puede llevar la emisión a niveles más cercanos a 9%, vemos valor relativo recién en 9,4%", afirma.

Cómo la racha de emisiones provinciales alimenta las reservas del BCRA

San Juan se sumará así a la racha de emisiones de deuda en dólares tanto corporativa como provincial que se desató tras el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de octubre. Desde entonces, las provincias han emitido u$s4.150 millones. En orden cronológico, realizadas de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires: En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años

En noviembre de 2025, captó u$s600 millones con tasa de 7,8% y plazo promedio de 7 años Santa Fe: En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años

En diciembre de 2025, colocó u$s800 millones con tasa de 8,1% y plazo de 9 años Córdoba: En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6%

En enero de 2026, consiguió el mismo monto y plazo de Santa Fe, pero con tasa de 8,6% Entre Ríos: En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87%

En febrero de 2026, captó u$s300 millones a 7 años y tasa de 9,87% Chubut: En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años

En abril de 2026, emitió u$s650 millones con tasa de 9,45% y vencimiento a 10 años Ciudad de Buenos Aires: En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años

En mayo de 2026, captó u$s500 millones con tasa de 7,37% y duración de 10 años Neuquén: En julio de 2026, consiguió u$s500 millones con rendimiento de 7,65% y plazo promedio de 7 años

La ola de emisiones de deuda de provincias y corporativos ya suma montos significativo. El total emitido tras el triunfo electoral de Milei en las legislativas del año pasado, entre empresas y provincias en el mercado local y externo, supera los u$s20.000 millones. Hasta finales de agosto, el monto ascendía a u$s20.200 millones, de los cuales u$s15.800 millones ya habían sido liquidados en el mercado de cambios, de acuerdo con datos del Banco Central. Las cifras sugerían un remanente de u$s4.400 millones. En las últimas semanas ha habido más colocaciones de deuda corporativa, por lo que el potencial ingreso de dólares al mercado sigue en alza.

Las emisiones de deuda en dólares son clave para el mercado de cambios porque buena parte de los fondos ingresa (de manera gradual) a la plaza local. Esto se traduce en más oferta de divisas y el fortalecimiento de reservas en septiembre, lo que juega a favor de la estabilidad del tipo de cambio y le da espacio al Banco Central para comprar más. De hecho, parte de la buena performance del peso y de las reservas en 2026 se explica por las liquidaciones de estas operaciones. Se combinan con la oferta de dólares que también generan las exportaciones y los préstamos bancarios al sector privado en moneda extranjera.