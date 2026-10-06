Plazo fijo: cuánto invertir para ganar $200.000 en 30 días y qué banco paga más

Las principales entidades ofrecen distintas tasas para plazos fijos. Cuánto hay que invertir durante 30 días para generar $200.000

El rendimiento de un plazo fijo a 30 días depende directamente de la tasa que ofrezca cada banco. Por eso, para obtener 200.000 pesos de intereses en un mes, el capital necesario puede variar de manera considerable según la entidad elegida y las condiciones de la operación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispone de un comparador que permite consultar las tasas de las entidades con mayor volumen de depósitos y conocer las condiciones disponibles para realizar una colocación online.

La referencia para este cálculo es un plazo fijo tradicional de 30 días, utilizando como parámetro la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada banco. Como se trata de una tasa expresada en términos anuales, debe adaptarse al período de 30 días para determinar el interés que efectivamente generará el depósito.

Qué tasas ofrecen los principales bancos para un plazo fijo

La diferencia entre las tasas resulta clave al momento de decidir cuánto dinero colocar. Con una TNA más elevada, se necesita un capital menor para alcanzar un determinado rendimiento; cuando la tasa es más baja, el depósito requerido aumenta.

De acuerdo con el comparador del BCRA, estas son las tasas informadas para una colocación electrónica a 30 días en algunas de las principales entidades:

Banco Provincia: 21% TNA

21% TNA Banco Macro: 19,50% TNA

19,50% TNA Banco Nación: 19,25% TNA

19,25% TNA BBVA: 19% TNA

19% TNA Banco Credicoop: 18,50% TNA

18,50% TNA Banco Galicia: 18,25% TNA

18,25% TNA ICBC : 18,10% TNA

: 18,10% TNA Banco Ciudad : 17% TNA

: 17% TNA Banco Santander: 16,50% TNA

16,50% TNA Banco Patagonia: 16% TNA

El listado permite observar que, dentro de este grupo de entidades, Banco Provincia aparece con la tasa más alta, mientras que Banco Patagonia se ubica en el extremo inferior de la comparación.

Cuánto genera un depósito de $15 millones

El capital necesario para alcanzar los $200.000 mensuales no es idéntico en todos los casos. La tasa aplicada al momento de constituir el depósito determina el rendimiento final.

En el caso del Banco Nación, la información proporcionada contempla una tasa para personas humanas que realizan la operación por medios electrónicos y otra para quienes constituyen el plazo fijo en una sucursal.

Para colocaciones de entre 30 y 59 días, la entidad informa una TNA de 19,25% para personas humanas por canal electrónico, mientras que en sucursal figura una tasa de 15,50%. El ejemplo con una inversión de $15.000.000 muestra cómo puede modificarse el resultado de acuerdo con la tasa considerada:

Sucursal — TNA 16,50%: genera $203.424,66 en 30 días.

— TNA 16,50%: genera $203.424,66 en 30 días. Canal electrónico — TNA 20,00%: genera $246.575,34 en 30 días.

Por lo tanto, una diferencia de algunos puntos porcentuales en la tasa puede representar una variación significativa en los intereses obtenidos sobre un capital elevado.

Cómo calcular el rendimiento de un plazo fijo a 30 días

La TNA no representa directamente lo que el ahorrista gana en un mes. Se trata de una tasa anualizada, por lo que para conocer el resultado de una colocación de 30 días es necesario llevar ese porcentaje al período efectivo de la inversión.

En un plazo fijo tradicional, el dinero permanece inmovilizado durante el período elegido. Una vez cumplido el vencimiento, el banco acredita el capital inicial junto con los intereses generados.

Por eso, para determinar cuánto dinero se necesita para alcanzar un objetivo concreto —como obtener $200.000 en intereses— hay que considerar tres variables principales: el capital depositado, la TNA y el plazo de la colocación.

Por qué importa el canal elegido

No alcanza con mirar únicamente la tasa de una entidad. También es necesario verificar por qué medio se constituye el plazo fijo, ya que un mismo banco puede establecer condiciones diferentes para las operaciones realizadas en sucursal y aquellas efectuadas de manera electrónica.

El caso del Banco Nación permite ver esa diferencia. Según las condiciones informadas, el rendimiento puede cambiar de acuerdo con el canal utilizado para realizar la colocación.

El comparador del BCRA permite revisar estas alternativas antes de invertir y consultar las propuestas de las principales entidades. La herramienta también puede mostrar, cuando corresponde, las condiciones disponibles para personas que todavía no son clientes del banco seleccionado.

La tasa puede cambiar al momento de invertir

El cálculo de cuánto capital hace falta para generar $200.000 debe tomarse como una referencia, ya que el resultado definitivo depende de la tasa vigente cuando se constituye el depósito.

El propio BCRA advierte que los porcentajes publicados pueden modificarse en función de otros montos o plazos. Por ese motivo, antes de realizar la operación es necesario verificar la tasa que efectivamente ofrece el banco para el importe y período elegidos.

En definitiva, comparar las condiciones entre entidades y revisar el canal de contratación permite conocer de antemano cuánto puede rendir una colocación de 30 días y qué capital se necesita para alcanzar el objetivo de intereses buscado.