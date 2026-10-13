Acciones argentinas trepan hasta 5,7%, caen los bonos y el riesgo país queda en 589 puntos

Tras el feriado largo, las acciones argentinas suben hasta 5,7% en Wall Street, los bonos caen y el mercado espera el dato de inflación nacional

La rueda financiera argentina comenzó este martes con comportamientos dispares. En Nueva York, las acciones de empresas locales avanzan hasta un 5,7%, mientras que los bonos soberanos en dólares registran pérdidas de hasta el 0,5%. El riesgo país se mantiene en 589 puntos básicos, luego de haber retrocedido en las últimas ruedas.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de bajo riesgo. Su evolución permite seguir el costo relativo de financiamiento del país en los mercados internacionales: cuanto más alto es el riesgo país, mayor es el rendimiento que suelen exigir los inversores para mantener deuda argentina.

La cotización actual se produce después de un período de subas que llevó al indicador a acercarse a los 600 puntos básicos. En octubre había llegado a superar los 650 puntos, antes de iniciar una corrección que lo ubicó en 575 unidades. La recuperación parcial de los bonos permitió reducir esa brecha, aunque el nivel actual todavía refleja las condiciones que enfrentan los títulos argentinos en comparación con los estadounidenses.

La evolución se da en una jornada en la que los mercados emergentes suben un 0,15%. Para los activos argentinos, el desafío es sostener la mejora registrada antes del feriado largo, luego de varias semanas marcadas por la presión vendedora.

Acciones argentinas y bonos repuntaron por el efecto Brasil, pero persisten riesgos externos

El balance de las últimas cinco ruedas dejó números positivos para el mercado local. El S&P Merval acumuló un avance del 2,2% en pesos y del 3,1% en dólares, mientras que el riesgo país retrocedió 66 puntos básicos. La baja, superior al 10%, representó su mayor descenso en cuatro meses.

Uno de los factores que favoreció ese desempeño fue el resultado electoral en Brasil, que aportó un impulso regional a los activos argentinos. Sin embargo, la mejora no respondió exclusivamente a las condiciones propias de la economía local.

En el caso de los bonos soberanos, la evolución de los precios influye directamente sobre el riesgo país. Cuando los títulos argentinos suben de precio, sus rendimientos tienden a bajar y el indicador puede retroceder. En sentido contrario, una caída de las cotizaciones puede elevar el rendimiento exigido por los inversores y presionar al alza el diferencial respecto de los bonos estadounidenses.

Por eso, la reducción reciente del indicador no implica por sí sola un cambio definitivo en la percepción del mercado sobre la deuda argentina. Su continuidad depende, entre otros factores, de la demanda por títulos soberanos, las perspectivas fiscales y financieras del país y las condiciones internacionales para los mercados emergentes.

En el plano externo persisten dos elementos que condicionan las cotizaciones:

El incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense , que puede restar atractivo relativo a los activos de mayor riesgo

, que puede restar atractivo relativo a los activos de mayor riesgo La suba del precio del petróleo, que introduce cambios en las perspectivas de inflación y en las expectativas de los mercados internacionales

Ambos elementos limitan las posibilidades de una recuperación más sostenida y explican por qué las acciones, los bonos y el riesgo país pueden mostrar movimientos diferentes durante una misma rueda.

Qué datos económicos siguen de cerca los inversores

La evolución de la actividad y de los precios será determinante para evaluar el escenario doméstico. También forma parte de la agenda la capacidad del Tesoro para afrontar sus necesidades de financiamiento.

Los indicadores de industria, construcción y minería correspondientes a agosto dejaron señales que anticipan una recuperación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). No obstante, la mejora presenta diferencias entre sectores, un aspecto que los inversores siguen para determinar si la recuperación puede sostenerse.

En materia de precios, la desaceleración continúa, aunque sin un recorrido uniforme. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 1,8% en septiembre, con el rubro Vivienda como principal impulsor.

La inflación núcleo, en cambio, bajó 0,4 puntos porcentuales y se ubicó en el 1,7%. La próxima referencia será el índice nacional de septiembre, que se conocerá este martes. Según las proyecciones de consultoras privadas, la variación mensual rondaría el 2%.

Los próximos datos de inflación y actividad, junto con las señales sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro, serán referencias para evaluar la evolución de los activos argentinos. En ese escenario, la trayectoria del riesgo país permitirá seguir si la recuperación reciente de los bonos se consolida o si vuelve a imponerse la presión vendedora.