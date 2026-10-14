El techo de la banda cambiaria para noviembre se acercó a $2.000 tras el dato de inflación

Las previsiones financieras tras el último dato de inflación marcan nuevos extremos para la cotización oficial y reavivan la incertidumbre cambiaria

La inflación de septiembre cerró en 1,9% mensual, según informó el INDEC. El número tiene una consecuencia directa sobre el mercado de divisas: determina cuánto subirán las bandas del dólar oficial durante noviembre.

En ese mes, el techo rozará los $2.000. El piso, en tanto, descenderá a menos de $700. La mecánica es automática: el esquema cambiario se actualiza según el IPC, pero con dos meses de rezago.

Por eso, la inflación de agosto (1,7%) define el desplazamiento de octubre. Y el registro de septiembre establece el ajuste de noviembre. Así funciona el mecanismo desde comienzos de 2026.

Cómo se actualiza el techo de la banda cambiaria cada mes

La actualización no ocurre de golpe. El límite superior no salta directamente al nuevo valor cuando se conoce la inflación, sino que avanza de manera gradual a lo largo del mes, siguiendo el sendero correspondiente a cada período.

El dato de septiembre no modifica la trayectoria de octubre. Ese mes terminará con un límite superior en torno a $1.950,97. Recién en noviembre entrará en juego el ajuste del 1,9%.

Con ese porcentaje, el techo avanzará hasta $1.989,12 al cierre de noviembre. Eso representa un incremento de aproximadamente $38 respecto del final de octubre. Y dejará al límite superior a menos de $11 de los $2.000.

En paralelo, el piso bajará hasta $698,44. De esta manera, el esquema continuará ampliando el rango dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el mecanismo contemplaba un ritmo fijo: el techo subía 1% mensual y el piso bajaba 1%. Desde enero de este año, ese ajuste fue reemplazado por uno variable, asociado al IPC con dos meses de rezago.

Qué espera el mercado para el dólar oficial de fin de año

Para diciembre, en cambio, el techo todavía no está confirmado. Dependerá de la inflación de octubre. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un aumento de precios del 1,6% para ese mes.

Si se cumple, el límite superior terminaría 2026 cerca de $2.021. Así, el sendero para el cierre de cada mes queda en torno a $1.952 en octubre, $1.989,12 en noviembre y aproximadamente $2.021 en diciembre.

Los dos primeros niveles responden a datos de inflación ya conocidos. El tercero depende de una proyección. Pero lo más relevante es otro dato: las expectativas del mercado están muy por debajo de esos techos.

En el REM de septiembre, la mediana de los analistas ubicó al dólar en $1.545 para octubre, $1.580 para noviembre y $1.614 para diciembre. La previsión para el cierre de 2026 bajó $15,3 respecto del relevamiento anterior.

Entre los participantes con mejor desempeño histórico, el denominado Top 10, el pronóstico fue todavía menor: $1.602 para diciembre. El contraste muestra que el techo de la banda no constituye una proyección del precio del dólar.

Define el límite superior del esquema. Las estimaciones del REM, en cambio, reflejan la cotización que esperan los participantes del mercado. Son dos cosas distintas.

A cuánto debería subir el dólar para alcanzar el techo de la banda

De cumplirse tanto el pronóstico cambiario como la inflación prevista para octubre, el dólar de diciembre quedaría unos $407 por debajo del techo estimado para ese mes.

Para alcanzar ese límite desde los $1.614 proyectados, tendría que subir aproximadamente un 25,2%. Una escalada de esa magnitud luce improbable en el escenario actual.

El sendero del REM contempla, además, valores de $1.644 para enero, $1.672 para febrero y $1.704 para marzo. Las previsiones apuntan a un ajuste gradual del tipo de cambio, sin un salto brusco en el tramo final de este año.

La moderación de las previsiones de corto plazo convive, sin embargo, con una expectativa de mayor presión cambiaria hacia adelante. El REM elevó el pronóstico para los próximos 12 meses hasta $1.945, con una variación esperada del 28,5%, frente al 22,9% del relevamiento anterior.

Qué proyecciones hay para el dólar de 2027 y la elección presidencial

Para ese mismo período, los participantes proyectan una inflación acumulada del 21,1%. Es decir, esperan que el dólar avance 7,4 puntos porcentuales por encima de los precios, en un horizonte atravesado por la previa de las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Para fines del próximo año, la mediana del REM ubicó al mayorista en $2.009. Ese valor está por encima de los $1.847,6 contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027.

Para diciembre de 2026, en tanto, la previsión del mercado ($1.614) se mantiene cerca de los $1.600 presupuestados por el Gobierno. La convergencia es mayor en el corto plazo.

Las respuestas fueron recopiladas entre el 28 y el 30 de septiembre, con la participación de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras. El relevamiento había previsto una inflación del 1,9% para septiembre, en línea con el dato finalmente informado por el INDEC.