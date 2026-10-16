El BCRA aceleró el ritmo de compras y sumó más de u$s640 millones en la semana

El Central compró $s68 millones este viernes y concluyó el mejor registro semanal desde mediados de julio. En el año ya lleva u$s15.551 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s68 millones este viernes y cerró la semana con un saldo positivo de u$s642 millones. Es el mejor registro semanal desde mediados de julio.

Desde enero de 2026, cuando arrancó la cuarta fase del programa monetario, la autoridad monetaria lleva acumulados u$s15.551 millones en compras netas. Esa cifra ya supera en más de 50% el objetivo anual de u$s10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El equipo económico que conduce Santiago Bausili aspira a juntar u$s20.000 millones antes del cierre del año. El objetivo es fortalecer la posición externa del país y recomponer reservas en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, con inflación a la baja y exportaciones en alza.

El BCRA aceleró el ritmo de compras en octubre

El Central aceleró la adquisición de divisas desde fines de octubre. Solo en esta semana compró u$s642 millones, y en el transcurso del mes acumula u$s983 millones.

El contraste con septiembre es notable. En ese mes, el BCRA adquirió apenas u$s473 millones, su cifra mensual más baja en lo que va de 2026.

La caída fue marcada respecto a agosto (u$s768 M) y julio (u$s2.162 M). En los meses previos, las compras habían sido de u$s1.418 millones en junio, u$s2.596 millones en mayo, u$s2.769 millones en abril, u$s1.671 millones en marzo, u$s1.557 millones en febrero y u$s1.158 millones en enero.

Las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de u$s50.000 millones. Cerraron en u$s50.236 millones, el nivel más alto del último mes.

El stock creció u$s196 millones en la jornada, impulsado por la mejora en la cotización internacional del oro.

De dónde salen los dólares que compra el Central

Durante el año, el BCRA contó con una oferta relevante de divisas por parte del complejo agroexportador. El campo liquidó más de u$s22.000 millones en el año.

A ese aporte se sumó el ingreso generado por las ventas externas de energía. El aumento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó los dólares provenientes de ese sector.

También incidieron las emisiones de deuda colocadas en el exterior por provincias y compañías argentinas: esas operaciones superaron los u$s20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que amplió la disponibilidad de dólares para las intervenciones del Banco Central.

Un informe del área de Research de Banco Comafi destacó que para alcanzar los USD 20.000 millones previstos "restan unos u$s4.500 millones entre lo que queda del año y 2027".

"Parte de lo adquirido se aplicó a pagos de deuda: en el mismo lapso, las reservas brutas subieron u$s8.825 millones respecto del 24 de octubre de 2025", señalaron los analistas.

El agro vuelve a ser clave para 2027

Los flujos que permitirían acelerar la compra de divisas dependerán, en buena medida, del sector agroexportador. Así lo anticipan desde Banco Comafi.

"El sector liquidó u$s22.276 millones entre enero y septiembre, 20% más que en 2024, y los registros de 2019 y 2024 sugieren otros u$s6.500 millones en el último trimestre", detallaron.

De cara a 2027, la cosecha gruesa concentra los ingresos entre abril y septiembre, justo antes de la elección. En esa ventana, el aporte del agro fue de u$s17.103 millones en 2026.

No obstante, los economistas de Comafi resaltaron que el ritmo de ese flujo podría variar según las expectativas del sector. "Si se anticipara una baja transitoria de retenciones, algunos productores podrían demorar sus ventas, como ocurrió en 2025", advirtieron.

En ese caso, septiembre concentró u$s7.108 millones y el cuarto trimestre sumó u$s2.891 millones. Las divisas llegarían en una ventana más corta y las compras del BCRA se concentrarían en esos meses.

Vaca Muerta y el trigo récord impulsan la proyección oficial

Fuentes oficiales anticiparon un incremento en el ingreso de divisas durante los últimos meses del año. La previsión se apoya en una cosecha de trigo que podría alcanzar niveles récord y en el aporte del sector energético, con Vaca Muerta como uno de los principales impulsores.

Dentro del organismo monetario estiman que la expansión de la producción de petróleo, gas y minería elevará la disponibilidad de dólares.

Esa dinámica, según la evaluación oficial, permitiría fortalecer la posición externa y favorecer la recomposición de reservas.

El BCRA plantea que la acumulación de reservas debe ser el resultado de un escenario macroeconómico más sólido: menor inflación, inversiones y un aumento sostenido de las exportaciones.

Bajo ese criterio, las compras de divisas no deberían perseguir por sí mismas un nivel determinado de reservas ni utilizarse para intervenir sobre el tipo de cambio.