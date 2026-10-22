Economía desafía a la City y advierte que el castigo del riesgo país es "exagerado"

Desde el equipo de Caputo cuestionaron la interpretación de inversores sobre la deuda argentina. Qué dice sobre dólar, riesgo político y elecciones

Se garantiza el pago de deuda 2027 sin depender de mercados, minimizando la incertidumbre electoral.

El Gobierno asegura que el riesgo país es exagerado y que los bonos están injustamente castigados.

El equipo de Luis Caputo está convencido de que el mercado se equivoca. Y salió a desafiar abiertamente a los inversores que, con sus operaciones, empujaron el riesgo país desde los 400 puntos de julio hasta los 704 del cierre de ayer jueves.

La apuesta oficial es contundente: los bonos argentinos están demasiado castigados, el dólar no está atrasado y las posibilidades de una crisis financiera durante el año electoral son prácticamente inexistentes.

"Esta vez sí es diferente; este nivel de riesgo país es exagerado", sentenció Federico Furiase, secretario de Finanzas y uno de los funcionarios de mayor confianza de Caputo.

La definición apuntó directamente a una discusión que ganó intensidad en la City durante las últimas jornadas: ¿cómo puede ser que el dólar permanezca relativamente estable, apenas por encima de los $1.500, al mismo tiempo que los bonos en dólares se desploman y el riesgo país vuelve a los 700 puntos?

Un mercado financiero que parece estar contando historias distintas sobre el futuro de la economía argentina.

Para Economía, la respuesta está clara: el que está equivocado es el mercado de bonos. Y desde el Palacio de Hacienda argumentan que hay un castigo exagerado a la Argentina.

Economía desafía la desconfianza de los inversores

Furiase expuso su diagnóstico durante una presentación ante empresarios del sector asegurador. Y no anduvo con vueltas.

"Hay algo que no cierra", reconoció al comparar el comportamiento de la deuda en dólares con la estabilidad cambiaria y de las tasas de interés en pesos.

Pero inmediatamente tomó partido: "Lo que no cierra es ese riesgo país, es este castigo de más que tuvimos en el riesgo país, dada nuestra historia".

Según el funcionario, Argentina está pagando un costo excesivo por sus antecedentes de crisis y reiterados defaults, pese a que los fundamentos actuales lucen muy diferentes.

Su argumento es que el deterioro internacional, caracterizado por tasas de interés elevadas en el mercado internacional y el encarecimiento de la energía, golpeó especialmente a los bonos argentinos.

Incluso sostuvo que la suba del riesgo país está completamente correlacionada con el shock externo, aunque reconoció que Argentina sufrió un castigo mayor al de otros países con calificaciones crediticias similares.

La cuestión de fondo es si los inversores están sobrerreaccionando a los riesgos o si, por el contrario, están anticipando problemas que todavía no aparecen en el mercado cambiario.

Riesgo país: la discusión entre el Gobierno y el mercado

No es una discusión intrascendente para el plan Caputo. Con un riesgo país de 700 puntos, la posibilidad de regresar al financiamiento voluntario internacional sigue siendo imposible, aunque el propio Gobierno no quiere dar por cerrada esa puerta.

Por ahora, ese escenario más agresivo obliga al ministro a sostener una estrategia financiera que permita enfrentar los vencimientos de deuda de 2027 sin depender de Wall Street. Y, en el peor de los casos, tampoco del mercado local en divisas.

"El que está desacoplado y el que está sobre castigado es el riesgo país porque los precios de los commodities altos por el conflicto en Medio de Oriente son más dólares para Argentina y más dólares para Argentina implica mayor capacidad de repago de nuestra deuda en dólares y eso es riesgo país para abajo", se quejó Furiase ante los empresarios.

El dato que inquieta: el mercado calcula un 25% de probabilidad de default

Uno de los pasajes más reveladores de la exposición de Furiase estuvo relacionado con la percepción del riesgo político.

El funcionario reconoció que, según sus cálculos, los bonos con vencimiento en 2028 reflejan una probabilidad de default de aproximadamente el 25%.

También explicó que el mercado incorpora un riesgo país implícito de entre 200 y 250 puntos para el período previo a las elecciones, pero que las tasas esperadas saltan a partir de 2028 por culpa de la incertidumbre política. Algo que el oficialismo bautizó como "riesgo kuka".

Para Furiase, esa desconfianza está "recontra exagerada".

Y fue todavía más lejos: "Para nosotros, más temprano que tarde el mercado va a descontar que Javier gana caminando el año que viene y eso se va a reflejar en los precios de los bonos".

Se trata de una apuesta particularmente fuerte. El Gobierno no solamente confía en que Milei será reelegido: también considera que los inversores terminarán incorporando esa expectativa a sus decisiones financieras.

Sin embargo, la realidad actual muestra que todavía existe una distancia considerable entre el optimismo oficial y las valuaciones de la deuda argentina.

A cuánto iría el dólar si el BCRA lo dejara flotar libremente, según Milei

El segundo capítulo del desafío oficial a la City tiene como protagonista al dólar. Furiase rechazó de manera terminante los argumentos de quienes sostienen que existe atraso cambiario.

"No hay ningún indicador objetivo que hable de atraso cambiario", aseguró.

Para justificarlo, mencionó el superávit comercial que logró el Gobierno, el crecimiento de las exportaciones y la acumulación de reservas del Banco Central.

Incluso lanzó una definición que seguramente generará polémica entre los economistas: si el Banco Central dejara flotar libremente el tipo de cambio, el dólar bajaría. Ayer por la tande, durante un diálogo con radio Rivadavia, Milei calculó que si no fuese por esas compras, "el dólar bajaría a $1.000".

La deuda de 2027 y la alternativa del swap chino

La discusión sobre el riesgo país tiene una consecuencia inmediata: cómo financiar los vencimientos de deuda del próximo año.

Caputo había apostado a una reducción del indicador hacia los 300 puntos, después de que tocara los 400 en julio. Esa expectativa quedó, por ahora, lejos de concretarse.

Furiase aseguró que el programa financiero en dólares para 2027 está completamente cerrado y que no depende de regresar al mercado internacional.

Pero aportó una precisión relevante.

El esquema contempla refinanciar unos u$s5.000 millones correspondientes a vencimientos de capital de los Bonares mediante colocaciones en el mercado local.

Y, si esa alternativa encontrara dificultades, el Gobierno podría recurrir a una parte del swap de monedas con China.

El Gobierno también volvió a exhibir su arsenal de recursos potenciales, que Furiase estimó en más de u$s125.000 millones.

De todas maneras, esa cifra reúne instrumentos de distinta naturaleza: swaps, operaciones de futuros, flujos comerciales proyectados, reservas acumuladas y fuentes de financiamiento. No equivale a una disponibilidad inmediata de dólares líquidos.

También sostuvo que el Gobierno dispone de herramientas suficientes para evitar sobresaltos en las tasas de interés y en el dólar. "Olvídense de la volatilidad cambiaria y de tasas de interés del año que viene", afirmó ante los inversores.