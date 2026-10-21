Caputo desactivó una rueda de gran presión sobre el dólar y logró alargar la paz cambiaria

El ministro Luis Caputo vuelve a poner paños fríos sobre una jornada que iba a ser muy caliente para el dólar. Esta vez, con mayor anticipación: la próxima semana será el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de D30O6, letra dólar linked que caduca a fin de octubre. Vencían más de u$s5.300 millones, el monto más abultado del segmento desde la asunción de Javier Milei. El buen canje de este martes postergó casi 73% del monto. Por lo tanto, la presión cambiaria del próximo martes será mucho menor.

La tensión cambiaria asociada al fixing se convirtió en un "clásico" de cada fin de mes: los inversores tienen incentivos para que durante esa jornada repunte el precio del dólar (lo mayor posible) para cobrar más pesos por el instrumento que está próximo a vencer. Entre más dinero haya comprometido, mayor es el interés de los tenedores del título a que suba el tipo de cambio en esa rueda en particular. Los grandes inversores, entonces, fuerzan el repunte con mayor demanda de dólares ese día.

Caputo se anticipa para evitar que la tensión de una jornada haga ruido en el resto del mercado y contagie a las siguientes. El ministro, una vez más, convocó este martes a los tenedores de D30O6 para canjearla por otros títulos dólar linked que vencen en los próximos meses (noviembre, enero y junio). De los más de u$s5.300 millones que vencían, canjeó unos u$s3.900 millones (casi 73%). Pero el 68% de lo canjeado pasó a la letra que vence a fin de noviembre. La presión se posterga sólo un poco: en un mes, volveremos a hablar de esta historia.

Habrá pulseada entre Caputo e inversores, pero con menor presión

A pesar del alto nivel adhesión al canje, la jornada del próximo martes será tensa para el mercado de cambios: los tenedores de lo que no se canjeó (u$s1.450 millones) tienen los mismos incentivos para presionar al tipo de cambio al alza. Pero la reducción del monto a vencer acota considerablemente la tensión y lo hace mucho más manejable para Caputo. Sobre todo, porque se trataba del vencimiento más alto de este segmento desde la asunción de Javier Milei: sin el canje, una fuerte presión cambiaria en la jornada del fixing estaba casi asegurada.

Los últimos fixing de instrumentos dólar linked, que incluso eran por montos inferiores al de la letra que está próxima a vencer, evidencian las tensiones en el mercado de cambios:

25 de septiembre (fixing de D30S6): el tipo de cambio avanzó a un máximo nominal, el BCRA no compró reservas en el mercado de cambios y hubo señales de mayor intervención oficial tanto en el segmento dólar linked como en futuros de dólar.

(fixing de D30S6): el tipo de cambio avanzó a un máximo nominal, el BCRA no compró reservas en el mercado de cambios y hubo señales de mayor intervención oficial tanto en el segmento dólar linked como en futuros de dólar. 26 de agosto (fixing de D31G6): el volumen operado en instrumentos dólar linked trepó hasta u$s1.140 millones . El equipo económico habría vendido alrededor de u$s430 millones en ese segmento para atenuar la presión.

(fixing de D31G6): el volumen operado en instrumentos dólar linked trepó hasta . El equipo económico habría vendido alrededor de en ese segmento para atenuar la presión. 28 de julio (fixing de D31L6): el volumen operado en títulos dólar linked escaló hasta u$s840 millones, impulsado por la intervención del Gobierno. El BCRA no compró reservas por primera vez desde la racha que arrancó en los primeros días del año y el Tesoro habría vendido dólares en el mercado de cambios.

Las jornadas con fixing exponen una fuerte pulseada en el mercado: los grandes inversores que están "comprados" en el título próximo a vencer demandan más dólares para presionar al tipo de cambio al alza (y entonces cobrar más pesos) y el equipo económico del Gobierno intenta atenuar el movimiento mediante la entrega de cobertura cambiaria a los inversores en el mismo segmento dólar linked y en futuros de dólar. El BCRA colabora con menos compras de divisas en la plaza cambiaria para no recargar la demanda.

Caputo mantendrá al dólar estable en los próximos meses

Una vez pasado el fixing de la letra D30O6 (próximo martes) y tras las presiones habituales de fin y principio de mes, el tipo de cambio retomaría la estabilidad, de acuerdo con los operadores. La expectativa para los próximos meses es que el precio continuará entre estable y alcista pero en tono muy moderado. Para el próximo año, en la medida en que se acerquen las elecciones y eventualmente aumente la incertidumbre política, con temor a un regreso del kirchnerismo, la dolarización de carteras ejercerá fuertes presiones alcistas sobre la cotización.

En lo que resta del año, la perspectiva de calma cambiaria es unánime. Los inversores proyectan que la cotización oficial mayorista cerrará diciembre a $1.590, según negocian en contratos de futuros de dólar. El avance sería de 4,2% respecto al precio oficial actual ($1.525). A la vez, los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA volvieron a recortar los pronósticos y lo ubicaron a $1.613 para el cierre de año, según la mediana de los encuestados.

De mediar presiones, Caputo entregará toda la cobertura cambiaria que demanden los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. Ya lo hizo y lo seguirá haciendo. Otra señal positiva de corto plazo que ayudaría a acotar la presión sobre la moneda es la dinámica de las reservas del Banco Central: la autoridad monetaria aceleró notablemente las compras de divisas en el mercado de cambios respecto al magro desempeño de agosto y septiembre. Las compras ascienden a más de u$s1.100 millones en lo que va de octubre y casi u$s15.700 millones en el año.