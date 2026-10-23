El BCRA ya compró más de u$s1.200 millones en octubre y suma poder de fuego

El Banco Central compró otros u$s42 millones este viernes y las reservas brutas se consolidan por encima de los u$s50.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este viernes con compras por u$s42 millones en el mercado cambiario. Con esa operación, el organismo que conduce Santiago Bausili acumuló u$s1.200 millones en octubre, casi tres veces lo comprado en septiembre.

El dato más relevante está en el acumulado anual. Desde enero de 2026, cuando arrancó la cuarta fase del programa monetario, el BCRA suma compras por u$s15.821 millones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, superando en más de 50% la meta anual de u$s10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las reservas internacionales brutas se consolidan por encima de los u$s50.000 millones. Este viernes se ubicaron en u$s50.203 millones, con un leve incremento de u$s37 millones respecto a la jornada anterior.

El gobierno prevé cerrar el año con adquisiciones cercanas a los u$s20.000 millones. El objetivo detrás de este ritmo acelerado de compras es reforzar el poder de intervención del Central ante eventuales presiones sobre el dólar en 2027.

El ritmo de compras del BCRA se aceleró en octubre

El impulso de las adquisiciones del Central tomó velocidad tras el cierre de septiembre. En la última semana, el organismo sumó u$s270 millones. La semana previa había incorporado u$s642 millones, el mayor registro semanal desde mediados de julio.

El contraste con septiembre resulta notorio. Ese mes, el BCRA había comprado apenas u$s473 millones, el menor nivel mensual de 2026. Octubre, en cambio, ya acumula u$s1.253 millones.

La secuencia de compras mensuales en 2026 muestra un patrón irregular. En agosto, el Central adquirió u$s768 millones. En julio, u$s2.162 millones. En junio, u$s1.418 millones. En mayo, u$s2.596 millones. En abril, u$s2.769 millones. En marzo, u$s1.671 millones. En febrero, u$s1.557 millones. En enero, u$s1.158 millones.

Qué factores explican la capacidad de compra del Banco Central

La disponibilidad de divisas que permitió estas compras récord tiene tres pilares principales. El primero son las liquidaciones del sector agroexportador, que en el transcurso del año superaron los u$s22.000 millones y mantuvieron un flujo sostenido de dólares hacia el mercado cambiario.

El segundo pilar proviene de las exportaciones energéticas. La suba del precio internacional del crudo, impulsada por la guerra en Medio Oriente, aumentó los ingresos de divisas del sector.

El tercer factor lo aportaron las colocaciones de deuda externa de provincias y empresas argentinas. Según cálculos oficiales, esas emisiones superaron los u$s20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Los recursos de estas colocaciones ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios (MLC). Esa vía elevó la oferta de dólares disponible para las operaciones del Central.

El dólar mayorista sumó su sexta suba consecutiva

El dólar mayorista extendió este viernes su racha alcista con una sexta rueda consecutiva de subas. La evolución del tipo de cambio sugiere un esquema similar a un nuevo crawling peg, en un contexto donde la inflación anual todavía supera el 33%.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los $1.529,50, un nuevo récord nominal. El mercado de contado operó u$s565,4 millones, un volumen elevado para el cuarto trimestre, cuando suele reducirse la liquidación de exportaciones del sector agropecuario.

El BCRA fijó el límite superior de la banda cambiaria en $1.943,56. De este modo, el tipo de cambio oficial se ubicó $414,06 por debajo del techo previsto para el régimen de flotación administrada, una distancia equivalente a 27,1%.

Durante octubre, el dólar mayorista acumuló un incremento de $12,50, equivalente a 0,8%. En el transcurso de 2026, la suba llega a $74,50, o 5,1%. En los últimos 12 meses avanzó $50,50, un 3,4%.

Cómo cerraron las cotizaciones financieras y paralelas

Las cotizaciones financieras también cerraron al alza y marcaron máximos nominales. El contado con liquidación (CCL) terminó en $1.562, mientras que el dólar MEP alcanzó los $1.556, ambos con aumentos cercanos a $5.

El dólar minorista permaneció en $1.550 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana, el billete registró un avance de $15, equivalente a 1%. El BCRA precisó que el promedio en las entidades financieras fue de $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra.

El dólar blue, en tanto, se mantuvo en $1.565. En la semana, acumuló una suba de $10, o 0,7%.