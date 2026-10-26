El nerviosismo se apodera de los inversores tras los resultados en Brasil, impulsando fuertes retrocesos en activos argentinos en Wall Street

Mercado Libre lidera los retrocesos debido a su alta exposición al mercado brasileño.

ADRs argentinos caen fuerte en Wall Street por la victoria de Lula en Brasil.

Los ADRs argentinos operan con fuertes caídas en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este lunes 26 de octubre. Las pérdidas llegaron a alcanzar el 40% en un contexto de elevada volatilidad regional.

El detonante fue la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado electoral generó una reacción negativa entre los inversores, especialmente por las dudas en torno al rumbo fiscal de la principal economía de América Latina.

Los ADRs (American Depositary Receipts) son certificados que representan acciones de empresas extranjeras y cotizan en bolsas estadounidenses. Permiten a los inversores acceder a compañías argentinas sin operar directamente en Buenos Aires.

YPF y los bancos lideran las caídas del premarket

Entre las principales bajas, YPF retrocede 5,87%. La petrolera estatal encabeza el ranking de pérdidas entre las empresas argentinas.

Le siguen de cerca las entidades financieras. Grupo Financiero Galicia (GGAL) pierde 5,57%, mientras que Banco Macro cede 4,72%.

Pampa Energía tampoco escapa al vendaval. La compañía energética registra una caída de 4,40% en el premarket.

Sin embargo, no todas las compañías operan en terreno negativo. BBVA avanza 1,37%, mostrando cierta resistencia al contexto adverso.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) también nada a contracorriente. La empresa gana 1,98%, destacándose entre los pocos papeles en verde.

Mercado Libre sufre el peor golpe por su exposición a Brasil

Mercado Libre se desploma 8,37% en el premarket. Es la caída más pronunciada entre todos los ADRs argentinos.

La explicación radica en su estructura de negocios. Si bien se trata de una compañía de origen argentino, Brasil representa uno de sus principales mercados.

Su cotización mantiene una elevada exposición a la evolución de la economía brasileña, lo que explica por qué supera ampliamente las pérdidas del resto de las empresas argentinas.

El gigante del e-commerce factura más en el mercado brasileño que en Argentina. Esa dependencia lo convierte en el papel más vulnerable ante cualquier noticia negativa del país vecino.

Por qué Lula asustó tanto a los mercados

La reacción negativa se produce después de que Lula da Silva consiguiera su reelección para un cuarto mandato presidencial. Se impuso frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo.

El resultado sorprendió a buena parte del mercado. Los inversores habían incorporado en los precios expectativas de un cambio de orientación económica con Flavio Bolsonaro.

La vuelta de Lula genera incertidumbre sobre el mantenimiento de la disciplina fiscal que Brasil venía mostrando en los últimos años, un elemento clave para la confianza de los inversores en activos de la región.

En ese escenario, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) llegó a registrar caídas superiores al 20% en el premarket. Este fondo replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas y funciona como termómetro del humor del mercado.

Las acciones argentinas no pudieron escapar al contagio. La caída de Brasil arrastra a todos los activos de la región, especialmente a aquellos con mayor exposición a la economía de ese país.

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