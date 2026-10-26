El dólar mayorista trepó más de $10 y alcanzó un nuevo récord tras el triunfo de Lula

Los inversores reaccionan con cautela tras los comicios en Brasil y atentos a señales sobre política monetaria y reservas futuras en la Argentina

El dólar oficial arrancó este lunes 26 de octubre con una escalada que lo llevó a trepar más de $10 en el segmento mayorista. La jornada estuvo marcada por la victoria de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro en Brasil, un resultado que generó presión inmediata sobre los activos argentinos.

El mercado había anticipado un triunfo del candidato opositor, por lo que el resultado electoral en Brasil tomó por sorpresa a operadores locales y desató una ola de ventas que impactó directamente en el tipo de cambio.

El dólar mayorista trepó $11,50 hasta los $1.541 en la jornada del lunes y alcanzó un nuevo máximo nominal. Los futuros que se negocian en Matba Rofex reflejaron la misma tendencia: subieron de forma generalizada hasta 0,7%.

Esos contratos proyectan un tipo de cambio mayorista de $1.601,50 para fin de año, mientras que para febrero la estimación alcanza los $1.658,50. Las cifras anticipan más presión cambiaria en los próximos meses.

En el segmento minorista, el Banco Nación ofreció el dólar a $1.560 para la venta. Los tipos de cambio financieros también mostraron avances: el MEP escaló hasta los $1.568,02, mientras que el CCL creció 2% hasta los $1.681,94.

El dólar blue, por su parte, llegó hasta los $1.575 en las cuevas de la City. La brecha cambiaria volvió a ensancharse en una jornada de alta volatilidad.

El arsenal de u$s125.000 millones que Milei promete para 2027

Más allá de los movimientos del día, el mercado ya pone el foco en el escenario cambiario de 2027. Ese año se celebrarán las elecciones presidenciales, un momento históricamente sensible para la estabilidad del peso.

El Gobierno asegura que cuenta con herramientas suficientes para enfrentar eventuales episodios de volatilidad. La estrategia apunta a evitar una corrida contra el peso en pleno año electoral.

Javier Milei confirmó que para 2027 tiene a disposición u$s75.000 millones en distintos instrumentos. Esa cifra inicial contempla compras proyectadas de reservas, líneas de intercambio de monedas con Estados Unidos y China, y la posibilidad de intervenir en el mercado de futuros.

Posteriormente, el Gobierno elevó esa estimación hasta u$s125.000 millones al incorporar proyecciones de ingresos comerciales y eventuales líneas de financiamiento internacional, aunque persisten interrogantes sobre la disponibilidad efectiva de esos fondos.

La Casa Rosada confía en que ese arsenal será suficiente para mantener la calma cambiaria. Sin embargo, analistas privados advierten que la ecuación podría ser más compleja.

El triunfo de Lula pone en riesgo los planes de Caputo

El triunfo de Lula en Brasil abrió un frente inesperado para Luis Caputo. La contundente reacción de los mercados brasileños, con una fuerte devaluación del real y un desplome de las acciones, amenaza con trasladar la turbulencia a la Argentina. Y plantea un interrogante que ya recorre la City porteña: ¿cuánto margen tiene el ministro para sostener la estabilidad cambiaria frente a un shock externo de semejante magnitud?

El dólar en Brasil saltó en la mañana del lunes desde R$4,98 hasta R$5,60 tras la sorpresiva derrota de Flávio Bolsonaro. Un movimiento que modifica de golpe la relación de competitividad entre las dos principales economías del Mercosur.

El impacto sobre la Argentina es directo. Brasil representa nada menos que el 27,7% del índice de tipo de cambio real multilateral, por su importancia como destino de las exportaciones industriales argentinas.

En un informe difundido este lunes, Portfolio Personal Inversiones (PPI) puso números concretos al problema.

Cuánto cayó el real y qué significa para la competitividad argentina

Según los cálculos elaborados por los técnicos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), considerando una depreciación del real del 5,6% respecto del viernes 2 de octubre, "el tipo de cambio real multilateral argentino podría sufrir una caída del 2,89%, suponiendo que las monedas de los demás socios comerciales permanezcan estables".

Es decir, la Argentina perdería casi tres puntos de competitividad cambiaria sin que el peso se haya apreciado frente al dólar.

La estimación de PPI contiene otro dato todavía más sensible para el Gobierno.

Con ese deterioro, el tipo de cambio real multilateral caería a su menor nivel desde fines de mayo y quedaría apenas 0,4% por encima del promedio de noviembre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei al poder. También se ubicaría solamente 1,5% por encima del nivel de abril de 2025, cuando se produjo el levantamiento parcial del cepo cambiario.

En otras palabras, el margen de competitividad acumulado por la economía argentina quedaría prácticamente agotado respecto de esos dos momentos de referencia.

El problema excede la discusión financiera. Un real más barato encarece los productos argentinos medidos en moneda brasileña y abarata las importaciones provenientes del principal socio comercial.

Para una economía que necesita recuperar actividad, impulsar exportaciones y acumular reservas, la combinación resulta especialmente incómoda.

Las dos opciones que tiene Caputo sobre la mesa

La cuestión central pasa ahora por la respuesta de Caputo y del Banco Central.

PPI plantea dos alternativas: permitir que la presión cambiaria se traduzca en una mayor cotización del dólar o volver a intervenir para contener el movimiento.

También existe una tercera posibilidad: combinar cierta depreciación del peso con intervenciones puntuales con el Tesoro o en los mercados de futuros.

Durante octubre, según PPI, no se detectaron ventas de instrumentos dollar-linked ni intervenciones en futuros para contener el tipo de cambio.

De hecho, la posición vendida del Banco Central en futuros se redujo desde u$s278 M en agosto hasta apenas u$s44 M al cierre de septiembre.

El dólar oficial abrió este lunes en $1.540, con una suba del 0,7% respecto del viernes.

La distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.946,70, muestra que existe espacio formal para una depreciación.

Pero una cosa es el margen que permite el esquema cambiario y otra muy distinta cuánto aumento del dólar está dispuesto a tolerar Caputo, en una economía donde la inflación y la recuperación del consumo siguen siendo preocupaciones centrales.

Ahora, la incógnita es si las autoridades volverán a utilizar esos mecanismos o aceptarán un dólar más alto para absorber parte del impacto brasileño.