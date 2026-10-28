Qué inversiones desde Argentina pican en punta tras decisión de la Reserva Federal

El nivel de referencia de las tasas de Estados Unidos sigue entre 3,75% a 4% anual, y eso impacta en las alternativas para invertir desde Argentina

La decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de mantener sin cambios las tasas de referencia en el rango de 3,75% a 4% anual, y con posibilidades de una suba de 25 puntos básicos en diciembre, brinda un mensaje de que el interés alto seguirá en el mercado.

"El discurso insiste en que la inflación sigue siendo alta y el mercado le asigna una probabilidad muy alta a una suba en diciembre. Es una pausa con sesgo a seguir endureciendo, no el comienzo de un alivio", resume Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la consultora Quaestus, a iProfesional.

Esto importa en Argentina ya que la tasa que paga Estados Unidos funciona como la referencia base donde se comparan todas las demás inversiones del mundo.

"Con el bono del Tesoro a 10 años cerca del 5%, un inversor internacional ya cobra mucho sin asumir casi ningún riesgo. Entonces, para que elija bonos argentinos, le tenemos que pagar bastante más. Ese 'plus' que se le exige a la Argentina por sobre Estados Unidos es lo que medimos como riesgo país. Una Fed que posterga cualquier baja, le pone un techo a cuánto pueden comprimir nuestros bonos, aunque los datos locales acompañen", explica Bernues.

Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss, considera, con respecto a Argentina, que esta decisión de la Fed "también trae alivio al mercado de bonos, por ende, al riesgo país, pero lo calificaría como un alivio potencial de corto plazo, condicionado a que los rendimientos estadounidenses continúen bajando y a que no aumente la aversión global al riesgo".

Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, coincide: "No creo que tenga un impacto directo en Argentina esta decisión, ya que sería mantener las mismas condiciones que se ven hoy en el mercado. Lo que sí hace es no contribuir a que baje el riesgo país y, por ende, el rendimiento de los bonos argentinos seguiría en este nivel y no ayuda a que puedan seguir subiendo de precio".

Según Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, "para la Argentina, el impacto principal pasa por los bonos y el riesgo país. Con tasas libres de riesgo cerca del 5%, el inversor internacional le pide más rendimiento a la deuda de países con mayor riesgo, y eso limita el margen de compresión".

Es que hoy el riesgo país se ubica en la zona de 763 puntos, tras el rebote de los últimos días, pero sigue lejos de los 600 puntos de principios de mes.

De esta manera, para Argentina, el efecto se siente sobre todo a través del costo del capital.

"Con tasas altas en Estados Unidos, los inversores siguen siendo más exigentes para asumir riesgo emergente, y eso se refleja en el costo de financiamiento, los bonos y el riesgo país, en un momento en que el país busca consolidar su regreso a los mercados internacionales", dice Julián Colombo, director general de Bitso Argentina.

Para Bernues, la estrategia de quedarse en tasa local en pesos y aprovechar que el dólar se mueve menos que esa tasa (lo que se llama carry trade), "se vuelve un poco menos atractiva cuando la alternativa en dólares rinde más".

Entonces, suma: "Si en algún momento ese atractivo se achica, una parte de esos pesos busca cobertura, y eso puede presionar los dólares financieros (MEP y contado con liquidación). No es un efecto automático, ni inmediato, pero es el canal por el que hay que mirar al dólar y, a través de él, a los precios".

Por lo que indica que, lo que conviene seguir de acá a diciembre es la inflación en Estados Unidos.

"Si sigue alta, se pondera más probabilidad de suba de tasa para diciembre y el viento de afuera sigue en contra para los activos argentinos. Si se modera, la Fed tiene margen para esperar, y eso descomprime", concluye Bernues.

En qué acciones, bonos y CEDEARs invertir

En resumidas cuentas, las estimaciones son que el nivel de tasas se mantenga alto en Argentina hace pensar que el costo de financiamiento seguirá por el mismo camino. Así, para los expertos argentinos, los inversores recomiendan en qué acciones y bonos tomar posición.

"Para el inversor, recomendamos no perseguir duration en este contexto. En bonos en dólares preferimos el tramo corto, como bonares y globales con vencimiento a 2029 y 2030, y obligaciones negociables (ON) de empresas de primera línea, que ofrecen rendimientos atractivos con menor sensibilidad a las tasas", indica Lazzati.

En pesos, indica que mantiene la combinación de índice CER (ajusta por inflación) y tasa fija con una porción en dólar linked, como cobertura, ya que ajusta en base al movimiento del tipo de cambio oficial.

"En acciones pasa algo parecido. Con tasas altas en Estados Unidos, el capital es más selectivo con los mercados emergentes, y eso juega en contra de los papeles argentinos que cotizan afuera (los ADR). El propio Warsh lo dijo hoy: los inversores están siendo ´más exigentes´ con dónde ponen su dinero", acota Bernues.

Entonces, por el lado de las acciones, las recomendaciones son posicionarse en las empresas del exterior a través del Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs).

"En CEDEARs, un dólar fuerte y tasas altas favorecen a las compañías con caja y resultados sólidos frente a las que dependen del financiamiento, y por eso preferimos ser selectivos y escalonar las compras", concluye Lazzati.

Repetto cita los CEDEARs de empresas tecnológicas que "vienen corrigiendo hace 5 meses y ya están a buenos precios".

Al respecto menciona a los CEDEARs de: